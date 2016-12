SIM Kartı Pin Kodumu unuttum, Nasıl öğrenebilirim ?

Reklamlar



Avea, Turkcell ve Vodafone hattı kullananlar telefonu her kapatıp açtığında kendi hattına tanımlı sim kartı pin kodunu girmek zorundadır. Bazı kişiler pin kodu girişini kapatabiliyorlar ancak kapatmayı doğru bulmuyorum, çalınma ihtimaline karşı.

Bazı durumlarda SIM kartı pin kodunuzu unutabilirsiniz. Sım kartı şifresini unuttuğumuzda da mecbur telefonu açamayız. Pin kodunuzu 3 kere yanlış girerseniz kartınız bloke olacaktır. Pin kodu şifrenizi unuttuğunuzda veya kartınız bloke olduğunda PUK kodunuzu girmeniz gerekecektir. PUK kodu hattınız aldığınızda bilgiler kısmında yer almaktadır. PUK kodu 8 haneden oluşur ve 10 kere yanlış girme hakkınız bulunmaktadır.

Turkcell Pin ve PUK Kodu öğrenme

PUK ​kodlarınız Hesabım’dan öğrenebilirsiniz. Bunun için öncelikle Turkcell.com.tr anasayfasından GSM numaranız ve Turkcell şifrenizle giriş yapın. Ana menüden “Hesabım”a tıklayın. Açılan sayfada sol tarafta bulunan “Ayarlarım” kategorisinden “PUK Numaram”a tıklayın. ​​​532’yi arayarak da öğrenebilirsiniz.

Avea PIN ve PUK kodu öğrenme

Avea hattınızdan 550’yi arayarak sesli yanıt sistemini kullanarak da PUK bilgilerinize ulaşabilirsiniz.

Vodafone PIN ve PUK kodu öğrenme

Buraya tıklayarak Self Servis hizmetine bağlanınız. Giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan Telefon işlemlerim > PIN ve Puk öğrenme seçeneğine basmanız yeterli olacaktır. Buraya giriş yapmak için Self servis şifresi gerekiyor. SIFRE yazıp 7000’e gönderirseniz Self şifreniz sms ile size gelir.