Google Play Store Açılmıyor Sorunu ( ÇÖZÜM )

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Google Play Store Çalışmıyor diyen Market kullanıcıları için bu sayfayı hazırlama gereği duyduk. Her Android kullanıcısının oyun ve uygulama indirmek için vazgeçilmezi olan Play Store’da bazen hatalar yapabilmekte. Play Store Çalışmıyor ve Play Store Bağlantı Yok hataları gelebilir. Google Play Store Açılmıyor son günlerde artan sorunların başında gelmeye başladı. Bu hatalardan en büyüğü ise Samsung, Asus, Casper, LG, HTC, Motorola, Sony, Vestel gibi cihazlarda Play Store uygulamasının açılmamasıdır. Bu soruna çözüm olacak yöntemleri aşağıda sizlere sunacağız.

Play Store Neden Açılmıyor ?

1) Ön Belleği boşaltın ve verileri silin

( 1. yöntemi uygulamadan önce Play Store Gmail adınızı ve şifrenizi bir yere not etmelisiniz ) Google PLay Store uygulamasının ön bellek kısmından verileri sil yaparsanız ilk adım olarak işe yarayacaktır. Cep telefonunuzdan Ayarlar > Uygulamalar > Yüklenenler kısmından Google Play Store’u bulun ve üzerine dokunun. Açılan pencereden ilk olarak Ön belleği temizle butonuna dokunun ardından Verileri Sil / Temizle butonuna basınız.

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Bu aynı işlemi Google Play Hizmetleri içinde yapınız. Aynı adımları izledikten sonra uygulamaların listelendiği kısımdan Google Play Hizmetlerini bulun ve Veriyi sil / verileri temizle işlemini yapınız. Ardından uygulamalar kısmını kapatıp Play Store’u açmayı deneyin.



2) Güncellemeleri Kaldırın

Otomatik Güncelleme uygulamaların stabil çalışması için oldukça önemli. Uygulama yapımcıları uygulamada oluşan sorunları güncelleme ile çözebilir ve bunu kullanıcılarına sunabilir ancak bir çok uygulamanız var ve otomatik güncellemenizde açık ise bu Play Store’da performans düşüklüğüne yol açabilir.

Bunun için Play Store üzerinden otomatik güncellemeleri devre dışı bırakın. Play Store açıkken sol üstte arama kısmının solunda yer alan 3 çizgili olan butona dokunun ve oradan Ayarlar kısmına giriniz. Ayarlar kısmında yer alan “Uygulamaları otomatik güncelle ” seçeneğini ” Uygulamaları otomatik güncelleme ” olarak değiştirin.

3) Google Play Hizmetleri

Google Play Store uygulamasına ilk adımda verileri sil işlemini yapmıştık. İşe yaramadı ise ona bağlı çalışan Google Play hizmetlerine de aynı işlemi yapınız. Ayarlar > Uygulamalar > YÜklenenler kısmında Google Play Hizmetlerine dokunun ve Verileri Sil butonuna basınız.

4) İndirme Yöneticisi

İndirme yöneticisi en önemli adımdır. Eğer İndirme yöneticisi eklentisi devre dışı ise uygulamalar zaten inmeyecektir. Bunun için Ayarlar > Uygulamalar kısmına gidin ve bu uygulamalar arasında İndirme yöneticisini bulun ve içerisine giriniz. Burada bu özellik devre dışı ise eğer etkinleştirin.

5) Google Hesap ayarları

Eğer yukarıda ki 3 adımdan biri işe yaramadı ise 4. adımı deneyiniz. Ayarlar > Hesaplar > Google kısmından bu işlemi yapabilirsiniz. Bu sayfamızda bu işlemi anlatmıştık ayrıntılara bakabilirsiniz.

6) Son çare

Eğer yukarıda ki 4 adımda işe yaramadı ise Ayarlar > Sıfırla bölümünden yedeklerinizi alıp fabrika ayarlarına döndürmeniz gerekecektir.