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Android Snapchat Animasyonlu Selfie Çalışmıyor

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snapchat-animasyonlu-selfie-calismiyor

Snapchat uygulamasına gelen güncelleme ile Lenses özelliğine yeni efektler geldi. Bu sayfamızda belirttiğimiz yeni güncelleme ile selfie kamerasında zombi, gökkuşağı efektleri vererek hareketli selfieler çekebiliyorsunuz. Bu özelliği görebilmek için Play Store’dan son güncellemeyi yapmak lazım.

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Ancak son güncellemeyi yapmama rağmen benim telefonumda da bu özellik aktif olmadı. Selfie ön kamerayı açınca yüzünüze kısa süreli basılı tutunca bu özellik alt kısımda aktif oluyor. Ancak bazı telefonlarda ve benim telefonumda da bu özellik aktif olmamakta.

Bu sorunu nasıl çözeceğime dair bir çözüm yolu bulamadım. Uygulamayı kaldırıp tekrar kurdum sorun çözülmedi. Acaba benim yüzümümü tanımıyor diye başka yüzlerde denedim olmadı : ) Işık alan bir yere geçtim yine olmadı. Uygulamadan çıkıp yapıp tekrar giriş yaptım olmadı. Ne denediysem olmadı. Sanırım Snapchat’in bu konu hakkında güncelleme çıkarmasını bekleyeceğiz.

Snapchat uygulamasına 29 Ekim 2015 tarihinde gelen son güncelleme ile bazı telefonlarda açılmayan Animasyonlu selfie özelliği çalışmaya başladı. Örnek olarak bu özellik Zenfone 5 telefonumda çalışmıyor idi ancak 29 Ekimde gelen güncelleme ile çalışıyor ancak ağızdan gökkuşağı çıkarmak gibi efektler yok. Bazı kısıtlı efektler sunulmuş ve nedense bu animasyonları yaparken video kasıyor. Telefon modelinizi yorum kısmından yazarsanız diğer arkadaşlar ile fikir alışverişinde bulunabilirsiniz.

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114 thoughts on “Android Snapchat Animasyonlu Selfie Çalışmıyor

  1. Angel Power Reply

    Sanırım bu sadece iphoneler ve ipadler için geçerli bir güncelleme çünkü aynısı banada oldu telefonu samsung galaxy S4 onda olmadı ama iPadim iPad AIR onda oldu bu arada yorumum sadece bilgilendirme amaçlı hava amaçlı değil

  3. DURU Reply

    bende iphone 4s var olmuyor snapchat bence her telefona yapmalı

  5. Göksu Reply

    İpad minim var ve 9.01 yazılım güncelleme en sonda ama çalışmıyor yani bende tüm tolları denedim ama olmuyor

  9. Selen Reply

    Bende de s3 var ancak olmuyor hicbir sekilde yuz algilamasi falan da yapmiyor

  10. Ayşenur Reply

    benimki samsung note 2 ama çalışmıyo yükleniyo diyo bekliyorum bekliyorum yüklenmiyo

  11. Fırat Reply

    lg g2 var bende lenses özelliği ilk güncelleyince iyiysdi şimdide yükleiyor diyo ama tık yok

  21. esmanur Reply

    ya benim s3 minim var olmuyo ve ben looksery uygulamasınıda indiremiyorum onda da cihanız sürümle uymuyo diyo noluur yardım

  22. DİDEM Reply

    LG G2 D802 VAR FAKAT SNAPCHAT LENSES UYGULAMASI BENDE AÇILMIYOR

    • yusuf Reply

      benimde olmoyoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

  35. Şifa nur slçk Reply

    Telefonum Galaxy E5 güncelediğm halde efektlerin bazilari gelmedi.

  40. Nisa Reply

    Ben tabletimden girmeye çalışıyorum ama efektler gelmiyor
    Tablet markası : Grundıg

  44. Yeliz Reply

    General mobile discovery olmuyor son güncelleme de yapıldı fakat sonuç aynı ?

  47. nazli Reply

    Htc 616 çalışmıyor. Ne biçim telefon almissam.CÇoğu özelliği yok sevmedim

  49. Ayça Reply

    Samsung Galax mini 3
    Olmıyo nepicim telefon
    Hata oyun güzel ama açılmıyor basılı tutuyorum hic olmuyor

  51. abdulsamet Reply

    Samsun galaxsi trend plus gelmiyor efektlerrrrrrrrrrrrrrrrrr………

  54. Ecem Reply

    Yukardaki bahsedilenler gibi benimde on kamerayi acip basili tutunca yuzumu tanimadigi gibi efekler cikmiyo telefon modelimde lgp705 model

  57. ... Reply

    Ben tabletime indirdim fakat olmadı markası lenovo yoga tablet 10 aça sürüme uygun değil mı

  59. Özlem Reply

    Samsung galaxy wın dada olmuyor neden yani güncelleme olup her telefonda olması lazım

  64. İlknur Reply

    General mobile discovery 1 snapchat efektler çıkmıyor yüz algılanıyor

  68. gs Zehra Reply

    Bndede olmuyo
    Samsung Galaxy win :/ yardimci olabilirmisiniz ?

  70. Anonim Reply

    Benim telefonun samsung Galaxy S3 Mini güncelleme rağmen açılmıyor.

  72. Melisa Reply

    Benimde S3 Mini Olmuyo Ve İphonelerde İse 5s ten Aşağısında Olmuyo .

  73. Busra Reply

    Samsung galaxy J5’te lenses efektleri oluyor mu? Acil cevaplar msnz, telefon alıcam ona gore dusunucem.

  76. Gamze Reply

    Bnm tel Samsung s3 mini instasnap vidyolari acilmiyor bnde üstüne ustluk bn de vidyo paylasamiyirum ne yaptiysam olmadi yardimci olursaniz sevinirim

  77. Gamze Reply

    Bnm tel Samsung s3 mini instasnap vidyolari acilmiyor bnde üstüne ustluk bn de vidyo paylasamiyirum yardimci olursaniz sevinirim

  78. yağmur şahin Reply

    Benim telefonum Samsung grand neo nasıl surat ifadesi çıkarta bilirim acaba nekadar araştırdıysam bulamadım lütfen yardımcı olun

  79. rabia Reply

    general mobile discovery 1 snapchat ta efektle çalışmıyo yazılım yükletsem çalışırmı ?

  82. Smyyyyyy Reply

    Benimde LG G2 ama bu lensler hiç açılmadı ne denediysem.olmadı yaa bi çare bulunsun artık

  83. buse Reply

    Telefonum Samsun galaxy s4 orjinal ama yinede acilmiyor snapchstin efektleri yuzumide algilamiyor.

  84. Anonim Reply

    Samsung S3 mini var uygulamayı güncelledi ancak o animasyon efektler calismiyor neden??

  88. Kübra Reply

    Benim telefonun S3mini basılı tutsamda efekler açılmıyo sizce ne yapmaliyim

  90. Anonim Reply

    Bnde samsung galaxy grand neo var ama acilmiyo ne yapmaliyim

  93. Crayzmom Reply

    Cıldıracam !!!! telefonum grand neo filtreler açılmıyo ne yapmam gerekiyor ne uyguladıysam olmuyooo yardım edin

  96. Anonim Reply

    Samsung Galaxy note 10.1 de yuz efektleri olmuyor acaba tabletten dolayı mı??

  97. Adsız şahıs :-D Reply

    Tabletim Lenovo ideapad sf6000 efektleri için basılı tutuyorum fakat arkada çalan müziği shazamliyor.ne yapiyim.

  99. Anonim Reply

    Samsung s7 edge benim bütün efektler vardı gün geçtikçe teker teker gittiler şuan sadece köpek surat var başbakan bişey yok hepsi gitti neden çözemedim

  100. Sevinç Reply

    Samsung s7 edge benim bütün efektler vardı gün geçtikçe teker teker gittiler şuan sadece köpek surat var başbakan bişey yok hepsi gitti neden çözemedim

  101. ayse. Reply

    Benim tlf samsung grand ne hiç bir şekilde açılmıyor lütfen acil çözüm

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