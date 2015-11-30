instagram kaydol – instagram yeni hesap aç 2016

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Instagram kaydol sayfamızda bu fotoğraf paylaşma uygulamasına nasıl üye olacağınızdan bahsedeceğiz. Instagram hesap açma sayfamızda ki bilgileri kullanarak 2016 yılında bu uygulamaya üye olabilirsiniz. Popüler olmaya başladığı günden beri özellikle fotoğraf meraklıların tercih ettiği bu uygulama ile sizde arkadaşlarınızı takip edebilir, onların paylaştığı fotoğrafları görebilir, kalp atabilir ve yorum yapabilirsiniz.

Arkadaşlarınızın paylaştığı fotoğrafların üzerine 2 kere dokunarak beğenebildiğiniz bu uygulamada fotoğraflara yorum yapma imkanınız da bulunmakta. Fotoğrafların altıda ki yorum simgesine dokunarak yorum kısmına ulaşabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlarınız paylaştığı fotoğrafları direk olarak başka bir arkadaşınıza gönderebilir, dilerseniz de o arkadaşınızı o fotoğrafın altına o kişiyi etiketleyebilirsiniz.

Bu uygulama içerisinde başka kişileri takip ettikten sonra onlarda sizi geri takip edebilir. Ancak bazı kişileri takip ettikten sonra gri bir şekilde istek gönderildi yazısı çıkabilir. Bunun nedeni istek gönderdiğiniz kişinin hesabını gizlemesidir. İstek gönderdikten sonra karşıda ki kişi onaylar ise arkadaşlığınız oluşacaktır.

Instagram kaydol sayfamızda bir çok kişi üye olduktan sonra uygulamanın akışını beğenecektir. Ana sayfa üzerinde diğer kullanıcıların paylaştığı fotoğraflar ana sayfada sıralı ve düzenli bir şekilde listelenmekte. Ayrıca search kısmından ilginizi çekebilecek ( örneğin futbol, kadın moda vs) kitleleri takip edebilir ve hoşunuza gidecek türde fotoları ana sayfanızda göreblirsiniz.

Instagram hesap açma konusuna gelmeden önce bir kaç bir şey daha dile getirmek istiyorum. Uygulamanın en alt orta kısmında yer alan ikonu kullanarak hesabınızda fotoğraf paylaşımı yapabilirsiniz. İkona dokunduktan sonra galeriniz açılacak ve yüklemek istediğiniz fotoğrafı seçmeniz istenecektir. Fotoğrafınızı seçtikten sonra uygulama bünyesinde filtreler bulunmakta. Bu filtreler ile kendi çekmiş olduğunuz fotoğrafı daha göze hitap edebilir bir hale dönüştürebilir ve takipçilerinizin beğenisini kazanabilirsiniz.

Tabi bu uygulama için yeni instagram hesabı açmak isteyen kullanıcıların dikkat etmesi gereken noktalar bulunmakta. Instagram kaydol bilgilerini okumadan önce uyarıları göz önünde bulundurabilirsiniz. Peki nedir bu öneriler diye sorabilirsiniz.

[*] Öncelikle instagram hesap açma işlemini yaptıktan sonra takipçi arttırma ve buna benzer uygulamalara veya sitelere üye olmamanızı öneririm. Bu tarz siteler ve uygulamalar o an işinizi görsede ileri ki günlerde hesabınızı tehlikeye atabilir. Instagram hesabım kendi kendine takip ediyor adlı sayfamızda da verdiğimiz bilgi gibi hesabınız sizin haberiniz olmadan başka hesapları takip edebilir ve bu sizi belli bir süreden sonra rahatsız edebilir.

[#] instagram üye olduktan sonra açık alanlarda ki wifilere bağlanmamanız hesabınızın güvenliği açısından önemlidir. Ama güvendiğiniz mekanlarda kullanabilirsiniz.

[#] Bu uygulamada çok sayıda kişi takip ettiğinizde takip etme engeli ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Bunun için günlük çok fazla takip yapmamaya özen gösteriniz.

instagram kaydol

Üye olabilmek için Play Store üzerinden uygulamayı yüklemelisiniz. Buraya tıklayarak uygulamayı Android cihazınıza yükleyerek açabilirsiniz. Uygulamayı açtığınızda uygulamanın ana ekranı karşınıza çıkacak ve sizin giriş yapmanızı isteyecek.

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1.) İlk olarak karşınıza böyle bir ekran gelecektir. Bu ekranda en alt kısımda ” Hesabın yok mu, kaydol ” seçeneğine dokunmanız gerekecektir.

2) 2.adımda karşınıza e posta adresi ekleme kısmı gelecektir. Dilerseniz Facebook hesabınız ile kayıt olabilirsiniz. Instagram Facebook’un olduğu için güvenlik konusunda endişe etmenize gerek yok. Bu kısıma kullandığınız bir mail adresinizi giriniz, daha sonra şifrenizi unuttuğunuzda kayıt olduğunuz eposta adresi size yardımcı olacaktır. Eposta adresinizi girdikten sonra İleri butonuna dokunun.

3) En üst kısımdan Fotoğraf eklemesi yapabilirsiniz. Fotoğraf eklemeyi daha sonrada yapabilirsiniz. Bu kısımda Adı soyadı, kullanıcı adı ve şifre bilgilerinizi giriniz. Bu bilgileri girdikten sonra ileri butonuna dokununzuz.

4) Bu adımda Telefon rehberinizde ki kişileri instagram üzerinde bularak ekleyebilirsiniz. Rehberinde kişileri ara butonuna dokunarak rehberinizde kayıtlı olan ve instagramda üyeliği bulunan kişileri hızlıca bulabilirsiniz.

5) Daha fazla kişiyi takip et ekranında popüler instagram hesaplarını takip edebilirsiniz.

6) Hesabınızı açtıktan sonra ekranınız böyle görünecek. Bu kısımda alt kısımda yer alan kamera simgesine dokunarak fotoğraf ekleme işlemi yapabilirsiniz.

Hesabınızı açtıktan sonra Android uygulaması ile sizi ekleyen kişi olduğunda veya fotoğrafınızı biri beğendiğinde size bildirim gelecek ve bundan haberdar olabileceksiniz. Ancak instagram.com üzerinden bilgisayardan giriş yaptığınızda bu özelliklerden haberiniz olmayacaktır.

Instagram Bilgisayardan kayıt olma

Bilgisayar üzerinden bu siteye üye olmak isteyen kullanıcılar var ise Bluestacks adlı bilgisayar uygulamasını kullanabilir. Bu uygulamayı indirip kurulumunu yaptıktan sonra Play Store üzerinden Instagram adlı uygulamayı yükleyerek kayıt olabilirsiniz. Bluestacks anlatımını bu sayfamızda yapmıştık.

Bluestacks adlı uygulama ile üyelik işlemlerinizi tamamladıktan sonra instagram.com adresi üzerinden giriş yaparak bilgisayarınızdan chrome üzerinden instagrama giriş yapabilirsiniz. Ancak bilgisayar üzerinden instagram.com üzerine girdiğinizde fotoğraf yükleme işlemi yapamıyorsunuz. Sadece diğer kişilerin paylaştığı fotoğrafları görebilir, beğenebilir ve yorum yapabilirsiniz. Android telefon olmadan instagram hesabı açabilir ancak fotoğraf yükleyemezsiniz.