WhatsApp Profil Resmini Kırpmadan Yüklemek

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WhatsApp hesabınıza Profil Resmi yüklerken küçültme çubukları gelmekte. Kare olarak gelen bu kırpma işleminde amaç profil fotoğrafınızın kare şeklinde görünmesidir. Ancak ben dahil bir çok arkadaşım bu olaydı pek hoşnut değil. Eğer resminiz yana doğru biraz büyük ise kare yapma sonucu resmin neredeyse 3’de 1’i boşa gidecektir.

WhatsApp Kare Profil Resmi yükleme zorunluluğu sizi belli bir süreden sonra strese sokabilir. Bunun için yapabileceğiniz bir kaç işlemler yer almakta. Bu araçlar ile resim kırpma ekranı görmeden direk olarak WhatsApp Profil resmi yükleyebilirsiniz. whatsapp fotoğraf kırpma , whatsapp resmi kırpma sayfamızda bu sorunu hep beraber çözeceğiz.

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Whatsapp’ta Fotoğrafı Kırpmadan Profil Resmi Yüklemek

Öncelikle buraya tıklayarak ilgili uygulamayı indiriniz. Uygulamanın adında her ne kadar İnstagram geçse de sonuç aynı kapıya çıkmakta. Instagram’da kare, WhatsApp’ta kare fotoğraf kabul etmekte. Bu uygulamayı yükledikten sonra uygulama içerisinden profil resmi yapacağınız fotoğrafı açın ve kare yapın. Ardından o resmi WhatsApp Ayarlar > Profil kısmından Profil resmi olarak yükleyin.

Eğer yukarıda belirttiğim uygulama başarısız olur ise SquareDroid Android uygulamasını deneyebilirsiniz. Bu uygulamada belirttiğiniz resmi kare boyutlarına getirmektedir.