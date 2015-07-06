Snapchat Hikayemi izleyenleri Nasıl Görürüm ( Son Güncelleme )

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Snapchat 1 Temmuz 2015 tarihinde bir güncelleme yayınladı ve bu güncelleme ile ilgili bir kaç kullanıcı sorun yaşadığını Play Store sayfasından dile getirdi. Özellikle Snapchat hikayelerimi izleyenleri göremiyorum, hikayemi silemiyorum diyen kullanıcılar çoğunlukta.

Hikayeme kimler bakmış göremiyorum diyen kullanıcılar muhakkak uygulamanın her yerini karıştırmıştır. Ancak Snapchat bu son güncelleme ile özellikle hikayeler kısmını yeniledi.

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Hikayenize girdiğinizde altta yukarı doğru bir ok gözükmekte. O oku yukarı doğru çekerseniz hikayenize kimlerin baktığını görebilirsiniz. Ayrıca bu oku yukarı çekerek , hikayeyi silme seçeneğini de görebilirsiniz.

Snapchat hikaye silme