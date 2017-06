Instagram’da Yorumlara Gülücük Smiley Yüz ifadeleri ekleme

instagram yoruma simge sembol ekleme sayfamızda, yorumlarınıza gülen yüz, gülücük ve buna benzer yüz ifadelerini simgelerini nasıl ekleyeceğinizden bahsedeceğiz. iPhone telefonlarda bulunan bu özelliği Android cep telefonunuzda emoji klavye kurarak kullanabilirsiniz. Bu klavyeler sayesinde değişik renk temaları kullanabilir ve en önemlisi de Instagram gibi sosyal medya hesaplarınızda yorum kısımlarına simgeler ekleyebilirsiniz.

Instagram Yoruma Smiley nasıl eklenir ?

Öncelikle Go Klavye Emoji uygulamasını bu adresten telefonunuza yüklemelisiniz. Uygulamayı indirdikten sonra Play Store üzerinden aç butouna basınız. Uygulamayı açtıktan sonra 1.Go Klavye’yi seçin seçeneğine dokununuz. Açılan kısımdan Go Keyboard 2015 seçeneğini Kapalı konumdam açık konuma getiriniz. Açık yaptıktan sonra tekrar Go keyboard uygulamasına geri dönün ardından 2. Go Klavye’ye geçiş yapın seçeneğine dokunun. Açılan pencereden Go Keyboard 2015 seçeneğini işaretleyin. 3.Dil kısmından ise Tamam diyerek devam edebilirsiniz.

Ardından Instagram uygulamasını açın ve yorum kısmına dokunun. Yorum kısmına dokunduktan sonra klavyenin değiştiğini göreceksiniz. Bu kısımda klavyenin sağ üstünde yer alan gülen surata dokunduktan sonra dilediğiniz kadar smiley karşınıza çıkmış olacaktır.