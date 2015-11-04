Facebook Messenger Çıkış Yapma

Facebook messenger Android uygulamasında hesap oturumu nasıl kapatılır diye merak eden kullanıcılar büyük ihtimal uygulamada Çıkış yap butonunu arayıp durdu. Daha önce Twitter hesabından nasıl çıkış yapılır adlı makalemizi yazmıştık şimdi sıra diğer sosyal ağ uygulaması olan Facebook Messenger uygulamasına geldi.

Facebook Messenger ile arkadaşlarınız ile mesajlaşabilir, görüntülü ve sesli arama yapabilirsiniz. Bazen Facebook messenger görüntülü arama yapamıyorum tarzı sorular gelse de, Facebook messenger sadece mesajlaşma isteyenler için güzel bir seçenek olacaktır.

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Facebook Messenger Uygulamasından Nasıl Çıkış Yapılır ?

Bir uygulamada hesaptan çıkış yapma butonunu olmaması gerçekten çok üzücü. Telefonunuzu kullanmadığınız zaman hesabınızın açık kalıp başkası tarafından karıştırılmasını istemezsiniz. Facebook messenger uygulaması içerisinde Çıkış yap seçeneği bulunmamakta.

Ancak Android telefonunuzda yapacağınız bir işlem hesabınızdan çıkış yapmanıza yardımcı olacaktır. Android telefonunuzun Ayarlar > Uygulamalar kısmına giriniz. Burada üst menüde ki kısmı sağa doğru çevirerek TÜMÜ kısmına geçiniz. Bu listede MESSENGER uygulamasını bulunuz.

Bu kısımda Verileri Temizle butonuna dokunursanız, datalar silindiği için Facebook messenger hesabınızdan çıkış yapılmış olacaktır.