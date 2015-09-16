Android Snapchat Animasyonlu Selfie Çalışmıyor

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Snapchat uygulamasına gelen güncelleme ile Lenses özelliğine yeni efektler geldi. Bu sayfamızda belirttiğimiz yeni güncelleme ile selfie kamerasında zombi, gökkuşağı efektleri vererek hareketli selfieler çekebiliyorsunuz. Bu özelliği görebilmek için Play Store’dan son güncellemeyi yapmak lazım.

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Ancak son güncellemeyi yapmama rağmen benim telefonumda da bu özellik aktif olmadı. Selfie ön kamerayı açınca yüzünüze kısa süreli basılı tutunca bu özellik alt kısımda aktif oluyor. Ancak bazı telefonlarda ve benim telefonumda da bu özellik aktif olmamakta.

Bu sorunu nasıl çözeceğime dair bir çözüm yolu bulamadım. Uygulamayı kaldırıp tekrar kurdum sorun çözülmedi. Acaba benim yüzümümü tanımıyor diye başka yüzlerde denedim olmadı : ) Işık alan bir yere geçtim yine olmadı. Uygulamadan çıkıp yapıp tekrar giriş yaptım olmadı. Ne denediysem olmadı. Sanırım Snapchat’in bu konu hakkında güncelleme çıkarmasını bekleyeceğiz.

Snapchat uygulamasına 29 Ekim 2015 tarihinde gelen son güncelleme ile bazı telefonlarda açılmayan Animasyonlu selfie özelliği çalışmaya başladı. Örnek olarak bu özellik Zenfone 5 telefonumda çalışmıyor idi ancak 29 Ekimde gelen güncelleme ile çalışıyor ancak ağızdan gökkuşağı çıkarmak gibi efektler yok. Bazı kısıtlı efektler sunulmuş ve nedense bu animasyonları yaparken video kasıyor. Telefon modelinizi yorum kısmından yazarsanız diğer arkadaşlar ile fikir alışverişinde bulunabilirsiniz.