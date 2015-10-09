Google Play Store Açılmıyor Sorunu ( ÇÖZÜM )

Google Play Store Çalışmıyor diyen Market kullanıcıları için bu sayfayı hazırlama gereği duyduk. Her Android kullanıcısının oyun ve uygulama indirmek için vazgeçilmezi olan Play Store’da bazen hatalar yapabilmekte. Play Store Çalışmıyor ve Play Store Bağlantı Yok hataları gelebilir. Google Play Store Açılmıyor son günlerde artan sorunların başında gelmeye başladı. Bu hatalardan en büyüğü ise Samsung, Asus, Casper, LG, HTC, Motorola, Sony, Vestel gibi cihazlarda Play Store uygulamasının açılmamasıdır. Bu soruna çözüm olacak yöntemleri aşağıda sizlere sunacağız.
Play Store Neden Açılmıyor ?
1) Ön Belleği boşaltın ve verileri silin
( 1. yöntemi uygulamadan önce Play Store Gmail adınızı ve şifrenizi bir yere not etmelisiniz ) Google PLay Store uygulamasının ön bellek kısmından verileri sil yaparsanız ilk adım olarak işe yarayacaktır. Cep telefonunuzdan Ayarlar > Uygulamalar > Yüklenenler kısmından Google Play Store’u bulun ve üzerine dokunun. Açılan pencereden ilk olarak Ön belleği temizle butonuna dokunun ardından Verileri Sil / Temizle butonuna basınız.
Bu aynı işlemi Google Play Hizmetleri içinde yapınız. Aynı adımları izledikten sonra uygulamaların listelendiği kısımdan Google Play Hizmetlerini bulun ve Veriyi sil / verileri temizle işlemini yapınız. Ardından uygulamalar kısmını kapatıp Play Store’u açmayı deneyin.
2) Güncellemeleri Kaldırın
Otomatik Güncelleme uygulamaların stabil çalışması için oldukça önemli. Uygulama yapımcıları uygulamada oluşan sorunları güncelleme ile çözebilir ve bunu kullanıcılarına sunabilir ancak bir çok uygulamanız var ve otomatik güncellemenizde açık ise bu Play Store’da performans düşüklüğüne yol açabilir.
Bunun için Play Store üzerinden otomatik güncellemeleri devre dışı bırakın. Play Store açıkken sol üstte arama kısmının solunda yer alan 3 çizgili olan butona dokunun ve oradan Ayarlar kısmına giriniz. Ayarlar kısmında yer alan “Uygulamaları otomatik güncelle ” seçeneğini ” Uygulamaları otomatik güncelleme ” olarak değiştirin.
3) Google Play Hizmetleri
Google Play Store uygulamasına ilk adımda verileri sil işlemini yapmıştık. İşe yaramadı ise ona bağlı çalışan Google Play hizmetlerine de aynı işlemi yapınız. Ayarlar > Uygulamalar > YÜklenenler kısmında Google Play Hizmetlerine dokunun ve Verileri Sil butonuna basınız.
4) İndirme Yöneticisi
İndirme yöneticisi en önemli adımdır. Eğer İndirme yöneticisi eklentisi devre dışı ise uygulamalar zaten inmeyecektir. Bunun için Ayarlar > Uygulamalar kısmına gidin ve bu uygulamalar arasında İndirme yöneticisini bulun ve içerisine giriniz. Burada bu özellik devre dışı ise eğer etkinleştirin.
5) Google Hesap ayarları
Eğer yukarıda ki 3 adımdan biri işe yaramadı ise 4. adımı deneyiniz. Ayarlar > Hesaplar > Google kısmından bu işlemi yapabilirsiniz. Bu sayfamızda bu işlemi anlatmıştık ayrıntılara bakabilirsiniz.
6) Son çare
Eğer yukarıda ki 4 adımda işe yaramadı ise Ayarlar > Sıfırla bölümünden yedeklerinizi alıp fabrika ayarlarına döndürmeniz gerekecektir.
66 thoughts on “Google Play Store Açılmıyor Sorunu ( ÇÖZÜM )”
Eğer play storeden önbelleği temizlersem fotograflar falan silinirmi
Sim karti cikart.fotolari videolari ne varsa hafiza kartina yukle onuda cikart birsey kalmadiktan sknra sifirla
Plag store den onbellegi bosaltirsan birsey olmaz ama teli fabrika ayarlarini sifirlarsan hepsi silinir
Ise yaradi mi
Sagol abi calisiyor
Play store acmiyo sire istiyo
Herseyi sifirladim ama market yine calismiyor
Google play store acilmiyor ve bunun yani sira oyunlarada giremiyorum google ply gazetecilik , haritalar vb kisacasi google ilgili ne varsa hicbirine giremiyorumm. Yardim edinnn
Bn telefonuma format atim sonrada gogle play indiremiyorum ne yapmalıyım
Bende açamıyorum
Allah rızası için yardım edin bana :-(
Telefonu sifirladim ama google market acilmiyor sebebi ne olabilir acaba
Herşeyi yaptım ama yine çalışmıyor
YOKMU Bİ RARKADAS YARDIM EDECEK
Benimkisi google play store yi aciyorum beyaz bir ekran cukiyo onu yapan banq yardim etsinnnnn
Benim maket olarak gorunuyo galiba guncellenmemis guncelliyemiyorum
cooh iseyime yaradi hepsini denedim sonuncu islemi yapinca google play acildi sagolsun bunlari yazana
Hàlà acilmiyo ya beyz ekran
benım telefonda rtt cıktı acılmıyor cevepla
abı telefonun her seyi sıfırlanmıyomu lan oyle yapın ca bırı yardım etsın
Durdu: Ne yazık ki, Google Play Store. Yazisi cikiyor deli etti beni guncellemeden sonra oldu telefonum LG G4
yaa noluyo yaa acilmiyoo ama ne bicim yardim bu
Gogle pılay açılmiyor
Lütfen yapın şunu
Lütfen yapın şunu
Lütfen yapın şunu. Allah rızası için
Olmuyo ya olmuyooo
Olmuyor
Olmuyoryapamiyom
Olmuyor cok denedim yapamiyorum
Google play Verileri silin saat ayarını güncelleyin play store nin güncellemelerini kaldırın sorun hallolacak
Güncellenme ozaman play store
Tableti yeni aldım ve telefon numaram yok. Play storeden karşıma yeni hesap oluşturan bastım telefon numarası istedi. Tanı olmadığı için yazamadım nasıl açıdam ya lütfen yardım edin:(?????
Bendemi denesem önerirmisiniz arkadaşlar
Banada yardım edin allah aşkına ne oluryaa,
Bunlarla sorun çözülmüyor. Zaten genelde yaptığımız şeyler. Daha işe yarar bir şey bilen var mı?
Benım kı acılmadıı
Benım kı acılmadıı yardm edın
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Kardesim gogle play aciliyo hemen gidior
Plat store aciliyor ama hemen kapaniyor.
Benim tableti Casper marka ve google play açılmıyor. Ve önbellek sinirsel fotoğraf gidermi. ….♥♡♥♥♡♥♡♡♡♡♡♡♡♥♥♥♥♥♥♥♡♡♡♡
Telefonum hem google play hemde youtube girmiyor verileri falan sildim olmadı telefonuda sifirladim ilk oldu sonra yeniden gitti
Yine olmadı
Benim de telefonum olmuyor ya girmiyor uygulamayi tikliyorum yine olmuyor sanki ekrana bos tiklamisim giris yapmiyor yani eger tlfnu sifirlasam watsap gider dye korkuyorum napabilir Yardimci olursaniz Sevinirm simdiden tesekurler
Bence ayarlardan google play e girin guncellemeleri kaldirin diyin biraz nostalji oluyo ama yinede acilmamasindan iyi
Play store acilmiyo
Bu gogul pılay çok kötü bunu çıkaran inadına millete eziyet ve madur ediyo
Google play store durduruldu diye nasıl acabilirim
Google play store yüklenemiyor nasıl yükleye bilirim
Allah razı olsun abi helal size
Lanet oldun yaa iğrenç bu şey yaa
Hepsini yaptim acilmiyor yardim
eywallah abi çalışıyor
google play store giriş yapıyorum hesap ekle diyorum program donuyor direk atıyor
hesap ekle diyor ekliyorum herşeyi giriyorum ama eklemiyor neden
yine açılmıyo
Arkadaslar oncelıkle ön bellek yada veriler silindiğinde tlfndakı hiç bir sey silinmiyo. Play store clşmıyorsa ayarlardan uygulama yonetıcısıne gırın mevcut imgelerden tercih ayarlarını sıfırla secenegıne basın ve sıfırlayın merak etmeyın bişi silinmiyo iyi sabahlar
Hepsi ni denedim baska bisey yok.u arakadaslar mantikli ve farkli seyler ortaya atin lutfen ya ole ordan yazmak kolay allah allah
Tşk işime yaradi artik aciliyor 3 hesap vardi 2 sini sildim tek o bir tane kaldi sonra acildi
Sizde deneyin tek hesap birakin digerlerinin e postasini ve sifresini unutmayin
Benimki acilmiyor be!
Yemin ederim size helal olsun,çok teşekkur ederim aynısını yaptım açıldı.😊
Teşekkurler açıldı
Bana da yardim edin ya
benimkide tamamen silindi sifreniz otomatik olarak deisdi diyor napmam lazm
Onlarca hesap açtım 4 sefer telefonu sıfırlatım hala şifre yanlış diyor
Teşekkürler yeniden playstore kullanabiliyorum.