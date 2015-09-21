Samsung Ağda Kayıtlı Değil Hatası ( ÇÖZÜM )

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Ağda Kayıtlı Değil hatası nedir ? Samsung Ağda Kayıtlı Değil hatası nasıl çözülür şeklinde kafasında soru işareti olan Samsung kullanıcıları için bu sayfamızı hazırladık. Çoğunlukla Samsung Galaxy s3,Samsung Galaxy S4, Samsung Galaxy s4 mini, Samsung Galaxy S5, Note 2, Note 3 modellerinde karşımıza çıkan bu sorunun çözüm yolu da bulunmakta.

Ağda Kayıtlı Değil Hatası Çözümü

Bu sorun oluşmaya başladığında arama yapamazsınız, mobil üzerinden internete giremezsiniz. Öncelikle bu hatayı alınca hemen format atmaya kalkışmayın sakin olun :) Önce çözüm yollarını deneyin olmaz ise format atarsınız.