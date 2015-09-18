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Telefona Format Atınca Neler Silinir ?

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Daha önce sitemizde de yer verdiğimiz telefona format atma bilgileri ile bir çok kişi cep telefonuna format atmakta. Cep telefonumuzda çıkan herhangi bir sorunda veya kendi isteğimizle attığımızda istemeden dosyalarımız silinebilir. Format atmadan önce telefonun her şeyini yedeklememiz lazım.

Format atmadan önce her şeyi yedekleyelim tamam da format atınca neler siliniyor, hangi tür dosyalar siliniyor, rehber siliniyor mu diye bir soru yönelttiğinizi duyar gibiyim.

Android telefona format atma ipuçları

  • Format atmadan önce kesinlikle hafıza kartınızı cep telefonunuzdan çıkartınız.
  • Hafıza kartınızı çıkardıktan sonra telefon hafızasına kayıtlı olan dosyalarınızı bilgisayara yedekleyin.
  • Ardından SIM Kartınızı çıkarınız. Sım kartını çıkarmadan önce Telefon hafızasına kayıtlı olan kişileri sim kartına taşıyınız.
  • Format atmadan önce Play Store kullanıcı adınızı ve şifrenizi bir yere not ediniz. Format attıktan sonra telefon ilk haline döneceği için Play Store uygulaması yüklü gelecektir. Tek yapmanız gereken formattan sonra tekrar k.adı ve şifrenizi girmek.
  • Telefona format atınca Mesajlar kısmında ki mesajlarınız silinir.
  • Telefona format atınca WhatsApp silinir mi diye bir soru da aldık. Evet silinir ama hesabınız silinmez.Peki Telefona format atınca Whatsapp mesajları gider mi diye aklınıza soru gelebilir. Formattan sonra Play Store’dan WhatsApp’ı indirip kurduktan sonra karşınıza ” Mesajlar geri yüklensin mi ” diye bir seçenek gelir. Evet derseniz WhatsApp’a kaldığınız yerden devam edersiniz.
  • Telefona format atınca garanti dışı kalır mı diye bazı kişilerin aklında soru işareti var. Format atınca telefonunuz garanti dışı kalmaz.

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101 thoughts on “Telefona Format Atınca Neler Silinir ?

  1. Gizem Reply

    Android telefona format atınca google hesaplarım ve hesaplarımdaki ( drive, dropbox taki ) verilerim silinir mi acaba ?

    • ceply Post authorReply

      Hayır silinmez. Format attıktan sonra Google Drive, Dropbox uygulamalarını Play Store’dan tekrar indiriniz. Aynı kullanıcı adınızı tekrar girip verilerinize ulaşabilirsiniz.

  2. Ayse Coşkun Reply

    Telefona format atilınca whatsappta daha onceden engellenmis numaralarin engelleri kalkar mi?

  3. volkan Reply

    arkadaşlar iyi günler. benim telefonum sony xperia lolipop android yüklemiştim memnunum. yalnız format atmak istiyorum bu android sistemimde silinirmi? eski haline dönermi telefonum :/ ?

  4. gülsüm Reply

    htc 626 dual sim telefonumun ekranı kırıldı ve dokunmatiği algılamıyor şu anda. garantiye göndermeden önce telefon hafızasındaki dosyalarımı bilgisayara aktarmak istiyorum ama usb kabloyla bilgisayara bağlayınca yalnızca şarj oluyor dosyalarıma ulaşamıyorum. bunun başka yolu yok mudur? lütfen yardımcı olun:(((

  6. Anonim Reply

    format atıldıktan sonra ses kayıtlarıda sılınır mı bılgısı olan lutfen acıl cevap versın

  7. petek Reply

    Benim telefonum bozuldu ve ardindan format attim tum yuklu uygulamalar ve telefona kayitli olan hersey silinirmi ve geri getirme sansim varmi?

    • ceply Post authorReply

      Hard Format attıysanız her şey silinir. Ama rehberiniz eğer Sim kartınıza yüklü ise rehberiniz silinmez.

  8. Ati Reply

    Selam note 4 telefonumu satmadan önce format attım facebook messenger mesajlarım silinmismidir kontrol etmedim cevaplarsanız sevinirim

    • ceply Post authorReply

      Evet silinmiştir. Facebook Messenger uygulaması da silineceği için mesajlarınızı telefonu sattığınız kişi göremez.

  11. suna Reply

    Merhaba telefonumu fabrika ayarlarına getirdim ama usb kablosunu soktuğum yer çalışmıyor ve ben bilgisayara bağlanıp kontrol edemiyorum sizce silinmiş midir?

  13. yusuf Reply

    samsung not 2 fabrika ayarlarına dönderiyorum açılıyor hala gereksiz sitelere giriyor ne yapmalıyım

  14. Orhan Reply

    Samsung J2 telefonuma format attm ve google hesabıma giremiyorum sizce neden?

  15. Asya Reply

    Telefonumu pc ye takınca send dosyasında sıldıgım resımler gorunuypdu format attım tekrar pc ye takınca gorunurmu nolur hrmen cvpppp

    • Asya Reply

      Lutfen cevap verırmısınız telefon sıfırlanınca bıseyler gorunurmu sattıgım yerden pc taktıklarıda

      • ceply Post authorReply

        Telefonu pc ye takın ve Bilgisayarım kısmından telefon hafızasını belirten diskin üzerine bilgisayarda sağ tıklayın ve biçimlendir deyin. Klasörlerde dosya kalmayacaktır.

  16. simay Reply

    format atınca müziklerim silinir mi?
    acıll bakınn plıss lutfenn

  18. Nrdn Reply

    Telefonuma yazılım yüklendiğinde duvar kağıdımda silinirmi lütfen cevaplayin

  19. semanur Reply

    merhaba benim telefonum galaxy s4 ama özellikleri s5 gibi eğer format atarsam bu özellikler silinir mi?

  20. Oğuz Kaan Reply

    lütfen yrdmcı olun bana
    telefonum lg g4 beat telefon kendini resledi ve lg logosu çıkınca tel açılmıyor
    teli garantiye vercem ama root var rootu silemiyorum acill cevap verin nolurr…….

  21. irem yeşim dede Reply

    ben samsung tab 3 tablet kullanıyorum. Eğer format atarsam eskiden silmiş olduğum fotoğraflar geri gelir mi? Ayrıca şu anki fotoğraflar silinir mi?

  22. Mehmet Reply

    General mobile 4g telefon sıvı kacirma dolayisindan servise gitti yapildiktan sonra gmail hesabi acik olunurmu silinmez dimi

  23. Anonim Reply

    Benim kilit ekranimda pin şifresi etkin olmasına rağmen kaydırma ekran çıkıyor ve bu durumu değiştirmek için pin şifresini girmem gerekiyor emin olduğum şifreyi kabul etmiyor.

  24. Sevil Reply

    Xperia z2 telefona format atınca açılıp kapanınca sim kart kilidi istermi.unuttum kart şifresini.

  25. Merve Reply

    Merhaba.telefona format attim wp gurubundan baskalarina attigin mesaji at onlardanda silinirmi

  26. Azra Reply

    Benim iPhone şifre koydum ve unuttum gire gire ıtunese bağlanın diyor telefoncu ya gütürdüm 3 saatte ancak furmat attılar her şeyim silindi hesabım bile suruyorum acaba bu kadar sürebilirmi ve her şey silinirim

  28. selin Reply

    Merhaba format atınca telefondaki müzik ve fotoğraflar silinirmi?

  29. sema Reply

    Arkadaşlar bir şey sormak istiyorum telefonumu Turkcell’e verdim iPhone 5 içine sıvı kaçmış ve hiçbir şekilde Telefon açılmıyor telefonu servisten verdiğimde telefona format atarlar mı format atarlarsa resimler silinirmi resimlerin gelmesini zaten istemiyorum silinmesini istiyorum ama resimler gelir mi

  31. esma Reply

    Benim telefonumda sadece insatgram ve klavye uygulamasi var avea intouch 3 large kullaniyorum
    hafiza kartimda herhangi birsey yok ve telefonumun sifresi acilpamiyor cunku dokunmatigi bozuldu ne yapmam gerekiyor acil cevap lutfennn.

  32. menekşe çetin Reply

    telefonda drive diye bir uygulama var ya oraya fotoğraflarımı attım telefonuma reset atmayı düşünüyorum drive deki fotoğraflarım silinirmi ?

    • ceply Post authorReply

      Drive uygulamasında giriş yaptığınız Gmail kullanıcı adı ve şifrenizi bir yere not edin ve format attıktan sonra tekrar drive uygulamasına o gmail kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yapın aynı fotoğraflar gelecektir.

  35. Nurlan Reply

    Merhaba. Benim tel Samsung J5. İlk önce lollipop yazilimindaydi. Bir kaç gün önce yazilim gùncellemesi sonucunda telefon android 6.0.1 surumune geçti. Şimdi benim merak ettiğim şu ilerde telefona format atarsam telefon eski sürümünemi döner?

  36. dilan Reply

    Merhaba benim telefonumun markası lenovo ama google play store hatasi var mesela yukaridan bildirim geliyor google play hizmetlerini güncellemeseniz çalişmayacak die acil yardim edin teşekkürler

  37. Rümeysa Reply

    Telefonuma fortmat atcam ve rehberdeki kisileri driveye kaydettim silinirmi acaba

  38. Rümeysa Reply

    Telefonuma fortmat atcam ve rehberdeki kisileri driveye kaydettim silinirmi acaba

  39. Rümeysa Reply

    Telefonuma format
    atcam ve rehberdeki kisileri driveye kaydettim silinirmi acaba

  40. Furkan Reply

    Telefona format atsam sim kilidi geri gelir mi ( telefonu turkcell gibi yerlerden alınca farklı bir hat taktığımızda gelen şifre )

  41. serkan Reply

    hocam telim lumia 7,10 ingilizce bu modeller google play girermi benim tel google playa giriyor cihaz bulunmadi yada beyaz paket uygulumasu diyor viber vs vs inmiyor kisacasi yardimci olsaniz bi zahmet

  42. Eda Reply

    Benim telefonun ve rehberim silindi format atınca geri gelirmii nolur acilllll

  43. necati Reply

    general mobile discovery telefonuna format atınca müzik ve resimlerim silinir mi

  44. Anonim Reply

    Telefonum sifresini unttum yanliş girdim ve telim kilitlendi simdide epil numarasi istiyor onuda bilmiyorum amerikadan alindigi icin oraya gònderdim epil numarasini girince sifremde kirilmis olurmu acba

  46. Sümmm Reply

    Merhaba; Galaxy A8 telefonum var. Sürekli reset atıp duruyor. Format atmak istiyorum ama telefon yalnızca 40 saniye kadar açık kalıyor. Dolayısıyla yedek alamıyorum. Yedek alabilmek için bir çözüm öneriniz var mı acaba? Şimdiden teşekkürler

  48. Emir Reply

    Lütfen yardimci olun telefona format atarsam eski surume donermi acill cevap??

  49. nurcan Reply

    telefonuma format attım sonra telefonuum bozuldu tamıre verecem acaba içindeki bütün bilğiler silnmımıdir

  50. Eyüp Reply

    Telefonuma format attım ve applock hesabıma ulaşamıyorum yardımcı olursanız sevinirim

  51. Eyüp Reply

    Arkadaşlar telefona format attım applock hesabıma ulaşamıyorum lütfen yardım edermisiniz

  52. Eyüp Reply

    Telefonuma format attım applock hesabıma ulaşamıyorum lütfen yardım edermisiniz

  53. sureyya Reply

    Format atinca sonradan degistirilmis imei numarasi silinir mi. Mtk engeneer diye bi program var onla degistirmistim.

  54. Sude Reply

    Merhaba arkadaşlar fecem açıkken telefona format attım hesabıma neden giremiyorum acaba silindi mi ? Yardımcı olursanız sevinirim

  55. Zeynepp Reply

    Peki format atınca daha önce yapılan sistem güncellemesi gider mi

  56. Zeynepp Reply

    Merhaba arkadaşlar peki format atınca daha önce yapılan sistem güncellemesi gider mi

  57. Aleyna Reply

    Benim daha önce kimlerle mesajlajtıgım ve aradığım şeyleri sildim yani ben biriyle mesajlajtım o mesajı sildim veya aramayı o bıdaha asla geri yuklenırmı yoksa asla kimse görmez mı

  58. Derya Reply

    Bişey sorabilirmiyim? Format attığımızda google fotoğraflardaki şeyler silinir mi?

  59. Resul Reply

    Merhabalar note5 cihazim var ve telefonun ayarlar bolumunden yedekle diye isaretlememe ragmen fotolar silinmis bunu kurtarma sansim varmi acil yardim ederseniz cok menmun olcam bekliyorum

  64. Nurdoğan Güneş Reply

    Telefonum klon imeili fabrika ayarlarına sıfırlarsam sıkıntı olurmu

  65. Kursat Reply

    Telefona format atmam gerek fakat whatsapp numaram bozuk ve whatsapp bu numraya kayitli eger format atarsam whatsappi tekrar indirdigimde numarama gelen sifreyi sorarmi?

  66. Evin Reply

    Telefonuma format attım.whatsap uygulamasını indiremiyorum sizce neden?

  67. eylül s Reply

    mrb iphone 6 telefonlarda servıste yazılım guncellme yapıldıktan sonra whatsap msjları silinirmi cevap veririmisniz.

  68. Mesut Reply

    Samsung note 3 vardı telefonu satmadan önce reset attım knox da ki fotolar silinmiş midir yardımcı olursanız sevinirim

  70. ibrahimoğlu Reply

    telefonumu tamire verdim format atılsın diye ama güvenemiyorum format atılıp atılmadığını nasıl öğrenebilirim.
    not: içindeki tüm verileri ve yüklü olan ne varsa sildim.
    teşekkürler…..

  72. İrem Reply

    Tabletim General Mobile E-tab10 ve format atmam gerekiyor fakat resimlerim silinir mi ya da formatta önce resimlerini muziklerimi falan bilgisayara mi aktarmam gerek? Nolur yardim edin???!?!

  73. Güney Reply

    Telefonda kayıtlı olmayan sistem geçmişi var. Peki formattan sonra o geçmiş de silinir mi? Silinmesse silinmesi için napmalıyım?

  74. Ahmed. Reply

    meraba. ben Azerbaycanda yasiyorum. telefonum Azerbaycana kayitli. telefonumu format etsem telefonun imeili silinirmi? yani Azerbaycana kayiti silinirmi?
    lutfen cevap yazin.

  77. Kahkullu ? Reply

    Telefona format attıktan sonra önceden sildigimiz resimler geri yuklenebilir mi -?

  78. baris Reply

    Telefonumdan play store girince direk kredi karti bilgisi istiyor kredi kartimda yok giremiyorum ne yapmam lazim birde google play stor hesabiniza 565 gibi rakamlarda dolar yuklendi diyor yardimci olurmusunuz lutfen

  79. yağmur Reply

    format atınca fotoğraf müzik gibileri silinir. normal mesajlar rehberlerde

  80. yavuz Reply

    Merhaba telefonuma format attım sonra rootlu bir programla google yasal imza gibi birşeyi onayladim sonra ayarlaniyor dedi tel kapanip acildiktan sonra tum google uygulamalari durduruldu hatasi verdi durmadan ve bende telefonu fabrika ayarindan sifirladim olmadi format ise yararmi?lutfen cevap:(

  83. hasan Reply

    applock taki fotolarım silinirmi format atarsam telefonuma

  85. kerem Reply

    telefonum kayboldu ve içinde 4600 tane fotogrrafım var ve telefon whatsaba hıç girmemiş ayrıca hatta ve telefonda şifre vardı acaba telefonun akıbeti ne olmuştur. gmail hesabındada telefon tanımlı degil acaba şifreyle ugraşmayıp direk formatmı atmışlardır.

  88. yurdagul Reply

    öncelikle merhaba benim telefonum bozuldu ve bende yapıldıktan sonra format attım haliyle whatsappta silindi hic yedekleme yapmiyordum bildigim kadariyla whatsapp mesajlari 7 gün sonrasini geri yüklemiyor benimde yaklasik 1 ay kadar oldu whatsappi geri yuklesem eski mesajlar geri gelirmi

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