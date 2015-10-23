Android cep telefonlarının kullanımının artması ile bazı sorunlar da çoğalmaya başladı. Bu sayfamızda Android telefonda meydana gelen “maalesef com.google.process.gapps işlemi durdu” hatası nasıl çözülür bu konudan bahsedeceğiz. Bu hatalar ne kadar meydana gelse de çoğu sorunun çözüm yolları bulunmakta. com.google.process.gapps işlemi durduruldu hatası Samsung, LG, Sony, Asus gibi cep telefonlarında meydana gelebilmektedir.
com.google.process.gapps işlemi durdu hatası çözümü
Ayarlar > Uygulama Yöneticisi > Tümü > Seçenekler kısmına giriniz ve burada yer alan Uygulama ayarlarını Sıfırla / Uygulama tercihlerini sıfırla seçeneğine dokunarak ayarları sıfırlayın. Ardından cep telefonunuzu yeniden başlatın sorun düzelecektir. Eğer bu çözüm yolu işinize yaramadı ise yorum olarak belirtiniz lütfen.
com.google.process.gapps işlemi durdu 2.YÖNTEM
Yorumları inceledim ve bazı ziyaretçilerimiz üstte ki çözüm yolunun işe yaramadığını dile getirmiş. Bende 31 Ekim 2015 tarihinde bu hata için farklı alternatifler aradım ve sizlere sunmak istiyorum.
Cep telefonunuzun Ayarlar kısmına giriniz. Ayarlar > Uygulamalar adımını takip edin. Üst indirilenler sekmesi göreceksiniz. O Kısımı sağa doğru kaydırarak TÜMÜ kısmına ulaşınız. Ardından açılan listeden İNDİRME YÖNETİCİSİNİ bulunuz. Bu seçeneğe dokununuz ve Durmaya Zorla diyerek devre dışı bırakın. Ardından Play Store açılıyor mu diye kontrol edin. Açılmaz ise indirme yöneticisi yine aynı yerden aktif hale getiriniz.
Bu çözüm yolu da işe yaramaz ise YORUM kısmından bildiriniz.
18 thoughts on “Android com.google.process.gapps işlemi durdu hatası ( ÇÖZÜMÜ )”
Soylediginiz sekilde yapmama ragmen hala sorun cozulmedi.yelfnm lg pro 2.
Teşekkürler ustam aynen yaptım düzeldi.çok tşkler
maalesef tekrar geliyor yukarıdaki söylenenlerin hepsini yaptım yine de sorun devam ediyor. sanırım dahili bellek te yer yetersiz olduğundan bu sorun meydana geliyor diye düşünüyorum. cd kartı dahili bellek e dönüştürebilirsek sorun hal olur diye düşünüyorum.
bende yaptım olmadı sonra format attım şimdi ise launcher geçilmiyor google uygulamasında bir saniyede kaldı ve durmadan çıkıyor
hiçbir işe yaramadı farklı önerileriniz varsa lütfen yardımcı olun.
Oldu sanırım ilki olnadı ama şimdi durdu geri gelmez inş tşk edrm
Maalesef her iki yöntemi de denedim, olmuyor. Başka bir öneriniz var mı?
Hayirr ise yaramadi
Telefonumu sifirladim işe yarar diye simdi burda yazilanlari yapmak icin acacam fakat google hesabiyla giris yaparken yine geliyor ve acilmiyor
htc m8 var bende ama cozum olmadı bana bu ıslem
Htc öne m8 cihazinda hala ayni hatayi veriyor.
Söylediğiz gibi yaptım ama sonuç değişmedi
m8 var ama olmadı denedım baska bır cozumu varmıdır
Maalesef çoğu telefonda bu şekilde çözülmüyor arkadaşlar çok karşılaştığım bir sorun haline gelmeye başladı, bu nedenle kesin çözümünü buldum (telefondaki ani kapanmalar sonrası veya güncellemeler sonrası yeniden bu sorun karşıma çıkabiliyor) ÇÖZÜM: Telefonda önce *Ayarlar* a sonra *Uygulamalar* a girin. Oradan *Sistem Dosyaları* na girin, (Sistem dosyaları HTC de sistemi göster olarak geçiyor, bazı telefonlarda ise sistem dosyaları olarak geçebilir, ya da Tüm uygulamalar ı aç ile de ulaşabilirsiniz ) Burada *Google Hizmetleri Çerçevesi var. Üzerine tıklayın zorla durdur ve devre dışı bırak deyin. Düzeliyor. Direk olarak devre dışı bırak ta diyebilirsiniz. *Google Hizmetleri Çerçevesi içerisinde Depolama sekmesinde *ön belleği temizle var oraya da tuşlayarak *ön belleği temizle ve *verileri temizle deyin ki hataya neden olan olası nedenleri silsin.
ben htc one m8 kullanıyorum hiç biri işe yaramıyor yardımcı olun ya
Zeliha Hanım yine aynı sorun oldu yine aynı şekilde düzelttim. Acaba eksik yaptığınız birşey mi var. Google Hizmetleri Çerçevesi üzerine tıklayın, devre dışı bırak deyin. Kesin çözüm. (Ayarlar uygulamalar üst tarafta sekme var oraya tuşlayın sistemi göster deyin. Uygulamaların içerisine bu sefer sistem uygulamaları da gelecektir. Bunlardan birisi Google Hizmetleri Çerçevesi.)
Benim telefonumda devamlı veriyor sizin önerinizi yapdım ama olmadı
HTC One M9 aynı