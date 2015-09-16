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Snapchat Animasyonlu Selfie Çekme ( Lenses Özelliği )

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Android Snacphat uygulamasında Lenses filtre ve efektleri nasıl kullanılır adlı sayfamızda, gelen güncellemeden bir özellikten bahsedeceğiz. Gelen yeni Lenses özelliği ile Snaplerinize güzel efektler ekleyebilir ve arkadaşlarınıza şakalar yapabilirsiniz.

Yeni Animasyonlu Selfie Lensler ile snapleriniz daha keyifli bir hale gelecek ve arkadaşlarınız ile oldukça eğlenebileceksiniz. Snapchat gökkuşağı lensi, Snapchat zombi lensi, Snapchat büyük göz lensi gelen yeni lensler arasında. Bazı kullanıcılar ön kamera ile selfie modunda yüzüme basılı tuttuğumda yeni efetkler gelmiyor diye soru yönelttiler. Bu sorun bazı telefonlarda olmakta.

Snapchat uygulamasına 29 Ekim 2015 tarihinde gelen son güncelleme ile bazı telefonlarda açılmayan Animasyonlu selfie özelliği çalışmaya başladı. Örnek olarak bu özellik Zenfone 5 telefonumda çalışmıyor idi ancak 29 Ekimde gelen güncelleme ile çalışıyor ancak ağızdan gökkuşağı çıkarmak gibi efektler yok. Bazı kısıtlı efektler sunulmuş ve nedense bu animasyonları yaparken video kasıyor. Telefon modelinizi yorum kısmından yazarsanız diğer arkadaşlar ile fikir alışverişinde bulunabilirsiniz.

Snapchat Animasyonlu Selfie Nasıl Yapılır ?

  • Öncelikle buraya tıklayarak Snapchat’i son sürümünü indiriniz veya güncelleyiniz. Ardından uygulamayı açınız.
  • Uygulamayı açtıktan sonra kamerayı Selfie moduna geçirin ve yüzünüzün tam görünmesini sağlayın.
  • Ardından kamerada kendi yüzünüze basılı tutunuz. Basılı tuttuktan sonra alt kısımda animated lenses çıkacaktır.
  • Bu Snapchat hareketli lensleri sola doğru kaydırarak değiştirebilir ve dilediğinizi seçebilirsiniz.

Snapchat animasyonlu selfie video

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93 thoughts on “Snapchat Animasyonlu Selfie Çekme ( Lenses Özelliği )

  1. ismet Reply

    snapchat gökkuşağı selfie si çok güzel, hemen kullanmaya başladım.

    • ceply Post authorReply

      Bazı telefonlarda açılmamakta. Güncelleme ile çözülür diye tahmin ediyorum.

  6. beyza Reply

    telefonum samsung galaxy e7 ve güncellememi yapmama rağmen lenses özelliği çalısmıyor bunun bi çaresi yok mu ?

  8. hacer Reply

    Samsung glaxy s3 lenslerin hiçbiri olmuyo görünmüyor bile güncellemede olmuyo silip yukledim gebe olmadı

  12. Hazal Reply

    Telefonum iphone 4s kamera normalde güzel çekiyo ama snapchat de kamera çok kötü neyle alakalı olabilir????

  14. Esra Reply

    Xperia z2 kullanıcısıyım önceden çıkıyordu efektler şuan çıkmıyor güncellemede yaptım değişmedi

  16. Simge Reply

    Benim telefonumun markası Vestel Venüs ,yıl olmuş 2016 ala üncelleme gelmedi

  27. Nazlı Reply

    Benim telefonum iPhone 4s ve hiç bir snapcaht efekti kullanılamıyor

  32. Nurefsan Reply

    Galaxy grand neo benim telefonum da daayni sekil de lensler kullanilmiyor veya videolar da ses inceltme kalinlastirma yok bazi seyler eksik.

  40. isimsizzz.s Reply

    Benim telefonum general mobile discovery vee efektler calçalışmıyor.

  54. esra Reply

    Bnm telefonum general mobile dıscovery snabın son, sürümü yüklü ama efekt özellıklerı çalışmıyor on kamerayı açıyorum basılı tutuyorum ekrana o lens yüz görüntüleri gelmıyor bir yardımcı olabilir misiniz acaba??

  55. lazhatun Reply

    benim telefonum Samsung Galaxy Grand snapchati yükledim ama hiçbir efekt olmuyor yüzüme basılı tutunxada hiçbirşey çıkmıyor acaba neden?

  57. elifff Reply

    Benim telefonumda samsung s3 mimi bende yukledim fakat sadece animasyonlari cikmiyor basili tuttuğum halde yibe olmuyor yardim edermisiniz lutfen?

  59. Çigdem Reply

    Telefonum Sony xperia ultra telefonum desteklemiyor kullanmaya uygun degilsiniz diyor kullanamiycakmiyiz

  63. yağmur Reply

    General mobile discovery kullanıyorum ama olmuyo kaç kere indir sil indir sil yaptım yine olmadı Allah rızası için yardım ediiiin

  67. Tuba Reply

    Benim telefonum android öne 4g güncellemeleri yaptım efektler çıkıyor fakat ses değişikliği olmuyor neden olmayabilir acaba ?

  68. Tuba Reply

    Benim telefonum android öne 4g güncellemeleri yaptım efektler çıkıyor fakat ses değişikliği olmuyor neden olmayabilir acaba ?

  69. melike Reply

    General mobil discoveriyde snepcahat yapilmiyor nedeni nedir ?

  70. İsmini vermek istemeyen kız Reply

    Vestel tab 7eco 3 –>> Lenses özellikleri çalışmıyor. Acaba tablet olduğu için mi lütfen cevap verin???

  73. Cansu Reply

    “Tüh, cihazin lenslerle video cekmeyi desteklemiyor” diyor on kameradan efektlerle video cekmeye calisirken :( eskiden cekiyodum efektlerle bisey olmuyordu niye boyle hata veriyor :( Samsung S5 Zoom/ K Zoom

  74. Anonim Reply

    Telefonum general mobil discovery ve lenses özelliği çalışmıyor yardımcı olabilirmisiniz.

  75. Ela Reply

    Benim telefonum huawei y6 . ben hic bir efectle video cekemiyorum. Desteklenmiyor yaziyor. ?

  80. aysegul. Reply

    Telefonum note 3 neo … lenslerle video cekme ozelligi telefonunuzda desteklenmiyor diyor? ne yapabilirim…

  84. Tugba Reply

    Lütfen soyleyebilirmisiniz en son sürümü yukledim ve guncelledim. Ama lensesler hala çalışmıyor telefonum general Mobil discovory

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