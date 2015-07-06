Snapchat 1 Temmuz 2015 tarihinde bir güncelleme yayınladı ve bu güncelleme ile ilgili bir kaç kullanıcı sorun yaşadığını Play Store sayfasından dile getirdi. Özellikle Snapchat hikayelerimi izleyenleri göremiyorum, hikayemi silemiyorum diyen kullanıcılar çoğunlukta.
Hikayeme kimler bakmış göremiyorum diyen kullanıcılar muhakkak uygulamanın her yerini karıştırmıştır. Ancak Snapchat bu son güncelleme ile özellikle hikayeler kısmını yeniledi.
Reklamlar
Hikayenize girdiğinizde altta yukarı doğru bir ok gözükmekte. O oku yukarı doğru çekerseniz hikayenize kimlerin baktığını görebilirsiniz. Ayrıca bu oku yukarı çekerek , hikayeyi silme seçeneğini de görebilirsiniz.
Snapchat hikaye silme
4 thoughts on “Snapchat Hikayemi izleyenleri Nasıl Görürüm ( Son Güncelleme )”
Whatsappta mavi tiki kapata bildiğiz gibi snapde de bunu yapabilirmiyiz hikayeyi gördüğümüzü gizleye bilirmiyiz
Çok teşekkürler sayenizde öğrendim.
Teşekkürler…
Nasıl oluyor bende öğrenebilirmiyim 😑
Ya ben hikâyeme kimlerin baktiğini göremiorummm😕😑😆