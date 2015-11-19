Android telefondan Wifi ile bir kablosuz ağa bağlanırken ” kötü internet bağlantısından kaçınıldı “ tarzı bir hata alabilirsiniz. Bu hatanın çözüm yolları bulunmaktadır.
Bu hata neden çıkmakta dilerseniz ilk olarak onu anlatalım. Windows bilgisayarlar içinde bu olay geçerlidir. Kablosuz ağa başka kişiler ve siz bağlandığınızda siz bağlandığında ağ size bir ip verir. Bu ip başkası tarafından aktif olarak kullanıyor ise Kötü internet bağlantısından kaçınıldı hatası size error olarak gelecektir.
Peki bu durumda ne yapmalıyım diyenler için çözüm yolu oldukça basit. Ağın size otomatik ip vermesini beklemek yerine kendi cihazınıza kendi eliniz ile benzersiz bir IP adresi verebilirsiniz.
Kötü internet bağlantısından kaçınıldı hatası nasıl çözülür ?
Kablosuz Wifi kısmına giriniz. Hata gelen kablosuz ağın ismine basılı tutunuz. Açılan pencereden gelişmiş seçenekler kısmına giriniz. Burada yer alan IP Settings kısmında ki DHCP seçeneğini Static olarak değiştirin.
Static kısmında ki ayarları böyle yapabilirsiniz;
IP ADRESİ: Bu kısımı 192.168.x.y şeklinde doldurabilirsiniz. ( ilk x harfi ne yazıyorsa onu yapın 1 veya 2. y kısmınada 40 ile 100 arasında bir sayı yazın)
GEÇİT: Ne yazıyorsa gri renkte onu tekrar yazın aynı yere.
AĞ ÖRNEK UZUNLUĞU : Burayı ellemeyin.
DNS 1: 8.8.8.8
DNS 2: 8.8.4.4
Bu bilgileri girdikten sonra Kaydet diyin. Ardından Wifi’yi unut diyin ve tekrar şifreyi girerek bağlanınız. Sorun devam ederse yorum kısmından iletiniz.
6 thoughts on “Kötü internet bağlantısından kaçınıldı Wifi hatası ( Android )”
oldu çoook teşekkur ederim
ŞİFREYİ UNUT YAPIP TEKRAR GİRİNCE HİÇ OLMUYOR KAYDEDİLDİ YAZIYOR.UNUT DEMEDEN GİRİNCEDE ÜNLEM ÇIKIYOR BAĞLANIYOR AMA HİÇ BİR YERE GİRMİYOR :(
aynen
NEDEN BÖYLE OLUYOR
Adamsın abi
Ben yaptım hiç bir şekilde olmadı kötü bağlantı dan kaçının diyo ya ;( ;(