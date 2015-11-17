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Musical.ly Uygulaması Nasıl Kullanılır ?

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Son zamanlarda oldukça popüler hale gelen musical.ly Android uygulaması ile müzikler eşliğinde eğlenceli videolar çekebilirsiniz. hızlı, yavaş ve zaman atlamalı seçenekleri yer alan bu uygulamada değişik ses efektleri ve popüler müzikler yer almakta.

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musical.ly Uygulaması Nasıl Kullanılır ?

Seçtiğiniz müzik devreye girdiğinde ön kameranız ile müziğin ritmine göre videonuzu çekebilirsiniz. Uygulama içerisinde yaptığınız video kliplerini Facebook, WhatsApp, Instagram gibi ağlarda arkadaşlarınız ile paylaşabilirsiniz. Ayrıca sadece kendi telefonunuzda kendi yaptığınız videoları değil başka kişilerin yapmış olduğu eğlenceli klipleri görme imkanınız bulunmakta. Uygulamanın ana sayfasında diğer kullanıcıların yapmış olduğu videolar tıpkı Facebook ana sayfası gibi karşınıza gelmekte.

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Uygulamayı açtığınızda sizi güzel bir ana sayfa karşılayacaktır. Bu ana sayfa üzerinden en alt kısımda yer alan sarı + butona dokununuz.  Ardından Pick music seçeneğine dokununuz. Burada yer alan müzik türlerinden dilediğinizi seçebilirsiniz. Popular kısmından uygulama da en çok tercih edilen müzikleri görebilirsiniz. Müziği seçtikten sonra kamera açılacaktır. Alt kısımda epic-slow-normal-fast-lapse seçenekleri çıkacaktır. Tercihinize göre seçin ve altta ki pembe butona basılı tutarak video kayıt işlemine başlayın. İşte bu kadar basit.

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musical.ly indir

Bu eğlenceli uygulamayı buradan indirebilirsiniz. Ayrıca aşağıda ki videodan bu uygulama ile yapılan video klibi izleyebilirsiniz.

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27 thoughts on “Musical.ly Uygulaması Nasıl Kullanılır ?

  2. Ceren Reply

    Merhaba sadece 15 sn yapabiliyor bunu uzatmamiz mümkün mü ayrica türkçe sürümü yok mu

  3. nazpop (mucik.ly adım) Reply

    merhaba
    ben bu söylediklerinizin hepsini bilitorumbeni takip edin

  4. Nisa Reply

    Merhaba ,
    Musically hesabını facebook a bağlamıştım Facebook hesabımı şikayet edip kapattırdılar bu nedenle de musically de giremiom. Hesabıma nasıl girebilirim bi yolu varmı?? Acill ?

  5. Tuana Reply

    Acil yardım istiyorum. Musically’de müzik seçiyorum herşey açılıyor ancak ön kameradan çekim yapsam bile üstteki çubuk yeşil olmuyor, sadece arka kamerada oluyor. Uygulamayı sildim geri yükledim telefonu kapadım açtım ama hiçbirşey olmadı. Napmam gerek acil yardım istiyorum..

  6. Mehmet Reply

    Herseyi tamamen biliyorum ancak tek sorunum nasıl canlı yayını açılacak bu konu hakkında bilgisi olan varmı

    • Begmnl Reply

      Taç olman için popüler olman ve 100 binden fazla takipçin olması grrek yani

  8. Isimsiz Reply

    Arka kamerayı çektiğimde ters olduğunu farkettim. Yamuk çıkıyor. Ayna modu Nerede acil yardım edin. …..

  9. Ync Reply

    Kazayla çıkış yaptım şimdi tekrar giremiyorum tüm paylaşılan videolarım ve kilitli videolarım gittimi şimdi 😞😞😞😞

  14. musical.ly Reply

    live ly diye bir şey indirirseniz canlı yayın çekebilirsiniz

  15. musicsecre Reply

    Lütfen yardım edin yanlışlıkla kullandığım hesaptan çıkış yaptım ve geri ulaşamıyorum şifremide unuttum neyapmalıyım

  16. Musiccallyyyy Reply

    Nerden hesabımızdaki şifreyi ya da e mail adresini görebiliriz

  20. üzgün Reply

    lutfen yardım edin baska bir android telefonda giriş yapmak istedim fakat birtürlü hesabıma ulaşamıyorum, hatırlatma maili atmak için verdiğim mailleri de tanımıyor ne yapmam lazım??

  21. Kübra üşek Reply

    Indirdim ve sonradan seçilmemiş resim kalmadığında doğrula’yı tıklayın diyor ama dogrulama yokk sadece atladigimda 1 saniye gözüküp gidiyor ve 3-4 kere tekrar indirdim ama olmuyor ne yapmam gerekiyor!! :)

  24. Anonim Reply

    Musically hesabımdan çıkış yapmıştım. Simdi ise hesabıma geri giremiyorum. Her bir yolu denedim yapamadım. O kadar takipçi, o kadar beğeni boşa gidemez. Lütfen yardım edin.

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