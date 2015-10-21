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instagram-dondurulan-hesabi-geri-acma

Instagram Hesabımı Dondurdum Geri Açamıyorum

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instagram hesap dondurma sayfamızdan bahsetmiştik. Bu sayfamızda da instagram hesabımı dondurdum tekrar hesabıma giriş yapamıyorum sorununu inceleyeceğiz. Instagram hesabını kapatmak yerine kısa süreliğine dondurmayı tercih edebilirsiniz. Tekrar kullanmak istediğinizde k.adı ve şifrenizi girdiğiniz de direk olarak hesaba giriş yapamayabilirsiniz. Öncelikle hesabı dondurduktan sonra 15 dk- 1 saat veya 2 saat sonra hemen tekrar açamayacağınızın farkında olun. Hesabınızı dondurup kısa bir süre sonra açmak isterseniz 1-2 gün beklemelisiniz.

Eğer hesabınızı dondurduktan sonra geri açmak isterseniz “Kullanıcı adın veya şifren yanlıştı.” hatası verecektir. Yani deneme olarak bile hesabınızı dondursanız 2 gün sonra açabileceğinizin muhakkak farkında olun. Instagram Hesabımı Dondurdum Geri Açamıyorum diyen kullanıcılar için aşağıdaki konu başlıklarında bir takım çözüm yolları sunmaya çalıştık.

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Instagram dondurulan hesap nasıl geri açılır ?

Instagram hesabınızı dondurdunuz ve geri açmak istiyorsunuz ancak açılmıyor ise dikkat etmeniz gereken bir kaç konu var. Öncelikle şunu belirtmeliyim. Dondurduğunuz hesabın kesinlikle kullanıcı adı ve şifresini unutmamalısınız. Dondurulan instagram hesaplarında instagram şifremi unuttum yolu maalesef işlemiyor. Hesabınızı geri açabilmek için k.adı ve şifrenizi hatırlamalısınız.

Bir diğer önemli konu ise hesabınızı dondurduktan sonra instagram.com’a girip bilgisayar üzerinden hesabınızı tekrar açamıyorsunuz. Geri açabilmek için Android ve iOS cihazınızdan instagram uygulamasını yükleyip oradan aktif hale getirmelisiniz. instagram dondurduğum hesabın kullanıcı adı ve şifresini unuttum diyenler için maalesef bir çözüm yolu bulunmamaktadır.

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Instagram hesabımı dondurdum ama geri açamıyorum nasıl açabilirim diyen kullanıcılar, genelde aceleci oldukları için bu işlemi gerçekleştirememekteler. Instagram üzerinden hesabınızı dondurduğunuz taktirde ilk 1-2 gün açamayacağınızı üstteki cümlelerimizin arasında belirtmiştik.

Uygulamaya sürekli yeni özelliklerin gelmesi kullanıcıları memnun etse de, her güncellemeden sonra uygulama tarafında hatalar yer almakta. Bu hatalardan veya Instagram’da ki arkadaşlarından sıkılan kişiler Instagram hesap dondurma işlemi yapmaktalar. Ancak belli bir süre sonra geri dönmek isteyenlerde olmuyor değil.

instagram hesabımı dondurdum ama geri açamıyorum

Instagram hesabımı dondurdum ama kullanıcı adı şifremi hatırlamıyorum

Instagram hesabınızı kapatma kararı aldınız ve daha sonra açmak istediniz. Ancak kapattığınız hesabınızın kullanıcı adı ve şifresini hatırlamadığınız için tekrar hesap açma işlemi yapamıyorsunuz. Hesabınız o an kapalı olduğu için şifremi unuttum talebinde bulunamayacaksınız. Eğer kullanıcı adı ve şifrenizi hatırlamıyorsanız;

https://help.instagram.com/contact/1652567838289083

Bu adrese giriş yapınız ve gereken işlemleri yerine getirin. İşlemlerin sonunda mail adresinize onay kodu gelecek ve buraya Instagram fotoğrafınızdan birini ( yüzünüz görünecek şekilde ) atıyorsunuz. Eğer bilgileri doğru bir şekilde ilettiyseniz hesabınız 1 hafta içerisinde açılacaktır.

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55 thoughts on “Instagram Hesabımı Dondurdum Geri Açamıyorum

  1. Beyza Reply

    Instagram hesabını dondurduktan sonra tekrar aktif hale getirdim fakat fotoğraflarımın çoğu yoktu.Yardımcı olabilir misiniz neden böyle oldu ve geri getirmem için ne yapmam lazım.

  4. Tuğba Reply

    Hesabımı dondurdum 2.3 gün önce. Tarayıcıdan açılıyor ama uygulamadan açılmıyor lütfen cevap verin

    • ceply Post authorReply

      Telefonunun Ayarlar > Uygulamalar kısmından ınstagram uygulamasını bul. Ön belleği ve verileri temizle. Ondan sonra ınstagram uygulamasından tekrar giriş yapmaya çalış. Olmazsa uygulamayı kaldır play storedan tekrar yükle.

  7. halil Reply

    intagram hesabımı dondurdum hesabınız aktif degil diyor napabilirim yardımcı oluuun

  8. Mert Reply

    Bu kullanıcı adı ile hesap bulunmamaktadır diyor ne yapmam lazım

    • Anonim Reply

      mrb lütfen yardımcı olun ben hesabımı dondurmadan önce kullanıcı adımı değiştirmiştim tekrar açmak istediğim de ise kullanıcı adını hatırlayamadım ve facebook ile de bağlanamadım beni yeni hesap açmaya yönlendirdi sürekli olarak.. şu an da eski hesabımı ne yaptımsa kurtaramadım ne yapmam lazım gitti mi hesabım acaba hiç bir yolu yokmudur..?

  10. aysmein Reply

    ya hesabım açılmıyor hata veriyor dondurdum ve açılmıyor yardım edin lütfenn

  12. esra begüm Reply

    İnstagramimi dondurdum fakat tekrar giremiyorum kullanıcı adı yanlış diyip duruyor

  15. ece Reply

    gerçekten artık sinirleniyorum kaç ay oldu açılmıyor lütfen yardım edin

  16. Sedef Reply

    İnstagramimi 6 gün önce dondurdum fakat şimdi açmaya çalıştığımda kullanıcı adımı kabul etmiyor buna acil çözüm bulunuz delirmek üzereyim ya da daha önce bunu yaşayıp düzelten var mı lütfen yardımlara açığım ?

  17. selim Reply

    satış yapmak için hesap açtım. 5-6 gün oldu . 499 takipcım vardı. az once hesabı donsurdular. şikayet etmiştir diğer esnaflar. Hesabı açmak için taktik lazım.
    BİREYSEL OLARAK MI İTİRAZ EDEYİM. YOKSA VERGİ LEVHALI OLARAK MI ? Satış yapmak yasakmış, 50 hesap var. onların niklerini de vereyim, onlar yapıyor. neden ben ?. taktik veriniz lütfen, ne yapmaşıyım ?

  20. Ece Reply

    Ben hesabını dondurdum fakat yaklaşık 5 saat sonra girdiğinde acildi ve sorunda gidsrilmisti bu iyi bisemi

  21. rabia Reply

    Girdiğin kullanıcı adı bir hesaba ait değil. Lütfen kullanıcı adını kontrol et ve tekrar dene. bana bunu söylüyor ama kulınıcı adım doğru ne yapa bilirim lütfen yardım edin

  22. Nilay Reply

    Yaklaşık bir hafta oldu dondurdum şimdi ise giremiyorum. Kullanıcı adı yoktur diyor. Yardımcı olalım lütfen.

  23. Busra Reply

    Istagram hesapimi geçici. Olarak kapattim 2 3gun oluyor şimdi giriş yapiorm girmiyor ne yapmaliyim

  24. Nilay Reply

    Hesabimi dondurmustum.geri acmak istedigimde yanlis sifre dedi sifremi unuttumu tiklayinca mail adresime link gonderdi ama ordan sifre yenileme icin 2 girdim bu seferde kullanici bulunamadi diyo.silinmis olabilirmi

  25. Erhannnn Reply

    sizin yapacağınız uygulamanın aq donduruyoz geri açamıyoz bi kişide çıkıp ne yapmamız gerektiğini söylemiyor

  26. nazlı Reply

    hesabı dondurdum tekrar girdim açıldı ve tekrar dondurmak istiyorum bi haftadan fazla oldu kapanmıyor acil yardım

  28. Esila Reply

    Şifremi hatırlıyorum ama kullanıcı adımı hatırlamıyorum ne yapmam gerek dondurdum hesabı geri almak için ne ypmam gerek

  29. Deniz Reply

    Ben de geçici kapattım şimdi açamıyorum daha kapatmayı bitiremedik sonra tekrar dene diyor. Ya madem daha kapatamadın bırak geri gireyim nasıl bi mantık ne salakça bi sistem. Allah bildiği gibi yapsın sizi daha ne diyryim

  30. Pelin Reply

    Yaklaşık 10 ay oldu hesabım donuk şuanda böyle bir hesap bulunmuyor diyo ne yapabilirim acil olarak yardım edermisiniz?

  31. mislina Reply

    instagram hesabımı yaklasık 2 hafta önce dondurdum şimdiyde aktiflestiremiyorum ne bilgisayar ne telefondan sürekli üzgünüz sonra tekrar deneyin diyo

  32. ilknur Reply

    instagrami dondurdum acamiyorum e posta ve sifremi girdim halde yanlış diyor böyle bir hesap yok yardımcı olur musunuz

  33. eda Reply

    arkadaşlar şifre yeniledikten sonra biraz bekleyin öyle yapın değiştirdiğiniz şifre ile girebiliyorsunuz

  34. Anonim Reply

    hesabımı dondurmadım !! fakat girdiğin kullanıcı adı bir hesaba ait deil diyor lütfen yardımcı oln

  35. Muhammet Reply

    k.adı Ve şifremı bılıyorm ama girmiyor yanı 2 gün sonra açılacakmı ben anlamadım lutfen yanıt yazın

  36. Aysegul Reply

    Hesabim kendiliğinden calinmis silinmiş veya dondurulmuş nasil acilacak e postama yeni şifre gido ama hesaba erisilmio kulkanici adinizdan emin olum diyor

  37. veysel Reply

    instangaramı dondurdum sonra açılmıyor ne yapma gerekiyor

  38. S Reply

    İnstagram hesabını dondurduktan kac gun sonra açılır bellı bir süresi var mı

  39. irem Reply

    instagram hesabımı dondurdum 48 saat geçti fakat açılmıyor yaklaşık kaç gün sonra tekrar denemem gerekiyor geri gelecek mi hesabım yoksa silindi mi ? 48 saat içerisinde hesabına tekrar ulaşabilen biri var mı ?

  40. Damlaa Reply

    Ya ben instahramimi dondurdum 1 hafta felan oldu şimdi geri açmak istiyorum ama şifremi unuttum açamıyorum napıcam ya

  41. Anonim Reply

    beyza instagram hesabımı dondurdum ama hesap aktif gözükmüyor

  42. Feyza Reply

    İnstagramımı dondurdum 2 ay kadar kapalı kaldı fakat tekrar açmak istediğimde şifremi doğru yazdığıma emin olduğum halde şifre yanlış uyarısı veriyor sorunu nasıl gidebilirim?

  44. merve Reply

    ben hesabımı dondurdum şimdi açtım fakat yeniden dondurmak istiyorum olmuyor napmam gerekiyor

  45. ayşe Reply

    Instagram hesabımı dondurdum ve iki ay oldu şuan giriş yapamıyorum “bu kullanıcı adına ait hesap yok” diyor ne yapmalıyım hesabım silindi mi

  46. minno Reply

    instagrami dondurdum. artiq bir hefteden coxdur . ama acilmir. nece edim. cox xahis edirem komek edin.

  47. Kübra Reply

    İnstagram hesabımı pazar günü dondurdum 5 gün oldu tarayicidan acmaya calisiyorum fakat hala hata gosteriyo nasıl açabilirim

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