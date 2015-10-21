instagram hesap dondurma sayfamızdan bahsetmiştik. Bu sayfamızda da instagram hesabımı dondurdum tekrar hesabıma giriş yapamıyorum sorununu inceleyeceğiz. Instagram hesabını kapatmak yerine kısa süreliğine dondurmayı tercih edebilirsiniz. Tekrar kullanmak istediğinizde k.adı ve şifrenizi girdiğiniz de direk olarak hesaba giriş yapamayabilirsiniz. Öncelikle hesabı dondurduktan sonra 15 dk- 1 saat veya 2 saat sonra hemen tekrar açamayacağınızın farkında olun. Hesabınızı dondurup kısa bir süre sonra açmak isterseniz 1-2 gün beklemelisiniz.
Eğer hesabınızı dondurduktan sonra geri açmak isterseniz “Kullanıcı adın veya şifren yanlıştı.” hatası verecektir. Yani deneme olarak bile hesabınızı dondursanız 2 gün sonra açabileceğinizin muhakkak farkında olun. Instagram Hesabımı Dondurdum Geri Açamıyorum diyen kullanıcılar için aşağıdaki konu başlıklarında bir takım çözüm yolları sunmaya çalıştık.
Instagram dondurulan hesap nasıl geri açılır ?
Instagram hesabınızı dondurdunuz ve geri açmak istiyorsunuz ancak açılmıyor ise dikkat etmeniz gereken bir kaç konu var. Öncelikle şunu belirtmeliyim. Dondurduğunuz hesabın kesinlikle kullanıcı adı ve şifresini unutmamalısınız. Dondurulan instagram hesaplarında instagram şifremi unuttum yolu maalesef işlemiyor. Hesabınızı geri açabilmek için k.adı ve şifrenizi hatırlamalısınız.
Bir diğer önemli konu ise hesabınızı dondurduktan sonra instagram.com’a girip bilgisayar üzerinden hesabınızı tekrar açamıyorsunuz. Geri açabilmek için Android ve iOS cihazınızdan instagram uygulamasını yükleyip oradan aktif hale getirmelisiniz. instagram dondurduğum hesabın kullanıcı adı ve şifresini unuttum diyenler için maalesef bir çözüm yolu bulunmamaktadır.
Instagram hesabımı dondurdum ama geri açamıyorum nasıl açabilirim diyen kullanıcılar, genelde aceleci oldukları için bu işlemi gerçekleştirememekteler. Instagram üzerinden hesabınızı dondurduğunuz taktirde ilk 1-2 gün açamayacağınızı üstteki cümlelerimizin arasında belirtmiştik.
Uygulamaya sürekli yeni özelliklerin gelmesi kullanıcıları memnun etse de, her güncellemeden sonra uygulama tarafında hatalar yer almakta. Bu hatalardan veya Instagram’da ki arkadaşlarından sıkılan kişiler Instagram hesap dondurma işlemi yapmaktalar. Ancak belli bir süre sonra geri dönmek isteyenlerde olmuyor değil.
Instagram hesabımı dondurdum ama kullanıcı adı şifremi hatırlamıyorum
Instagram hesabınızı kapatma kararı aldınız ve daha sonra açmak istediniz. Ancak kapattığınız hesabınızın kullanıcı adı ve şifresini hatırlamadığınız için tekrar hesap açma işlemi yapamıyorsunuz. Hesabınız o an kapalı olduğu için şifremi unuttum talebinde bulunamayacaksınız. Eğer kullanıcı adı ve şifrenizi hatırlamıyorsanız;
https://help.instagram.com/contact/1652567838289083
Bu adrese giriş yapınız ve gereken işlemleri yerine getirin. İşlemlerin sonunda mail adresinize onay kodu gelecek ve buraya Instagram fotoğrafınızdan birini ( yüzünüz görünecek şekilde ) atıyorsunuz. Eğer bilgileri doğru bir şekilde ilettiyseniz hesabınız 1 hafta içerisinde açılacaktır.
55 thoughts on “Instagram Hesabımı Dondurdum Geri Açamıyorum”
Instagram hesabını dondurduktan sonra tekrar aktif hale getirdim fakat fotoğraflarımın çoğu yoktu.Yardımcı olabilir misiniz neden böyle oldu ve geri getirmem için ne yapmam lazım.
Fotoğraflariniz hemen yüklenmez bi süre beklemeniz gerekiyo
nasıl yaptın ya benm ki 2-3 gün oldu halen açamıyorum
Ali
Lütfen yardım edin ben hesabımı dondurdum ama geri gelmedi
HESABINI GERİ ALABİLEN VAR MI
Hesabımı dondurdum 2.3 gün önce. Tarayıcıdan açılıyor ama uygulamadan açılmıyor lütfen cevap verin
Telefonunun Ayarlar > Uygulamalar kısmından ınstagram uygulamasını bul. Ön belleği ve verileri temizle. Ondan sonra ınstagram uygulamasından tekrar giriş yapmaya çalış. Olmazsa uygulamayı kaldır play storedan tekrar yükle.
çok yardımcı oldu, teşekkürler
instagram hesabimi kayip etdim
intagram hesabımı dondurdum hesabınız aktif degil diyor napabilirim yardımcı oluuun
Bu kullanıcı adı ile hesap bulunmamaktadır diyor ne yapmam lazım
mrb lütfen yardımcı olun ben hesabımı dondurmadan önce kullanıcı adımı değiştirmiştim tekrar açmak istediğim de ise kullanıcı adını hatırlayamadım ve facebook ile de bağlanamadım beni yeni hesap açmaya yönlendirdi sürekli olarak.. şu an da eski hesabımı ne yaptımsa kurtaramadım ne yapmam lazım gitti mi hesabım acaba hiç bir yolu yokmudur..?
15 gün kadar oldu bu arada
ya hesabım açılmıyor hata veriyor dondurdum ve açılmıyor yardım edin lütfenn
Düzeldimi
Dunen istagramimi sildim pesman oldum. Nece geri qaytarim?
İnstagramimi dondurdum fakat tekrar giremiyorum kullanıcı adı yanlış diyip duruyor
Instagram hesabimi kapattim ama şimdi açmak istiyorum ama açamıyorum lütfen yardımcı olun
hesabımı dondurdum nasıl tekrar alabilirim
gerçekten artık sinirleniyorum kaç ay oldu açılmıyor lütfen yardım edin
İnstagramimi 6 gün önce dondurdum fakat şimdi açmaya çalıştığımda kullanıcı adımı kabul etmiyor buna acil çözüm bulunuz delirmek üzereyim ya da daha önce bunu yaşayıp düzelten var mı lütfen yardımlara açığım ?
satış yapmak için hesap açtım. 5-6 gün oldu . 499 takipcım vardı. az once hesabı donsurdular. şikayet etmiştir diğer esnaflar. Hesabı açmak için taktik lazım.
BİREYSEL OLARAK MI İTİRAZ EDEYİM. YOKSA VERGİ LEVHALI OLARAK MI ? Satış yapmak yasakmış, 50 hesap var. onların niklerini de vereyim, onlar yapıyor. neden ben ?. taktik veriniz lütfen, ne yapmaşıyım ?
bende böyle bir hesap bulunmamaktadır diyor ne olacak
instagramımı dondurdum hata veriyor
Ben hesabını dondurdum fakat yaklaşık 5 saat sonra girdiğinde acildi ve sorunda gidsrilmisti bu iyi bisemi
Girdiğin kullanıcı adı bir hesaba ait değil. Lütfen kullanıcı adını kontrol et ve tekrar dene. bana bunu söylüyor ama kulınıcı adım doğru ne yapa bilirim lütfen yardım edin
Yaklaşık bir hafta oldu dondurdum şimdi ise giremiyorum. Kullanıcı adı yoktur diyor. Yardımcı olalım lütfen.
Istagram hesapimi geçici. Olarak kapattim 2 3gun oluyor şimdi giriş yapiorm girmiyor ne yapmaliyim
Hesabimi dondurmustum.geri acmak istedigimde yanlis sifre dedi sifremi unuttumu tiklayinca mail adresime link gonderdi ama ordan sifre yenileme icin 2 girdim bu seferde kullanici bulunamadi diyo.silinmis olabilirmi
sizin yapacağınız uygulamanın aq donduruyoz geri açamıyoz bi kişide çıkıp ne yapmamız gerektiğini söylemiyor
hesabı dondurdum tekrar girdim açıldı ve tekrar dondurmak istiyorum bi haftadan fazla oldu kapanmıyor acil yardım
Dondurali 2 gun oldu ama hala acılmıyor.?
Şifremi hatırlıyorum ama kullanıcı adımı hatırlamıyorum ne yapmam gerek dondurdum hesabı geri almak için ne ypmam gerek
Ben de geçici kapattım şimdi açamıyorum daha kapatmayı bitiremedik sonra tekrar dene diyor. Ya madem daha kapatamadın bırak geri gireyim nasıl bi mantık ne salakça bi sistem. Allah bildiği gibi yapsın sizi daha ne diyryim
Yaklaşık 10 ay oldu hesabım donuk şuanda böyle bir hesap bulunmuyor diyo ne yapabilirim acil olarak yardım edermisiniz?
instagram hesabımı yaklasık 2 hafta önce dondurdum şimdiyde aktiflestiremiyorum ne bilgisayar ne telefondan sürekli üzgünüz sonra tekrar deneyin diyo
instagrami dondurdum acamiyorum e posta ve sifremi girdim halde yanlış diyor böyle bir hesap yok yardımcı olur musunuz
arkadaşlar şifre yeniledikten sonra biraz bekleyin öyle yapın değiştirdiğiniz şifre ile girebiliyorsunuz
nasıl yani dondurduktan sonra mı şifre değiştirelim ?
hesabımı dondurmadım !! fakat girdiğin kullanıcı adı bir hesaba ait deil diyor lütfen yardımcı oln
k.adı Ve şifremı bılıyorm ama girmiyor yanı 2 gün sonra açılacakmı ben anlamadım lutfen yanıt yazın
Hesabim kendiliğinden calinmis silinmiş veya dondurulmuş nasil acilacak e postama yeni şifre gido ama hesaba erisilmio kulkanici adinizdan emin olum diyor
instangaramı dondurdum sonra açılmıyor ne yapma gerekiyor
İnstagram hesabını dondurduktan kac gun sonra açılır bellı bir süresi var mı
instagram hesabımı dondurdum 48 saat geçti fakat açılmıyor yaklaşık kaç gün sonra tekrar denemem gerekiyor geri gelecek mi hesabım yoksa silindi mi ? 48 saat içerisinde hesabına tekrar ulaşabilen biri var mı ?
Ya ben instahramimi dondurdum 1 hafta felan oldu şimdi geri açmak istiyorum ama şifremi unuttum açamıyorum napıcam ya
beyza instagram hesabımı dondurdum ama hesap aktif gözükmüyor
İnstagramımı dondurdum 2 ay kadar kapalı kaldı fakat tekrar açmak istediğimde şifremi doğru yazdığıma emin olduğum halde şifre yanlış uyarısı veriyor sorunu nasıl gidebilirim?
Hesabım kayboldu anlamadım yardım edebilecek kimse yokmu lütfenn 😢
ben hesabımı dondurdum şimdi açtım fakat yeniden dondurmak istiyorum olmuyor napmam gerekiyor
Instagram hesabımı dondurdum ve iki ay oldu şuan giriş yapamıyorum “bu kullanıcı adına ait hesap yok” diyor ne yapmalıyım hesabım silindi mi
instagrami dondurdum. artiq bir hefteden coxdur . ama acilmir. nece edim. cox xahis edirem komek edin.
İnstagram hesabımı pazar günü dondurdum 5 gün oldu tarayicidan acmaya calisiyorum fakat hala hata gosteriyo nasıl açabilirim
Arkadaslar hesabimda kod istiyor acamiyorum ne etmeliyim