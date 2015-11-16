Bip Sesli ve Görüntülü arama nasıl yapılır ?

Bip indir sayfamızda Turkcell tarafından sunulan mesajlaşma uygulamasını sizlere sunmuştuk. Kaybolan mesaj, yaratıcı caps özelliği ve ilginç çıkartmaları ile kısa sürede oldukça sevilen bip, Turkcell kullanıcılarına da hediye GB vermeyi unutmadı.

Reklamlar



Bip uygulamasına gelen sesli ve görüntülü arama özelliği sayesinde uygulama içerisinden dilediğiniz kişiyi arayarak görüntülü konuşabilirsiniz. Resimlerinizi, videolarınızı, ses kayıtlarınızı ve mesajlarınızı hiçbir yerde olmayan eğlenceli içerikle anında ve ücretisiz gönderebilirsiniz. Ülkemizde WhatsApp tarzı bir uygulama neden popüler olmasın ki ? Bence destek vermeliyiz.

Bip Sesli ve Görüntülü arama

Öncelikle bip uygulamasını açınız. Açtıktan sonra sol üst kısımda yer alan Sohbetler yazısının yanında yer alan 3 çubuklu menü butonuna dokunuz. Açılan pencereden Aramalar seçeneğine dokununuz. Ardından arama ekranından sağ üstte ki + butonuna dokununuz. Açılan listeden aramak istediğiniz kişiyi seçin ve hemen arayın. Bu kadar basit.

Bip indir

Buraya tıklayarak Bip Messenger’ın son sürümünü cep telefonunuza indirip yükleyebilirsiniz.