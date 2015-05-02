Snapchat şifremi unuttum / Snapchat şifre değiştirme

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Snapchat ile arkadaşlarınız ile anlık fotoğraf paylaşabilirsiniz. Facebook gibi bir sosyal ortam olan Snapchat’te uygulama içerisinde ki arkaşlarınıza ve diğer tanıdıklarınıza o an ki fotoğrafını atabilir ve diğer arkadaşlarınızın eklediği fotoğrafları görebilirsiniz.

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Snapchat üzerinde gönderdiğiniz fotoğraflar karşı taraf gördükten 10 saniye sonra silinmekte. Bu silinen fotoğrafları geri getiremezsiniz. Bu sayfamızda Snapchat şifremi unuttum diyen kullanıcılara parola sıfırlama işlemini nasıl yapacağından bahsedeceğiz.

Snapchat şifre nasıl sıfırlanır ?

Snapchat’in Türkiye üzerinden Support / Destek bölümü bulunmamaktadır. Bu yüzden Türkçe olarak Şifremi unuttum kısmı yer almamaktadır. Yapmanız gereken tek şey Android cihazınıza Hotspot Shield adlı VPN uygulamasını kurmak. Buraya tıklayarak ilgili uygulamayı indirebilirsiniz. VPN uygulamasını indirdikten sonra Snapchat uygulamasını açın ve “Oturum aç – Şifreni mi unuttun?” yolunu takip et. Bu kısımda sorunsuz bir şekilde Snapchat hesabının şifresini değiştirebilir ve yeni şifreni oluşturabilirsin. Snapchat şifremi unuttum diyen kullanıcılar yukarıda anlattığımız şekilde Hotspot uygulamasını kullanarak telefonları üzerinden şifrelerini değiştirebilirler. Neden direk olarak girilmiyor da Hotspot uygulamasını kuruyoruz derseniz ülkemizden giriş yok nedenini bende bilmiyorum. Dilerseniz aşağıda ki anlatımda snapchat şifre değiştirme işlemini bilgisayarınız üzerinden de yapabilirsiniz.

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Snapchat şifresi bilgisayardan nasıl değiştirilir ?

Snapchat şifre değiştirme işlemini bilgisayarınızdan da yapabilirsiniz. Bunun için Chrome veya Firefox tarayıcınıza bir eklenti kurmanız gerekiyor. Google Chrome tarayıcınıza “ZenMate” adlı eklentiyi indirip kurup ve aktif etmeniz gerekmekte. Zenmate adlı eklentiyi kurduktan sonra tek yapmanız gereken snapchat.com’dan Support kısmına girmek. Bu kısma girerseniz şifrenizi ayarlayabilirsiniz. Snapchat şifremi unuttum demek artık sorun değil. Uygulamaya her girdiğinizde parolam neydi diye düşünmemek için hatırlayabileceğiniz bir şifre kullanın. Unutursanız da sorun değil snapchat parola sıfırlama sayfası yeni şifre elde etmeniz için size kolaylık sağlıyor olacaktır.

Snapchat şifremi unuttum

Bu video da snapchat parolası nasıl değiştirilir sorusuna cevap vermeye çalıştık. İster bilgisayardan ister ANDROID telefonunuzdan snapchat şifre sıfırlama yapabilirsiniz. Oldukça basit olan bu işlemde tek yapmanız gereken herhangi bir hotspot benzeri uygulama kullanmakta. 2016 yılında da şifre değiştirme işlemini yapabileceksiniz. Kısa süreli videolarınızı çekip paylaştığınız bu uygulamada parolanızı bir yere not etmenizi öneriyoruz.