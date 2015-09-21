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Ağda Kayıtlı Değil hatası nedir ? Samsung Ağda Kayıtlı Değil hatası nasıl çözülür şeklinde kafasında soru işareti olan Samsung kullanıcıları için bu sayfamızı hazırladık. Çoğunlukla Samsung Galaxy s3,Samsung Galaxy S4, Samsung Galaxy s4 mini, Samsung Galaxy S5, Note 2, Note 3 modellerinde karşımıza çıkan bu sorunun çözüm yolu da bulunmakta.
Ağda Kayıtlı Değil Hatası Çözümü
Bu sorun oluşmaya başladığında arama yapamazsınız, mobil üzerinden internete giremezsiniz. Öncelikle bu hatayı alınca hemen format atmaya kalkışmayın sakin olun :) Önce çözüm yollarını deneyin olmaz ise format atarsınız.
- Samsung Galaxy telefonunuzun bataryasını ardından Sim kartını çıkarınız. Çıkardıktan sonra 15-20 dk bekleyin ve tekrar batarya sim takıp telefonu açınız. 1. adımda sorun çözülmedi ise 2.adıma geçiniz.
- Ayarlar > Diğer ayarlar > Mobil ağlar > Ağ operatörleri kısmına geliniz. Burada yapmanız gereken ağ araması yapmak. Ağları Ara seçeneğine dokununuz. Burada telefonunuz ağları otomatik olarak aramaya başlayacak. Arama bittikten sonra çıkan sonuçlar arasından hangi operatörü kullanıyorsanız onu seçiniz. Seçikten sonra ağı kayıt etmeyi unutmayınız.
- Telefonunuzun Wifi özelliğini açın 5 dk kadar açık dursun ve tekrar kapatın. Wifi kapandıktan sonra Ağda kayıtlı değil hatası gidebilir.
- İlk 3 adım işe yaramakta. Eğer olmadı ise biraz sabırlı olup adımları iyi takip ettiğinize emin olun ve bir gün falan sabredin. Bir gün sonunda düzelmezse Operatörünüzün müşteri hizmetlerini arayınız.
2 thoughts on “Samsung Ağda Kayıtlı Değil Hatası ( ÇÖZÜM )”
Hepsini denedim olmadi
merhaba benim telefonum note 5 daha 3 gun oncesıne kadar ağda kayıtlı degıl hatası yoktu 3 gundur bu sorunla uğraşıyorum bır turlu duzelmıyor neyapacagımı bılemedım,butun yontemlerı denememe rağmen.