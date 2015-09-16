Android Snacphat uygulamasında Lenses filtre ve efektleri nasıl kullanılır adlı sayfamızda, gelen güncellemeden bir özellikten bahsedeceğiz. Gelen yeni Lenses özelliği ile Snaplerinize güzel efektler ekleyebilir ve arkadaşlarınıza şakalar yapabilirsiniz.
Yeni Animasyonlu Selfie Lensler ile snapleriniz daha keyifli bir hale gelecek ve arkadaşlarınız ile oldukça eğlenebileceksiniz. Snapchat gökkuşağı lensi, Snapchat zombi lensi, Snapchat büyük göz lensi gelen yeni lensler arasında. Bazı kullanıcılar ön kamera ile selfie modunda yüzüme basılı tuttuğumda yeni efetkler gelmiyor diye soru yönelttiler. Bu sorun bazı telefonlarda olmakta.
Snapchat uygulamasına 29 Ekim 2015 tarihinde gelen son güncelleme ile bazı telefonlarda açılmayan Animasyonlu selfie özelliği çalışmaya başladı. Örnek olarak bu özellik Zenfone 5 telefonumda çalışmıyor idi ancak 29 Ekimde gelen güncelleme ile çalışıyor ancak ağızdan gökkuşağı çıkarmak gibi efektler yok. Bazı kısıtlı efektler sunulmuş ve nedense bu animasyonları yaparken video kasıyor. Telefon modelinizi yorum kısmından yazarsanız diğer arkadaşlar ile fikir alışverişinde bulunabilirsiniz.
Snapchat Animasyonlu Selfie Nasıl Yapılır ?
- Öncelikle buraya tıklayarak Snapchat’i son sürümünü indiriniz veya güncelleyiniz. Ardından uygulamayı açınız.
- Uygulamayı açtıktan sonra kamerayı Selfie moduna geçirin ve yüzünüzün tam görünmesini sağlayın.
- Ardından kamerada kendi yüzünüze basılı tutunuz. Basılı tuttuktan sonra alt kısımda animated lenses çıkacaktır.
- Bu Snapchat hareketli lensleri sola doğru kaydırarak değiştirebilir ve dilediğinizi seçebilirsiniz.
Snapchat animasyonlu selfie video
93 thoughts on “Snapchat Animasyonlu Selfie Çekme ( Lenses Özelliği )”
snapchat gökkuşağı selfie si çok güzel, hemen kullanmaya başladım.
Snapchat gökkuşağı efekti çok güzelmiş
Snapchat gökkuşağı efekti çalışmıyor. Sorun ne acaba?
sorun sende
Samsung s4 için uygulama desteklemiyor mu ?
Bazı telefonlarda açılmamakta. Güncelleme ile çözülür diye tahmin ediyorum.
sony xperi s de çalışmıo
telefonum samsung galaxy e7 ve güncellememi yapmama rağmen lenses özelliği çalısmıyor bunun bi çaresi yok mu ?
Benimde e7 çalışıyor
Bnm telefon markasi T50 calismiyor ki
Samsung glaxy s3 lenslerin hiçbiri olmuyo görünmüyor bile güncellemede olmuyo silip yukledim gebe olmadı
Galaxy s3, bu efektleri desteklemiyor.
Galaxy e7 çalışıyor mütiş
Lgg3 acilmiyo
Lg g3 de calisiyo
Galaxy grand neo efekt yapilmiyor
Telefonum iphone 4s kamera normalde güzel çekiyo ama snapchat de kamera çok kötü neyle alakalı olabilir????
Benimki huawei p6 efektler bi turlu yuklenemiyo
Xperia z2 kullanıcısıyım önceden çıkıyordu efektler şuan çıkmıyor güncellemede yaptım değişmedi
Ben Note 3 kullanıyorum ve gökkuşağı efekti yok
Benim telefonumun markası Vestel Venüs ,yıl olmuş 2016 ala üncelleme gelmedi
Galaxy j7de gokkusagi yok
İPad mini 1’de olmuyo
General mobile 2+ çalışmıyor
Fly IQ çalışmıyor
Telefonum galaxy trend ama efektler olmuyor yardimci olur musunuz
Telefonum galaxy trend ama efetkler olmuyor yardimci olur musunuz?
iphone 4 de çalışmıyor
İphone 4 çalışmıyo ?
Samsung s3 mini lenseslerin hic biri yok acilmiyor neden acba
İphone 4 s de calısmıyor neden acab bilen ?
Benim telefonum iPhone 4s ve hiç bir snapcaht efekti kullanılamıyor
samsung galaxy trendplus tada çalışmıyor lenses
Aynen bendede çalışmıyo trend plus
Benimki İPad mini ama çalışmıyor
LG 2 ama denilen harektli emojiler yok ?
Samsung Galaxy Trend Plus ta çalışmıyo
Galaxy grand neo benim telefonum da daayni sekil de lensler kullanilmiyor veya videolar da ses inceltme kalinlastirma yok bazi seyler eksik.
Ayni telefon ablamda var onda calisio
Ablan herhangi bir şey yaptı mı efektleri kullanmadan önce
gm discovery olmuyor
Huawei ascend de olmuo
Elite de yok
Samsung Galaxy S3 mini
Telefonum general mobile discovery. Efekt açılmıyor
Huawei g700 açılmıyo
Huawei G700 animasyonların hiç biri açılmıyor!!!
Benim telefonum general mobile discovery vee efektler calçalışmıyor.
Benim kişide general mobile discovery bende de acilmiyor
S3 mini
S3 mini calismiyor calisan varsa yazsin
Benim telefonum t40 yuzumu algilamiyor efektler cikmiyor
Tabletimde olmuyor
(Samsung galaxy tab4)
Benim telefonumda olmuyor avea intouch 3 Android ama olmuyor
Bebmkisi general mobile discovery ve olmuyor çok kez güncelleştirmeleri eağmen
Telefonun lenovo A7000 gökkuşağı olmaz mı? ?
S3 mini de efekt kullanılmıyor
Piranha zen hicbisey yapamiyorum lutfen guncelleme gelsin
samsung galaxy tab3 te olmuyor
Samsung galaxy s2 de yapamiyorum
telefonum blackberry z10 snapchat yüz efekleri olmuyor
Blackberry z10 snapchat yüz efekleri olmuyor nden?
Bnm telefonum general mobile dıscovery snabın son, sürümü yüklü ama efekt özellıklerı çalışmıyor on kamerayı açıyorum basılı tutuyorum ekrana o lens yüz görüntüleri gelmıyor bir yardımcı olabilir misiniz acaba??
benim telefonum Samsung Galaxy Grand snapchati yükledim ama hiçbir efekt olmuyor yüzüme basılı tutunxada hiçbirşey çıkmıyor acaba neden?
Samsumg galaxy s3 mini
Benim telefonumda samsung s3 mimi bende yukledim fakat sadece animasyonlari cikmiyor basili tuttuğum halde yibe olmuyor yardim edermisiniz lutfen?
S4 aktiv de animasyonlar çalışmıyor
Telefonum Sony xperia ultra telefonum desteklemiyor kullanmaya uygun degilsiniz diyor kullanamiycakmiyiz
Lg g2 yüzü algilamiyor
Samsung galaxy s4 mini calismiyor
Sony xperia z1 ses değiştşriciler olmuyo
General mobile discovery kullanıyorum ama olmuyo kaç kere indir sil indir sil yaptım yine olmadı Allah rızası için yardım ediiiin
Telefonum general mobile discovery ve lenses özelliği çalışmıyorrr
Telefonum general mobile ve lenses özelliği çalışmıyor
samsung galaxsy j2 de ses efekti calısmiyor
Benim telefonum android öne 4g güncellemeleri yaptım efektler çıkıyor fakat ses değişikliği olmuyor neden olmayabilir acaba ?
Benim telefonum android öne 4g güncellemeleri yaptım efektler çıkıyor fakat ses değişikliği olmuyor neden olmayabilir acaba ?
General mobil discoveriyde snepcahat yapilmiyor nedeni nedir ?
Vestel tab 7eco 3 –>> Lenses özellikleri çalışmıyor. Acaba tablet olduğu için mi lütfen cevap verin???
galaxy s 2 calismiyo efectleri
General mobil discoveriyde snepcahat yapilmiyor nedeni nedir ?
“Tüh, cihazin lenslerle video cekmeyi desteklemiyor” diyor on kameradan efektlerle video cekmeye calisirken :( eskiden cekiyodum efektlerle bisey olmuyordu niye boyle hata veriyor :( Samsung S5 Zoom/ K Zoom
Telefonum general mobil discovery ve lenses özelliği çalışmıyor yardımcı olabilirmisiniz.
Benim telefonum huawei y6 . ben hic bir efectle video cekemiyorum. Desteklenmiyor yaziyor. ?
GM discovery
Samsung galaksy s2
IPHONE 4 KULLANIYOM AMA HİÇ BİŞİ YAPAMIYOM YOK!!!
Samsunğ S3mini de çalışmıyor
Telefonum note 3 neo … lenslerle video cekme ozelligi telefonunuzda desteklenmiyor diyor? ne yapabilirim…
Bi cevap verin general mobile niye açılmıyor
s3 minide efekt olmuyor
Samsung Galaxy Win neden açmıyo hareketli lensleri
Lütfen soyleyebilirmisiniz en son sürümü yukledim ve guncelledim. Ama lensesler hala çalışmıyor telefonum general Mobil discovory