Telefona Format Atınca Neler Silinir ?

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Daha önce sitemizde de yer verdiğimiz telefona format atma bilgileri ile bir çok kişi cep telefonuna format atmakta. Cep telefonumuzda çıkan herhangi bir sorunda veya kendi isteğimizle attığımızda istemeden dosyalarımız silinebilir. Format atmadan önce telefonun her şeyini yedeklememiz lazım.

Format atmadan önce her şeyi yedekleyelim tamam da format atınca neler siliniyor, hangi tür dosyalar siliniyor, rehber siliniyor mu diye bir soru yönelttiğinizi duyar gibiyim.

Android telefona format atma ipuçları