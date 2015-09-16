Snapchat uygulamasına gelen güncelleme ile Lenses özelliğine yeni efektler geldi. Bu sayfamızda belirttiğimiz yeni güncelleme ile selfie kamerasında zombi, gökkuşağı efektleri vererek hareketli selfieler çekebiliyorsunuz. Bu özelliği görebilmek için Play Store’dan son güncellemeyi yapmak lazım.
Ancak son güncellemeyi yapmama rağmen benim telefonumda da bu özellik aktif olmadı. Selfie ön kamerayı açınca yüzünüze kısa süreli basılı tutunca bu özellik alt kısımda aktif oluyor. Ancak bazı telefonlarda ve benim telefonumda da bu özellik aktif olmamakta.
Bu sorunu nasıl çözeceğime dair bir çözüm yolu bulamadım. Uygulamayı kaldırıp tekrar kurdum sorun çözülmedi. Acaba benim yüzümümü tanımıyor diye başka yüzlerde denedim olmadı : ) Işık alan bir yere geçtim yine olmadı. Uygulamadan çıkıp yapıp tekrar giriş yaptım olmadı. Ne denediysem olmadı. Sanırım Snapchat’in bu konu hakkında güncelleme çıkarmasını bekleyeceğiz.
Snapchat uygulamasına 29 Ekim 2015 tarihinde gelen son güncelleme ile bazı telefonlarda açılmayan Animasyonlu selfie özelliği çalışmaya başladı. Örnek olarak bu özellik Zenfone 5 telefonumda çalışmıyor idi ancak 29 Ekimde gelen güncelleme ile çalışıyor ancak ağızdan gökkuşağı çıkarmak gibi efektler yok. Bazı kısıtlı efektler sunulmuş ve nedense bu animasyonları yaparken video kasıyor. Telefon modelinizi yorum kısmından yazarsanız diğer arkadaşlar ile fikir alışverişinde bulunabilirsiniz.
114 thoughts on “Android Snapchat Animasyonlu Selfie Çalışmıyor”
Sanırım bu sadece iphoneler ve ipadler için geçerli bir güncelleme çünkü aynısı banada oldu telefonu samsung galaxy S4 onda olmadı ama iPadim iPad AIR onda oldu bu arada yorumum sadece bilgilendirme amaçlı hava amaçlı değil
bende ipad mini 4 var. güncellememe ragmen çalışmıyor.
bende ipad mini 3 var. güncellememe ragmen çalışmıyor.
Asus zenfone 6 bende geliyodu animasyonlar sonra gelmiyo silip tekrar yukledim gene geldi sonra tekrar gitti.
Note 1 ve efektler olmuyo krdş…
bende de sony z2 var çalışmıyor :(
bende iphone 4s var olmuyor snapchat bence her telefona yapmalı
Telefonum e5 bazı efektler gelmedi
İpad minim var ve 9.01 yazılım güncelleme en sonda ama çalışmıyor yani bende tüm tolları denedim ama olmuyor
Piranha zen ama güncellememe ramen çalışmıyo
Aynen benimkide piranha zen ama olmuyor
samsung grand neo ne yaptıysam bir türlü olmuyor
Huawei G610 ve olmuyor
Bende de s3 var ancak olmuyor hicbir sekilde yuz algilamasi falan da yapmiyor
benimki samsung note 2 ama çalışmıyo yükleniyo diyo bekliyorum bekliyorum yüklenmiyo
lg g2 var bende lenses özelliği ilk güncelleyince iyiysdi şimdide yükleiyor diyo ama tık yok
s3 mini olmuyooooooooooooor ve yeni güncellemeyle de olmadı
aynene bendede
arka lensesde yenileri gelmiyor telefonum sony z1
Galaxy Grand Neo
Olmuyor bir türlü
Samsung Galaxy S3. Bir turlu guncellenmiyor. Mesaj gitmiyor. Acil yardim
Lg g3
Olmuyor güncellemede gelmedi
Galaxy tab 3 olmuyor
samsung s3 mini açılmıyor
Benimki piranha grande ve bende de efektler olmuyo malesef
Galaxy grand duos hicbi sekilde ćalismiyor
ya benim s3 minim var olmuyo ve ben looksery uygulamasınıda indiremiyorum onda da cihanız sürümle uymuyo diyo noluur yardım
LG G2 D802 VAR FAKAT SNAPCHAT LENSES UYGULAMASI BENDE AÇILMIYOR
SamSung e7 gelmiyo
General mobile olmuyo.
benimde olmoyoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Huawei g730-u10
s4 mini çalışmıyor çok denedim fakat olmadı
iphone 4 denedim olmadı
s3 mini olmuyor bendede kardeşim
SAMSUNG GALAXY WİN DUOS
Gm discovery E3 çalışmıyor lutfen bakın allahrızası için
Iphone 5c oluyor mu
SAMSUNG GRAND NEODA HICBIR SEKILDE CALISMIYOR
Samsung s duos
samsung core olmuyor
Piranha zen hiç çalışmıyor
Telefonum Galaxy E5 güncelediğm halde efektlerin bazilari gelmedi.
S3 mini,olmuyor deli olcam
Bende NOT 4 var her yolu denedim güncellemeden sonra yine olmadı
Benimki LG pro2 fakat lensesler acilmiyor yardimci olabilirmisiniz
Benimki general mobile discovery elit açılmıyo
Ben tabletimden girmeye çalışıyorum ama efektler gelmiyor
Tablet markası : Grundıg
Benimki samsung grand neo bende de calismiyor
Benim telefonumun markası samsung galxy grand neo hiç bir şekilde yüz efektleri olmuyor lütfen yardım edin.
Benimkide I phone 4 ama olmuyo
General mobile discovery olmuyor son güncelleme de yapıldı fakat sonuç aynı ?
Grand nero samaung yuz tanimiyor
Huawei p1calismiyor
Htc 616 çalışmıyor. Ne biçim telefon almissam.CÇoğu özelliği yok sevmedim
S3 mini var acılmiyor
Samsung Galax mini 3
Olmıyo nepicim telefon
Hata oyun güzel ama açılmıyor basılı tutuyorum hic olmuyor
Samsung galaxy S3 mini de çalışmıyor
Samsun galaxsi trend plus gelmiyor efektlerrrrrrrrrrrrrrrrrr………
S3 mini kardesim allasen nasil yapicam anlatin ne yapsam olmuyo
samsung galaxi grand neo
Yukardaki bahsedilenler gibi benimde on kamerayi acip basili tutunca yuzumu tanimadigi gibi efekler cikmiyo telefon modelimde lgp705 model
S4 active ben de çalıştıramıyorum
cozum yolu olan varsa yazsın
Ben tabletime indirdim fakat olmadı markası lenovo yoga tablet 10 aça sürüme uygun değil mı
S3 mini neden olmuyor
Samsung galaxy wın dada olmuyor neden yani güncelleme olup her telefonda olması lazım
Samsung tab 4 4 kere silip yükledim açılmıyor
benim telefonum general mobile discovry ama acılmıyor
İphone 4 de acilmiyir cevap lutfen
Samsung
dün indirdim olmadi
Yardım edermisiniz
General mobile discovery 1 snapchat efektler çıkmıyor yüz algılanıyor
grand neo benim telefonum
Tabletlerde neden olmuyo acaba
Benim S3 mini ama calismiyor napicam :(
Bndede olmuyo
Samsung Galaxy win :/ yardimci olabilirmisiniz ?
General mobile discovery 1
Benim telefonun samsung Galaxy S3 Mini güncelleme rağmen açılmıyor.
S4 mini lenses çalışmıyor
Benimde S3 Mini Olmuyo Ve İphonelerde İse 5s ten Aşağısında Olmuyo .
Samsung galaxy J5’te lenses efektleri oluyor mu? Acil cevaplar msnz, telefon alıcam ona gore dusunucem.
Samsung not 2 de çalışmıyor
Asus memo pad tabletimdende olmuyor
Bnm tel Samsung s3 mini instasnap vidyolari acilmiyor bnde üstüne ustluk bn de vidyo paylasamiyirum ne yaptiysam olmadi yardimci olursaniz sevinirim
Bnm tel Samsung s3 mini instasnap vidyolari acilmiyor bnde üstüne ustluk bn de vidyo paylasamiyirum yardimci olursaniz sevinirim
Benim telefonum Samsung grand neo nasıl surat ifadesi çıkarta bilirim acaba nekadar araştırdıysam bulamadım lütfen yardımcı olun
general mobile discovery 1 snapchat ta efektle çalışmıyo yazılım yükletsem çalışırmı ?
General mobile neden açılmıyor ne yaptimsa olmadı
S3minim var olmuyor
Benimde LG G2 ama bu lensler hiç açılmadı ne denediysem.olmadı yaa bi çare bulunsun artık
Telefonum Samsun galaxy s4 orjinal ama yinede acilmiyor snapchstin efektleri yuzumide algilamiyor.
Samsung S3 mini var uygulamayı güncelledi ancak o animasyon efektler calismiyor neden??
Asus memo pad tabletim var animasyonlu olmuyor ?
Samsung Galaxy S2 telefonum ve bendede olmuyor.
Telefonum galaxy s3 basılı tutuyorum ama efektler açılmıyor
Benim telefonun S3mini basılı tutsamda efekler açılmıyo sizce ne yapmaliyim
Benimki samsung S3 minu acilmiyo off
Bnde samsung galaxy grand neo var ama acilmiyo ne yapmaliyim
Casper via m1 yüz efekti gelmiyor
Samsung Galaxy Core deniyorum olmuyor bir türlü
Cıldıracam !!!! telefonum grand neo filtreler açılmıyo ne yapmam gerekiyor ne uyguladıysam olmuyooo yardım edin
General mobile discovery
S3 minide olmuyor
Samsung Galaxy note 10.1 de yuz efektleri olmuyor acaba tabletten dolayı mı??
Tabletim Lenovo ideapad sf6000 efektleri için basılı tutuyorum fakat arkada çalan müziği shazamliyor.ne yapiyim.
Samsung grand neo da da olmuyor
Samsung s7 edge benim bütün efektler vardı gün geçtikçe teker teker gittiler şuan sadece köpek surat var başbakan bişey yok hepsi gitti neden çözemedim
Samsung s7 edge benim bütün efektler vardı gün geçtikçe teker teker gittiler şuan sadece köpek surat var başbakan bişey yok hepsi gitti neden çözemedim
Benim tlf samsung grand ne hiç bir şekilde açılmıyor lütfen acil çözüm
snepchat yüz tanımadaki animasyonlar hiç açılmıyor
Grand neo telefonda çalıßmıyor
GM disco very neler denedim olmuyo
General mobile elite kullanıyorum efektler olmuyor ya :-(
General mobile çalışmıyo
Galaxy ace 2