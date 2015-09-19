Avea, Turkcell ve Vodafone hattı kullananlar telefonu her kapatıp açtığında kendi hattına tanımlı sim kartı pin kodunu girmek zorundadır. Bazı kişiler pin kodu girişini kapatabiliyorlar ancak kapatmayı doğru bulmuyorum, çalınma ihtimaline karşı.
Bazı durumlarda SIM kartı pin kodunuzu unutabilirsiniz. Sım kartı şifresini unuttuğumuzda da mecbur telefonu açamayız. Pin kodunuzu 3 kere yanlış girerseniz kartınız bloke olacaktır. Pin kodu şifrenizi unuttuğunuzda veya kartınız bloke olduğunda PUK kodunuzu girmeniz gerekecektir. PUK kodu hattınız aldığınızda bilgiler kısmında yer almaktadır. PUK kodu 8 haneden oluşur ve 10 kere yanlış girme hakkınız bulunmaktadır.
Turkcell Pin ve PUK Kodu öğrenme
PUK kodlarınız Hesabım’dan öğrenebilirsiniz. Bunun için öncelikle Turkcell.com.tr anasayfasından GSM numaranız ve Turkcell şifrenizle giriş yapın. Ana menüden “Hesabım”a tıklayın. Açılan sayfada sol tarafta bulunan “Ayarlarım” kategorisinden “PUK Numaram”a tıklayın. 532’yi arayarak da öğrenebilirsiniz.
Avea PIN ve PUK kodu öğrenme
Avea hattınızdan 550’yi arayarak sesli yanıt sistemini kullanarak da PUK bilgilerinize ulaşabilirsiniz.
Vodafone PIN ve PUK kodu öğrenme
Buraya tıklayarak Self Servis hizmetine bağlanınız. Giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan Telefon işlemlerim > PIN ve Puk öğrenme seçeneğine basmanız yeterli olacaktır. Buraya giriş yapmak için Self servis şifresi gerekiyor. SIFRE yazıp 7000’e gönderirseniz Self şifreniz sms ile size gelir.
8 thoughts on “SIM Kartı Pin Kodumu unuttum, Nasıl öğrenebilirim ?”
Benim telefonu açamıyom pin kodunu istyior turkcell şifremide bilmiyorum 532’de arayamam nasıl yapacam yardım.
Merhaba j5 te nasıl olcak avea
Pin kodunu bilmiyorum nasıl öğrenebilirim avea hattim
ben iki hat kullanıyorum ve diyer hattım bloke oldu kartta yanımda değil kimi araya bilirim
pin kodumu unuttum TURKCELL T40 telefonumu açamıyorum
Pinkodunu bulamıyorum
benin vodofon hatımda pin koduna giremiyorum unutmuşum ne yapmamlazım
Pın kodunu unuttum acıl yardım gerek