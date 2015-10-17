Telefon Wifi’den İnternete Girmiyor Sorunu ( ÇÖZÜM )

Telefonum Wifi’den internete girmiyor diyen Android kullanıcıları için bir kaç çözüm yolu sunmaya çalışacağız. Wifi bağlantısı her Android kullanıcısı için oldukça önemli. Tarayıcı üzerinden internete girmek veya mesajlaşma uygulamalarını kullanmak için Wifi ağına ihtiyacımız vardır.

Android deneyimi ne kadar artsa da bazen hiç beklenmedik sorunlar karşınıza çıkmakta. Android wifi sorunu bir çok kişide yaşanmakta ve bu konu hakkında Android telefonum Wifi’ye bağlanmıyor şeklinde çok sitemler yer almakta. Daha önce Samsung Wifi sorunu diye paylaştığımız bu sorunun çözüm yolları yer almakta.

Android Telefon Kablosuz Ağa Bağlanmıyor

İlk olarak Kablosuz modeminizin şifreleme türünü değiştirin. Bilgisayar üzerinden Modem arayüzüne girin ve Kablosuz > Şifreleme kısmından şifreleme türünü değiştirin. Şifreleme türünü değiştirdiğiniz halde Android cep telefonunuz Kablosuz ağa bağlanmıyor ise aşağıda ki diğer yöntemleri deneyebilirsiniz.

Modeminizde sorun yok ve evde ki diğer kişiler telefonundan sorunsuz olarak wifi üzerinden internete girebiliyor ise sorun sizin telefonunuzda demektir. Sizin telefonunuzda olan sorunu DNS ve IP ile çözeceğiz, telaş yapmanıza gerek yok. Ayarlar kısmından Wifi’yi açın ve kendi bağlanmak istediğiniz Wifi adına dokunun. Ardından sizden şifre isteyecektir şifre altında yer alan Gelişmiş seçenekleri Göstere dokunun. IP adresinin son üç hanesini değiştirdikten sonra DNS kısmına geçiniz.

Android telefonda DNS değiştirme işlemi oldukça basit. IP değiştirdikten sonra DNS Kısmına gelin ve Birinci DNS kısmına 8.8.8.8 yazın. 2.Dns kısmına da 8.8.4.4 yazınız. Yazdıktan sonra TAMAM Diyin ve kendi modeminizi bir kere açıp kapayın. Ardından bu sorun ortadan kalkacaktır. Eğer sorun halen devam ediyor ise bize yorum kısmından iletiniz.