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Son zamanlarda oldukça popüler hale gelen musical.ly Android uygulaması ile müzikler eşliğinde eğlenceli videolar çekebilirsiniz. hızlı, yavaş ve zaman atlamalı seçenekleri yer alan bu uygulamada değişik ses efektleri ve popüler müzikler yer almakta.

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musical.ly Uygulaması Nasıl Kullanılır ?

Seçtiğiniz müzik devreye girdiğinde ön kameranız ile müziğin ritmine göre videonuzu çekebilirsiniz. Uygulama içerisinde yaptığınız video kliplerini Facebook, WhatsApp, Instagram gibi ağlarda arkadaşlarınız ile paylaşabilirsiniz. Ayrıca sadece kendi telefonunuzda kendi yaptığınız videoları değil başka kişilerin yapmış olduğu eğlenceli klipleri görme imkanınız bulunmakta. Uygulamanın ana sayfasında diğer kullanıcıların yapmış olduğu videolar tıpkı Facebook ana sayfası gibi karşınıza gelmekte.

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Uygulamayı açtığınızda sizi güzel bir ana sayfa karşılayacaktır. Bu ana sayfa üzerinden en alt kısımda yer alan sarı + butona dokununuz. Ardından Pick music seçeneğine dokununuz. Burada yer alan müzik türlerinden dilediğinizi seçebilirsiniz. Popular kısmından uygulama da en çok tercih edilen müzikleri görebilirsiniz. Müziği seçtikten sonra kamera açılacaktır. Alt kısımda epic-slow-normal-fast-lapse seçenekleri çıkacaktır. Tercihinize göre seçin ve altta ki pembe butona basılı tutarak video kayıt işlemine başlayın. İşte bu kadar basit.

musical.ly indir

Bu eğlenceli uygulamayı buradan indirebilirsiniz. Ayrıca aşağıda ki videodan bu uygulama ile yapılan video klibi izleyebilirsiniz.