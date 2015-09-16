Snapchat Animasyonlu Selfie Çekme ( Lenses Özelliği )

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Android Snacphat uygulamasında Lenses filtre ve efektleri nasıl kullanılır adlı sayfamızda, gelen güncellemeden bir özellikten bahsedeceğiz. Gelen yeni Lenses özelliği ile Snaplerinize güzel efektler ekleyebilir ve arkadaşlarınıza şakalar yapabilirsiniz.

Yeni Animasyonlu Selfie Lensler ile snapleriniz daha keyifli bir hale gelecek ve arkadaşlarınız ile oldukça eğlenebileceksiniz. Snapchat gökkuşağı lensi, Snapchat zombi lensi, Snapchat büyük göz lensi gelen yeni lensler arasında. Bazı kullanıcılar ön kamera ile selfie modunda yüzüme basılı tuttuğumda yeni efetkler gelmiyor diye soru yönelttiler. Bu sorun bazı telefonlarda olmakta.

Snapchat uygulamasına 29 Ekim 2015 tarihinde gelen son güncelleme ile bazı telefonlarda açılmayan Animasyonlu selfie özelliği çalışmaya başladı. Örnek olarak bu özellik Zenfone 5 telefonumda çalışmıyor idi ancak 29 Ekimde gelen güncelleme ile çalışıyor ancak ağızdan gökkuşağı çıkarmak gibi efektler yok. Bazı kısıtlı efektler sunulmuş ve nedense bu animasyonları yaparken video kasıyor. Telefon modelinizi yorum kısmından yazarsanız diğer arkadaşlar ile fikir alışverişinde bulunabilirsiniz.

Snapchat Animasyonlu Selfie Nasıl Yapılır ?

Öncelikle buraya tıklayarak Snapchat’i son sürümünü indiriniz veya güncelleyiniz. Ardından uygulamayı açınız.

veya güncelleyiniz. Ardından uygulamayı açınız. Uygulamayı açtıktan sonra kamerayı Selfie moduna geçirin ve yüzünüzün tam görünmesini sağlayın.

Ardından kamerada kendi yüzünüze basılı tutunuz. Basılı tuttuktan sonra alt kısımda animated lenses çıkacaktır.

Bu Snapchat hareketli lensleri sola doğru kaydırarak değiştirebilir ve dilediğinizi seçebilirsiniz.

Snapchat animasyonlu selfie video