Kilit Ekranındaki Bildirimleri Kapatmak

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Android cep telefonlarımızda bildirimler olmazsa olmazlardandır. Uygulama, Oyun veya diğer içerikler için cep telefonumuzdan ses ile beraber bildirim alırız. Bu bildirimler sol üst çubuk kısmında çıkmakta. Ancak lollipop sürümünden sonra artık kilit kısmında da bildirimler çıkmaya başladı.

Tabi çıkmazsa hoş yararlı bir şey ancak önemli bilgilerin kısmi olarak orda çıkması hem istenmeyen bir olay hemde görselliği baya bi etkiliyor bana göre. Yani kilit ekranına güzel bir manzara veya sevdiğinizin fotosunu koyuyorsunuz ancak bu resmi bildirimler adeta kaplıyor. Özellikle WhatsApp uygulamasını kullanıyorsanız daha çok bildirim gelecektir.

Zaten ekran kilidi koymamızın amacı başkasının telefonumuzu kurcalamamasıdır. Ekran kilidi üzerinde ki bildirimleri de engelleyerek bu sorunu aşabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken bir kaç adım yer almakta. Aşağıda ki işlemleri yerine getirdikten sonra telefonunuz kilit ekranında bildirim göstermemeye başlayacaktır.

Android Kilit Kısmındaki Bildirimleri Engelleme

Ayarlar > Ses ve Bildirim kısmına giriniz. Burada yer alan Cihaz kilitliyken kısmında “Bildirimleri hiç gösterme” kısmına dokununuz. Bu işlemden sonra artık Android cihazınızın ekran kilit bölümünde Bildirimler yer almayacaktır.

Yok ben Tüm bildirimleri kapatmak istemiyorum, sadece bir kaç tane uygulama var onların bildirim göstermesini engellemek istiyorum diyorsanız onunda bir çözüm yolu bulunmakta. Ayarlar > Ses ve Bildirim kısmına giriniz. Burada yer alan Uygulama Bildirimleri kısmına giriş yapınız. Burada cep telefonunuzda bildirim gösteren uygulamalar yer almakta. Uygulamaların üzerine dokunarak Engelle butonunu aktif hale getirebilirsiniz. Öncelik kısmını aktif yaparsanız o uygulamaya ait olan bildirimler, bildirimler kısmında hep en üstte durur.