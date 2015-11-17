Son zamanlarda oldukça popüler hale gelen musical.ly Android uygulaması ile müzikler eşliğinde eğlenceli videolar çekebilirsiniz. hızlı, yavaş ve zaman atlamalı seçenekleri yer alan bu uygulamada değişik ses efektleri ve popüler müzikler yer almakta.
musical.ly Uygulaması Nasıl Kullanılır ?
Seçtiğiniz müzik devreye girdiğinde ön kameranız ile müziğin ritmine göre videonuzu çekebilirsiniz. Uygulama içerisinde yaptığınız video kliplerini Facebook, WhatsApp, Instagram gibi ağlarda arkadaşlarınız ile paylaşabilirsiniz. Ayrıca sadece kendi telefonunuzda kendi yaptığınız videoları değil başka kişilerin yapmış olduğu eğlenceli klipleri görme imkanınız bulunmakta. Uygulamanın ana sayfasında diğer kullanıcıların yapmış olduğu videolar tıpkı Facebook ana sayfası gibi karşınıza gelmekte.
Uygulamayı açtığınızda sizi güzel bir ana sayfa karşılayacaktır. Bu ana sayfa üzerinden en alt kısımda yer alan sarı + butona dokununuz. Ardından Pick music seçeneğine dokununuz. Burada yer alan müzik türlerinden dilediğinizi seçebilirsiniz. Popular kısmından uygulama da en çok tercih edilen müzikleri görebilirsiniz. Müziği seçtikten sonra kamera açılacaktır. Alt kısımda epic-slow-normal-fast-lapse seçenekleri çıkacaktır. Tercihinize göre seçin ve altta ki pembe butona basılı tutarak video kayıt işlemine başlayın. İşte bu kadar basit.
musical.ly indir
Bu eğlenceli uygulamayı buradan indirebilirsiniz. Ayrıca aşağıda ki videodan bu uygulama ile yapılan video klibi izleyebilirsiniz.
27 thoughts on “Musical.ly Uygulaması Nasıl Kullanılır ?”
merhaba nasıl silinir hesap ve ya video acilll
Hesap Nasıl silinir acill
Merhaba sadece 15 sn yapabiliyor bunu uzatmamiz mümkün mü ayrica türkçe sürümü yok mu
15sn den fazla olmuyor ve Türkçe sürümü yook
merhaba
ben bu söylediklerinizin hepsini bilitorumbeni takip edin
Merhaba ,
Musically hesabını facebook a bağlamıştım Facebook hesabımı şikayet edip kapattırdılar bu nedenle de musically de giremiom. Hesabıma nasıl girebilirim bi yolu varmı?? Acill ?
Acil yardım istiyorum. Musically’de müzik seçiyorum herşey açılıyor ancak ön kameradan çekim yapsam bile üstteki çubuk yeşil olmuyor, sadece arka kamerada oluyor. Uygulamayı sildim geri yükledim telefonu kapadım açtım ama hiçbirşey olmadı. Napmam gerek acil yardım istiyorum..
Herseyi tamamen biliyorum ancak tek sorunum nasıl canlı yayını açılacak bu konu hakkında bilgisi olan varmı
Nasıl taç alabiliriz
Taç olman için popüler olman ve 100 binden fazla takipçin olması grrek yani
Arka kamerayı çektiğimde ters olduğunu farkettim. Yamuk çıkıyor. Ayna modu Nerede acil yardım edin. …..
Kazayla çıkış yaptım şimdi tekrar giremiyorum tüm paylaşılan videolarım ve kilitli videolarım gittimi şimdi 😞😞😞😞
Profil fotosu nasıl değişicek
Nasıl silicem yardım edin musically hesabımı acil yardım edin
Musically hesabımı Nasıl sile bilirim. Lütfen Cvp berin acilll
Nasıl 2 hesap açılır?
live ly diye bir şey indirirseniz canlı yayın çekebilirsiniz
Lütfen yardım edin yanlışlıkla kullandığım hesaptan çıkış yaptım ve geri ulaşamıyorum şifremide unuttum neyapmalıyım
Nerden hesabımızdaki şifreyi ya da e mail adresini görebiliriz
Kulanıcı adımı unuttum
Bir klibin tarihi görünebilir mi
Düet nasıl yapılır acilll
lutfen yardım edin baska bir android telefonda giriş yapmak istedim fakat birtürlü hesabıma ulaşamıyorum, hatırlatma maili atmak için verdiğim mailleri de tanımıyor ne yapmam lazım??
Indirdim ve sonradan seçilmemiş resim kalmadığında doğrula’yı tıklayın diyor ama dogrulama yokk sadece atladigimda 1 saniye gözüküp gidiyor ve 3-4 kere tekrar indirdim ama olmuyor ne yapmam gerekiyor!! :)
Lütfen beni takip edinn….. (musical.ly adım=@zehraeftalozden
Hesabımın silinmesini istiyorum.
Musically hesabımdan çıkış yapmıştım. Simdi ise hesabıma geri giremiyorum. Her bir yolu denedim yapamadım. O kadar takipçi, o kadar beğeni boşa gidemez. Lütfen yardım edin.