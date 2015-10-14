Bilgisayara Google play store indir

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Google play store indir bilgisayara ücretsiz sayfamızda bilgisayarınıza nasıl Android işletim sistemi kurup, Play Store’a nasıl erişebileceğinizden bahsedeceğiz. Play Store Android için sunulan en güvenilir markettir. Dışarıdan apk dosya yüklemenizi önermiyorum.

Play Store üzerinde bir çok başarılı oyun ve uygulama yer almakta. Bu oyunları artık bilgisayarınızda da oynamak istiyorsanız aşağıda anlatacağımız adımları uygulamalısınız. Google play indir bilgisayara adlı konumuz için aşağıda ki resimler oldukça işinize yarayacaktır.

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Play Store’u bilgisayarınızda kullanmak için BlueStacks adlı uygulamayı indirmelisiniz. Buraya tıklayarak bu programı bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Uygulamanın inmesi bittikten sonra tıklıyoruz ve Çalıştır butonuna tıklıyoruz.

Çalıştır butonuna tıkladıktan sonra böyle bir ekran karşınıza gelecektir. Sağ altta mavi renkte ( resimde görünmüyor ) KABUL et butonuna tıklayınız.

C Diskine kurulacaktır. Seçtikten sonra SONRAKİ Butonuna tıklayınız.

Uygulama tikli kalsın, uygulamaya dair bildirim almak istiyorsanız 2. sırada kini de işaretleyiniz. Ardından KUR Butonuna tıklayınız.

Ardından böyle bir ekran gelecektir. Aşağıda ki yükleniyor çubuğunun dolmasını bekleyiniz.

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Yukarıda ki Loading ekranı bitince aşağıda ki gibi tam ekran yükleme ekranı gelecektir. Bu ortalama 6-7 dakika sürebilmekte. Bitmesini bekleyiniz.

Yukarıda ki kurulum tamamlandıktan sonra aşağıda ki ekran gelecektir. Burada Search kısmına tıkladığınızda Play Store üzerinden oyun ve uygulama araması yapabilirsiniz.

Mesela Bilgisayardan Play Store’u açtığınızda aa yazdığınızda aa oyunu direk karşınıza gelmekte. Bu arama kısmına başka oyun ve uygulama yazabilirsiniz.

Bu aşamada sizden bir GMAİL Hesabı istiyecektir. Bu mecburidir. Mevcut hesap diyerek size ait olan Gmail bilgilerinizi girebilirsiniz. Eğer Gmail hesabınız yok ise Yeni hesap seçeneğine tıklayınız.

Play Store Bilgisayarınıza kurulduğunda bir oyun veya uygulama kuracağınızda görüntü aşağıda ki gibi olacaktır. Tek yapmanız gereken yükle butonuna basmak olacaktır.