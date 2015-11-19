Kötü internet bağlantısından kaçınıldı Wifi hatası ( Android )

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Android telefondan Wifi ile bir kablosuz ağa bağlanırken ” kötü internet bağlantısından kaçınıldı “ tarzı bir hata alabilirsiniz. Bu hatanın çözüm yolları bulunmaktadır.

Bu hata neden çıkmakta dilerseniz ilk olarak onu anlatalım. Windows bilgisayarlar içinde bu olay geçerlidir. Kablosuz ağa başka kişiler ve siz bağlandığınızda siz bağlandığında ağ size bir ip verir. Bu ip başkası tarafından aktif olarak kullanıyor ise Kötü internet bağlantısından kaçınıldı hatası size error olarak gelecektir.

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Peki bu durumda ne yapmalıyım diyenler için çözüm yolu oldukça basit. Ağın size otomatik ip vermesini beklemek yerine kendi cihazınıza kendi eliniz ile benzersiz bir IP adresi verebilirsiniz.

Kötü internet bağlantısından kaçınıldı hatası nasıl çözülür ?

Kablosuz Wifi kısmına giriniz. Hata gelen kablosuz ağın ismine basılı tutunuz. Açılan pencereden gelişmiş seçenekler kısmına giriniz. Burada yer alan IP Settings kısmında ki DHCP seçeneğini Static olarak değiştirin.

Static kısmında ki ayarları böyle yapabilirsiniz;

IP ADRESİ: Bu kısımı 192.168.x.y şeklinde doldurabilirsiniz. ( ilk x harfi ne yazıyorsa onu yapın 1 veya 2. y kısmınada 40 ile 100 arasında bir sayı yazın)

GEÇİT: Ne yazıyorsa gri renkte onu tekrar yazın aynı yere.

AĞ ÖRNEK UZUNLUĞU : Burayı ellemeyin.

DNS 1: 8.8.8.8

DNS 2: 8.8.4.4

Bu bilgileri girdikten sonra Kaydet diyin. Ardından Wifi’yi unut diyin ve tekrar şifreyi girerek bağlanınız. Sorun devam ederse yorum kısmından iletiniz.