Instagram Fotoğraf yüklenmiyor

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Instagram oldukça popüler bir hale geldi ve fotoğraf hobisi olan bir çok kişi, gün içerisinde kendi çektileri fotoğrafları diğer arkadaşları ile paylaşmakta. İnsanların birbirini takip ettiği, fotoğraflar beğendiği ve bu fotoğraflara yaptığı yorumlar ile oldukça renkli bir ortam olan Instagram’da bazen sıkıntılar olabiliyor.

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Instagram fotoğraf yükleyemiyorum sorunu son günlerde oldukça çoğalmaya başladı. Instagram bazen yeni özelliklerini sunmak veya uygulamanın sorunlarını düzeltmek için Play Store üzerinden güncelleme sunmakta. Son güncelleme ile ceply.net sahibi yani benimde telefonumdan Instagram hesabıma Fotoğraf yüklenmez hale geldi.

Bu sorunun çözüm yolu var ancak benim telefonda işe yaramadı bir de siz deneyin belki telefondan dolayı değişiklik gösterebilir. Ayarlar > Uygulamalar > Tümü kısmına giriniz. Burada Instagram’ı bulun Ön bellek temizle diyin ardından verileri temizle işlemi yapın. Ardından Instagram hesabınıza tekrar giriş yapın. Eğer olmaz ise uygulamayı silip tekrar yükleyin.

Yukarıda ki işlemler fotoğraf yükleyebilmenize olanak sağlamadı ise başka yapacak bir şeyiniz yok. Format atmayı denemeyin çünkü format atsanız da düzelmeyecektir. Tek çare Instagram’ın Play Store üzerinden yeni güncelleme yayınlamasını beklemek.