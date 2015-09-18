Daha önce sitemizde de yer verdiğimiz telefona format atma bilgileri ile bir çok kişi cep telefonuna format atmakta. Cep telefonumuzda çıkan herhangi bir sorunda veya kendi isteğimizle attığımızda istemeden dosyalarımız silinebilir. Format atmadan önce telefonun her şeyini yedeklememiz lazım.
Format atmadan önce her şeyi yedekleyelim tamam da format atınca neler siliniyor, hangi tür dosyalar siliniyor, rehber siliniyor mu diye bir soru yönelttiğinizi duyar gibiyim.
Android telefona format atma ipuçları
- Format atmadan önce kesinlikle hafıza kartınızı cep telefonunuzdan çıkartınız.
- Hafıza kartınızı çıkardıktan sonra telefon hafızasına kayıtlı olan dosyalarınızı bilgisayara yedekleyin.
- Ardından SIM Kartınızı çıkarınız. Sım kartını çıkarmadan önce Telefon hafızasına kayıtlı olan kişileri sim kartına taşıyınız.
- Format atmadan önce Play Store kullanıcı adınızı ve şifrenizi bir yere not ediniz. Format attıktan sonra telefon ilk haline döneceği için Play Store uygulaması yüklü gelecektir. Tek yapmanız gereken formattan sonra tekrar k.adı ve şifrenizi girmek.
- Telefona format atınca Mesajlar kısmında ki mesajlarınız silinir.
- Telefona format atınca WhatsApp silinir mi diye bir soru da aldık. Evet silinir ama hesabınız silinmez.Peki Telefona format atınca Whatsapp mesajları gider mi diye aklınıza soru gelebilir. Formattan sonra Play Store’dan WhatsApp’ı indirip kurduktan sonra karşınıza ” Mesajlar geri yüklensin mi ” diye bir seçenek gelir. Evet derseniz WhatsApp’a kaldığınız yerden devam edersiniz.
- Telefona format atınca garanti dışı kalır mı diye bazı kişilerin aklında soru işareti var. Format atınca telefonunuz garanti dışı kalmaz.
101 thoughts on “Telefona Format Atınca Neler Silinir ?”
Android telefona format atınca google hesaplarım ve hesaplarımdaki ( drive, dropbox taki ) verilerim silinir mi acaba ?
Hayır silinmez. Format attıktan sonra Google Drive, Dropbox uygulamalarını Play Store’dan tekrar indiriniz. Aynı kullanıcı adınızı tekrar girip verilerinize ulaşabilirsiniz.
Telefona format atilınca whatsappta daha onceden engellenmis numaralarin engelleri kalkar mi?
Hayır, kalkmaz.
arkadaşlar iyi günler. benim telefonum sony xperia lolipop android yüklemiştim memnunum. yalnız format atmak istiyorum bu android sistemimde silinirmi? eski haline dönermi telefonum :/ ?
htc 626 dual sim telefonumun ekranı kırıldı ve dokunmatiği algılamıyor şu anda. garantiye göndermeden önce telefon hafızasındaki dosyalarımı bilgisayara aktarmak istiyorum ama usb kabloyla bilgisayara bağlayınca yalnızca şarj oluyor dosyalarıma ulaşamıyorum. bunun başka yolu yok mudur? lütfen yardımcı olun:(((
Telefon nasil rootlanir.root yapmak icin sd kartı cikarmak lazimmi
format atıldıktan sonra ses kayıtlarıda sılınır mı bılgısı olan lutfen acıl cevap versın
Benim telefonum bozuldu ve ardindan format attim tum yuklu uygulamalar ve telefona kayitli olan hersey silinirmi ve geri getirme sansim varmi?
Hard Format attıysanız her şey silinir. Ama rehberiniz eğer Sim kartınıza yüklü ise rehberiniz silinmez.
Selam note 4 telefonumu satmadan önce format attım facebook messenger mesajlarım silinmismidir kontrol etmedim cevaplarsanız sevinirim
Evet silinmiştir. Facebook Messenger uygulaması da silineceği için mesajlarınızı telefonu sattığınız kişi göremez.
format atınca normal mesajlar silinir mi ?
Evet silinir.
telefona format attım wp snap instagram silinir mi
Evet, silinir. Ama o uygulamalara kayıtlı hesabın silinmez.
Merhaba telefonumu fabrika ayarlarına getirdim ama usb kablosunu soktuğum yer çalışmıyor ve ben bilgisayara bağlanıp kontrol edemiyorum sizce silinmiş midir?
resimler?
samsung not 2 fabrika ayarlarına dönderiyorum açılıyor hala gereksiz sitelere giriyor ne yapmalıyım
Hard reset atmayı dene kardeşim.
Samsung J2 telefonuma format attm ve google hesabıma giremiyorum sizce neden?
Telefonumu pc ye takınca send dosyasında sıldıgım resımler gorunuypdu format attım tekrar pc ye takınca gorunurmu nolur hrmen cvpppp
Lutfen cevap verırmısınız telefon sıfırlanınca bıseyler gorunurmu sattıgım yerden pc taktıklarıda
Telefonu pc ye takın ve Bilgisayarım kısmından telefon hafızasını belirten diskin üzerine bilgisayarda sağ tıklayın ve biçimlendir deyin. Klasörlerde dosya kalmayacaktır.
format atınca müziklerim silinir mi?
acıll bakınn plıss lutfenn
lütfen bır bakınn acilllll
format atıktan sonra facebbok hesap bilgileri silinirmi??? acil
Telefonuma yazılım yüklendiğinde duvar kağıdımda silinirmi lütfen cevaplayin
merhaba benim telefonum galaxy s4 ama özellikleri s5 gibi eğer format atarsam bu özellikler silinir mi?
lütfen yrdmcı olun bana
telefonum lg g4 beat telefon kendini resledi ve lg logosu çıkınca tel açılmıyor
teli garantiye vercem ama root var rootu silemiyorum acill cevap verin nolurr…….
ben samsung tab 3 tablet kullanıyorum. Eğer format atarsam eskiden silmiş olduğum fotoğraflar geri gelir mi? Ayrıca şu anki fotoğraflar silinir mi?
General mobile 4g telefon sıvı kacirma dolayisindan servise gitti yapildiktan sonra gmail hesabi acik olunurmu silinmez dimi
Benim kilit ekranimda pin şifresi etkin olmasına rağmen kaydırma ekran çıkıyor ve bu durumu değiştirmek için pin şifresini girmem gerekiyor emin olduğum şifreyi kabul etmiyor.
Xperia z2 telefona format atınca açılıp kapanınca sim kart kilidi istermi.unuttum kart şifresini.
Merhaba.telefona format attim wp gurubundan baskalarina attigin mesaji at onlardanda silinirmi
Benim iPhone şifre koydum ve unuttum gire gire ıtunese bağlanın diyor telefoncu ya gütürdüm 3 saatte ancak furmat attılar her şeyim silindi hesabım bile suruyorum acaba bu kadar sürebilirmi ve her şey silinirim
Acaba telfonunuzun şifresi de kalktimı
Merhaba format atinca wp den daha önce engllenmis kişinin numarası silinrmi
Merhaba format atınca telefondaki müzik ve fotoğraflar silinirmi?
Arkadaşlar bir şey sormak istiyorum telefonumu Turkcell’e verdim iPhone 5 içine sıvı kaçmış ve hiçbir şekilde Telefon açılmıyor telefonu servisten verdiğimde telefona format atarlar mı format atarlarsa resimler silinirmi resimlerin gelmesini zaten istemiyorum silinmesini istiyorum ama resimler gelir mi
Forma atınca telefonumun şifresi de kalkarmi (pin kodu deil )
Benim telefonumda sadece insatgram ve klavye uygulamasi var avea intouch 3 large kullaniyorum
hafiza kartimda herhangi birsey yok ve telefonumun sifresi acilpamiyor cunku dokunmatigi bozuldu ne yapmam gerekiyor acil cevap lutfennn.
telefonda drive diye bir uygulama var ya oraya fotoğraflarımı attım telefonuma reset atmayı düşünüyorum drive deki fotoğraflarım silinirmi ?
Drive uygulamasında giriş yaptığınız Gmail kullanıcı adı ve şifrenizi bir yere not edin ve format attıktan sonra tekrar drive uygulamasına o gmail kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yapın aynı fotoğraflar gelecektir.
Meraba formt atılınca wpdekı durum ve fotograf kalkarmı
Format atınca yazılım guncellemesi ilk haline mi döner
Merhaba. Benim tel Samsung J5. İlk önce lollipop yazilimindaydi. Bir kaç gün önce yazilim gùncellemesi sonucunda telefon android 6.0.1 surumune geçti. Şimdi benim merak ettiğim şu ilerde telefona format atarsam telefon eski sürümünemi döner?
Merhaba benim telefonumun markası lenovo ama google play store hatasi var mesela yukaridan bildirim geliyor google play hizmetlerini güncellemeseniz çalişmayacak die acil yardim edin teşekkürler
Telefonuma fortmat atcam ve rehberdeki kisileri driveye kaydettim silinirmi acaba
Telefonuma fortmat atcam ve rehberdeki kisileri driveye kaydettim silinirmi acaba
Telefonuma format
atcam ve rehberdeki kisileri driveye kaydettim silinirmi acaba
Telefona format atsam sim kilidi geri gelir mi ( telefonu turkcell gibi yerlerden alınca farklı bir hat taktığımızda gelen şifre )
hocam telim lumia 7,10 ingilizce bu modeller google play girermi benim tel google playa giriyor cihaz bulunmadi yada beyaz paket uygulumasu diyor viber vs vs inmiyor kisacasi yardimci olsaniz bi zahmet
Benim telefonun ve rehberim silindi format atınca geri gelirmii nolur acilllll
general mobile discovery telefonuna format atınca müzik ve resimlerim silinir mi
Telefonum sifresini unttum yanliş girdim ve telim kilitlendi simdide epil numarasi istiyor onuda bilmiyorum amerikadan alindigi icin oraya gònderdim epil numarasini girince sifremde kirilmis olurmu acba
Peki telefona birsey olurmu
Merhaba; Galaxy A8 telefonum var. Sürekli reset atıp duruyor. Format atmak istiyorum ama telefon yalnızca 40 saniye kadar açık kalıyor. Dolayısıyla yedek alamıyorum. Yedek alabilmek için bir çözüm öneriniz var mı acaba? Şimdiden teşekkürler
Merhaba
Lütfen yardimci olun telefona format atarsam eski surume donermi acill cevap??
telefonuma format attım sonra telefonuum bozuldu tamıre verecem acaba içindeki bütün bilğiler silnmımıdir
Telefonuma format attım ve applock hesabıma ulaşamıyorum yardımcı olursanız sevinirim
Arkadaşlar telefona format attım applock hesabıma ulaşamıyorum lütfen yardım edermisiniz
Telefonuma format attım applock hesabıma ulaşamıyorum lütfen yardım edermisiniz
Format atinca sonradan degistirilmis imei numarasi silinir mi. Mtk engeneer diye bi program var onla degistirmistim.
Merhaba arkadaşlar fecem açıkken telefona format attım hesabıma neden giremiyorum acaba silindi mi ? Yardımcı olursanız sevinirim
Peki format atınca daha önce yapılan sistem güncellemesi gider mi
Merhaba arkadaşlar peki format atınca daha önce yapılan sistem güncellemesi gider mi
Benim daha önce kimlerle mesajlajtıgım ve aradığım şeyleri sildim yani ben biriyle mesajlajtım o mesajı sildim veya aramayı o bıdaha asla geri yuklenırmı yoksa asla kimse görmez mı
Bişey sorabilirmiyim? Format attığımızda google fotoğraflardaki şeyler silinir mi?
Merhabalar note5 cihazim var ve telefonun ayarlar bolumunden yedekle diye isaretlememe ragmen fotolar silinmis bunu kurtarma sansim varmi acil yardim ederseniz cok menmun olcam bekliyorum
Watsap yulkleyemiyorum format attiktan sonra
Google hesabı siliniyo mu peki ??
Google hesabı siliniyo mu peki?
Format attığımızda fotoğraflar silinir mi?
Telefonum klon imeili fabrika ayarlarına sıfırlarsam sıkıntı olurmu
Telefona format atmam gerek fakat whatsapp numaram bozuk ve whatsapp bu numraya kayitli eger format atarsam whatsappi tekrar indirdigimde numarama gelen sifreyi sorarmi?
Telefonuma format attım.whatsap uygulamasını indiremiyorum sizce neden?
mrb iphone 6 telefonlarda servıste yazılım guncellme yapıldıktan sonra whatsap msjları silinirmi cevap veririmisniz.
Samsung note 3 vardı telefonu satmadan önce reset attım knox da ki fotolar silinmiş midir yardımcı olursanız sevinirim
galeri silinrimi Acil yardım
telefonumu tamire verdim format atılsın diye ama güvenemiyorum format atılıp atılmadığını nasıl öğrenebilirim.
not: içindeki tüm verileri ve yüklü olan ne varsa sildim.
teşekkürler…..
Format atınca google fotoğraflardaki fotoğraflarım silinir mi?
Tabletim General Mobile E-tab10 ve format atmam gerekiyor fakat resimlerim silinir mi ya da formatta önce resimlerini muziklerimi falan bilgisayara mi aktarmam gerek? Nolur yardim edin???!?!
Telefonda kayıtlı olmayan sistem geçmişi var. Peki formattan sonra o geçmiş de silinir mi? Silinmesse silinmesi için napmalıyım?
meraba. ben Azerbaycanda yasiyorum. telefonum Azerbaycana kayitli. telefonumu format etsem telefonun imeili silinirmi? yani Azerbaycana kayiti silinirmi?
lutfen cevap yazin.
Şarkılar silinir mi
Ben format atım ama açılmadı
Telefona format attıktan sonra önceden sildigimiz resimler geri yuklenebilir mi -?
Telefonumdan play store girince direk kredi karti bilgisi istiyor kredi kartimda yok giremiyorum ne yapmam lazim birde google play stor hesabiniza 565 gibi rakamlarda dolar yuklendi diyor yardimci olurmusunuz lutfen
format atınca fotoğraf müzik gibileri silinir. normal mesajlar rehberlerde
Merhaba telefonuma format attım sonra rootlu bir programla google yasal imza gibi birşeyi onayladim sonra ayarlaniyor dedi tel kapanip acildiktan sonra tum google uygulamalari durduruldu hatasi verdi durmadan ve bende telefonu fabrika ayarindan sifirladim olmadi format ise yararmi?lutfen cevap:(
format atınca resimler silinir mi ?
galerideki fotoğraflar?
applock taki fotolarım silinirmi format atarsam telefonuma
wifi ve bluetoth acılmıyor format atsam acılırmı???
telefonum kayboldu ve içinde 4600 tane fotogrrafım var ve telefon whatsaba hıç girmemiş ayrıca hatta ve telefonda şifre vardı acaba telefonun akıbeti ne olmuştur. gmail hesabındada telefon tanımlı degil acaba şifreyle ugraşmayıp direk formatmı atmışlardır.
Abi format atınca wifiler silinirmi yani kayıtlı olanlar
recovery değisirmi acaba
öncelikle merhaba benim telefonum bozuldu ve bende yapıldıktan sonra format attım haliyle whatsappta silindi hic yedekleme yapmiyordum bildigim kadariyla whatsapp mesajlari 7 gün sonrasini geri yüklemiyor benimde yaklasik 1 ay kadar oldu whatsappi geri yuklesem eski mesajlar geri gelirmi
Sim karta format atınca fotoğraflar silinir mi