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instagram hesap dondurma sayfamızdan bahsetmiştik. Bu sayfamızda da instagram hesabımı dondurdum tekrar hesabıma giriş yapamıyorum sorununu inceleyeceğiz. Instagram hesabını kapatmak yerine kısa süreliğine dondurmayı tercih edebilirsiniz. Tekrar kullanmak istediğinizde k.adı ve şifrenizi girdiğiniz de direk olarak hesaba giriş yapamayabilirsiniz. Öncelikle hesabı dondurduktan sonra 15 dk- 1 saat veya 2 saat sonra hemen tekrar açamayacağınızın farkında olun. Hesabınızı dondurup kısa bir süre sonra açmak isterseniz 1-2 gün beklemelisiniz.

Eğer hesabınızı dondurduktan sonra geri açmak isterseniz “Kullanıcı adın veya şifren yanlıştı.” hatası verecektir. Yani deneme olarak bile hesabınızı dondursanız 2 gün sonra açabileceğinizin muhakkak farkında olun. Instagram Hesabımı Dondurdum Geri Açamıyorum diyen kullanıcılar için aşağıdaki konu başlıklarında bir takım çözüm yolları sunmaya çalıştık.

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Instagram dondurulan hesap nasıl geri açılır ?

Instagram hesabınızı dondurdunuz ve geri açmak istiyorsunuz ancak açılmıyor ise dikkat etmeniz gereken bir kaç konu var. Öncelikle şunu belirtmeliyim. Dondurduğunuz hesabın kesinlikle kullanıcı adı ve şifresini unutmamalısınız. Dondurulan instagram hesaplarında instagram şifremi unuttum yolu maalesef işlemiyor. Hesabınızı geri açabilmek için k.adı ve şifrenizi hatırlamalısınız.

Bir diğer önemli konu ise hesabınızı dondurduktan sonra instagram.com’a girip bilgisayar üzerinden hesabınızı tekrar açamıyorsunuz. Geri açabilmek için Android ve iOS cihazınızdan instagram uygulamasını yükleyip oradan aktif hale getirmelisiniz. instagram dondurduğum hesabın kullanıcı adı ve şifresini unuttum diyenler için maalesef bir çözüm yolu bulunmamaktadır.

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Instagram hesabımı dondurdum ama geri açamıyorum nasıl açabilirim diyen kullanıcılar, genelde aceleci oldukları için bu işlemi gerçekleştirememekteler. Instagram üzerinden hesabınızı dondurduğunuz taktirde ilk 1-2 gün açamayacağınızı üstteki cümlelerimizin arasında belirtmiştik.

Uygulamaya sürekli yeni özelliklerin gelmesi kullanıcıları memnun etse de, her güncellemeden sonra uygulama tarafında hatalar yer almakta. Bu hatalardan veya Instagram’da ki arkadaşlarından sıkılan kişiler Instagram hesap dondurma işlemi yapmaktalar. Ancak belli bir süre sonra geri dönmek isteyenlerde olmuyor değil.

Instagram hesabımı dondurdum ama kullanıcı adı şifremi hatırlamıyorum

Instagram hesabınızı kapatma kararı aldınız ve daha sonra açmak istediniz. Ancak kapattığınız hesabınızın kullanıcı adı ve şifresini hatırlamadığınız için tekrar hesap açma işlemi yapamıyorsunuz. Hesabınız o an kapalı olduğu için şifremi unuttum talebinde bulunamayacaksınız. Eğer kullanıcı adı ve şifrenizi hatırlamıyorsanız;

https://help.instagram.com/contact/1652567838289083

Bu adrese giriş yapınız ve gereken işlemleri yerine getirin. İşlemlerin sonunda mail adresinize onay kodu gelecek ve buraya Instagram fotoğrafınızdan birini ( yüzünüz görünecek şekilde ) atıyorsunuz. Eğer bilgileri doğru bir şekilde ilettiyseniz hesabınız 1 hafta içerisinde açılacaktır.