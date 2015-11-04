Facebook messenger Android uygulamasında hesap oturumu nasıl kapatılır diye merak eden kullanıcılar büyük ihtimal uygulamada Çıkış yap butonunu arayıp durdu. Daha önce Twitter hesabından nasıl çıkış yapılır adlı makalemizi yazmıştık şimdi sıra diğer sosyal ağ uygulaması olan Facebook Messenger uygulamasına geldi.
Facebook Messenger ile arkadaşlarınız ile mesajlaşabilir, görüntülü ve sesli arama yapabilirsiniz. Bazen Facebook messenger görüntülü arama yapamıyorum tarzı sorular gelse de, Facebook messenger sadece mesajlaşma isteyenler için güzel bir seçenek olacaktır.
Facebook Messenger Uygulamasından Nasıl Çıkış Yapılır ?
Bir uygulamada hesaptan çıkış yapma butonunu olmaması gerçekten çok üzücü. Telefonunuzu kullanmadığınız zaman hesabınızın açık kalıp başkası tarafından karıştırılmasını istemezsiniz. Facebook messenger uygulaması içerisinde Çıkış yap seçeneği bulunmamakta.
Ancak Android telefonunuzda yapacağınız bir işlem hesabınızdan çıkış yapmanıza yardımcı olacaktır. Android telefonunuzun Ayarlar > Uygulamalar kısmına giriniz. Burada üst menüde ki kısmı sağa doğru çevirerek TÜMÜ kısmına geçiniz. Bu listede MESSENGER uygulamasını bulunuz.
Bu kısımda Verileri Temizle butonuna dokunursanız, datalar silindiği için Facebook messenger hesabınızdan çıkış yapılmış olacaktır.
One thought on “Facebook Messenger Çıkış Yapma”
Veriyi silmeye gerek yok. Ayrıca facebook uygulamasında messengerden çıkış yapma özelliği mevcut. Neden tüm sitelerde çıkış özelliği yok yazıyor anlamıyorum. Ben kendi bulduğum şekilde yapıyorum: Facebook/ Ayarlar/ Güvenlik ayarları kısmında hesabımızın nerede, ne zaman, hangi cihazlarda açık olduğu görünüyor ve bu kısımda hesabımızın messengerde aktif olduğu da görünüyor. Sağdaki küçük oka tıklayınca “Sen değil misin ?” ve “Çıkış yap” seçenekleri çıkıyor. Böylece hiçbir verinizi silmeden normal bir şekilde çıkış yapabiliyorsunuz.