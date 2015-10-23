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Android cep telefonlarının kullanımının artması ile bazı sorunlar da çoğalmaya başladı. Bu sayfamızda Android telefonda meydana gelen “maalesef com.google.process.gapps işlemi durdu” hatası nasıl çözülür bu konudan bahsedeceğiz. Bu hatalar ne kadar meydana gelse de çoğu sorunun çözüm yolları bulunmakta. com.google.process.gapps işlemi durduruldu hatası Samsung, LG, Sony, Asus gibi cep telefonlarında meydana gelebilmektedir.

com.google.process.gapps işlemi durdu hatası çözümü

Ayarlar > Uygulama Yöneticisi > Tümü > Seçenekler kısmına giriniz ve burada yer alan Uygulama ayarlarını Sıfırla / Uygulama tercihlerini sıfırla seçeneğine dokunarak ayarları sıfırlayın. Ardından cep telefonunuzu yeniden başlatın sorun düzelecektir. Eğer bu çözüm yolu işinize yaramadı ise yorum olarak belirtiniz lütfen.

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com.google.process.gapps işlemi durdu 2.YÖNTEM

Yorumları inceledim ve bazı ziyaretçilerimiz üstte ki çözüm yolunun işe yaramadığını dile getirmiş. Bende 31 Ekim 2015 tarihinde bu hata için farklı alternatifler aradım ve sizlere sunmak istiyorum.

Cep telefonunuzun Ayarlar kısmına giriniz. Ayarlar > Uygulamalar adımını takip edin. Üst indirilenler sekmesi göreceksiniz. O Kısımı sağa doğru kaydırarak TÜMÜ kısmına ulaşınız. Ardından açılan listeden İNDİRME YÖNETİCİSİNİ bulunuz. Bu seçeneğe dokununuz ve Durmaya Zorla diyerek devre dışı bırakın. Ardından Play Store açılıyor mu diye kontrol edin. Açılmaz ise indirme yöneticisi yine aynı yerden aktif hale getiriniz.

Bu çözüm yolu da işe yaramaz ise YORUM kısmından bildiriniz.