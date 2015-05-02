Snapchat şifremi unuttum / Snapchat şifre değiştirme

Snapchat ile arkadaşlarınız ile anlık fotoğraf paylaşabilirsiniz. Facebook gibi bir sosyal ortam olan Snapchat’te uygulama içerisinde ki arkaşlarınıza ve diğer tanıdıklarınıza o an ki fotoğrafını atabilir ve diğer arkadaşlarınızın eklediği fotoğrafları görebilirsiniz.
Snapchat üzerinde gönderdiğiniz fotoğraflar karşı taraf gördükten 10 saniye sonra silinmekte. Bu silinen fotoğrafları geri getiremezsiniz. Bu sayfamızda Snapchat şifremi unuttum diyen kullanıcılara parola sıfırlama işlemini nasıl yapacağından bahsedeceğiz.
Snapchat şifre nasıl sıfırlanır ?
Snapchat’in Türkiye üzerinden Support / Destek bölümü bulunmamaktadır. Bu yüzden Türkçe olarak Şifremi unuttum kısmı yer almamaktadır. Yapmanız gereken tek şey Android cihazınıza Hotspot Shield adlı VPN uygulamasını kurmak. Buraya tıklayarak ilgili uygulamayı indirebilirsiniz. VPN uygulamasını indirdikten sonra Snapchat uygulamasını açın ve “Oturum aç – Şifreni mi unuttun?” yolunu takip et. Bu kısımda sorunsuz bir şekilde Snapchat hesabının şifresini değiştirebilir ve yeni şifreni oluşturabilirsin. Snapchat şifremi unuttum diyen kullanıcılar yukarıda anlattığımız şekilde Hotspot uygulamasını kullanarak telefonları üzerinden şifrelerini değiştirebilirler. Neden direk olarak girilmiyor da Hotspot uygulamasını kuruyoruz derseniz ülkemizden giriş yok nedenini bende bilmiyorum. Dilerseniz aşağıda ki anlatımda snapchat şifre değiştirme işlemini bilgisayarınız üzerinden de yapabilirsiniz.
Snapchat şifresi bilgisayardan nasıl değiştirilir ?
Snapchat şifre değiştirme işlemini bilgisayarınızdan da yapabilirsiniz. Bunun için Chrome veya Firefox tarayıcınıza bir eklenti kurmanız gerekiyor. Google Chrome tarayıcınıza “ZenMate” adlı eklentiyi indirip kurup ve aktif etmeniz gerekmekte. Zenmate adlı eklentiyi kurduktan sonra tek yapmanız gereken snapchat.com’dan Support kısmına girmek. Bu kısma girerseniz şifrenizi ayarlayabilirsiniz. Snapchat şifremi unuttum demek artık sorun değil. Uygulamaya her girdiğinizde parolam neydi diye düşünmemek için hatırlayabileceğiniz bir şifre kullanın. Unutursanız da sorun değil snapchat parola sıfırlama sayfası yeni şifre elde etmeniz için size kolaylık sağlıyor olacaktır.
Snapchat şifremi unuttum
Bu video da snapchat parolası nasıl değiştirilir sorusuna cevap vermeye çalıştık. İster bilgisayardan ister ANDROID telefonunuzdan snapchat şifre sıfırlama yapabilirsiniz. Oldukça basit olan bu işlemde tek yapmanız gereken herhangi bir hotspot benzeri uygulama kullanmakta. 2016 yılında da şifre değiştirme işlemini yapabileceksiniz. Kısa süreli videolarınızı çekip paylaştığınız bu uygulamada parolanızı bir yere not etmenizi öneriyoruz.
20 thoughts on “Snapchat şifremi unuttum / Snapchat şifre değiştirme”
Sna chatsohbet giremiyorum
Çok yavaş, hani bir kaç dakika sürecekti, bir gündür bekliyorum.!!!
Unuttum
Hello
Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim. Bende bir süredir snapchat şifresini nasıl bulurum ne yaparım diye uğraşıyordum. Yüklenen resimlerin 10 saniye sonra silinmeside ilginç bir özellik.
Yararlı bilgiler için çok teşekkür ederim.
Saol admin, Snapchat şifremi unutmuştum kaç kere denedim ancak şifre yenileme linkine ulaşamadım. Sayende şifremi değiştirebildim
Sonunda şifremi değiştirebildim.Çok teşekkürler
Ya hem girdiğim e -postayı hem şifremi unuttum kaldım şimdi
Ya hem girdiğim e-postayı unuttum hem şifremi napıcam
merhaba snapchat’a kayıtlı numaramı değiştirdim şuan girmek istediğimde kod istiyo benden haliyle bende giremiyorum ne yapmalıyım?
Bende de ayni sorun var nasil hallettin
Ben şifremi ve gmail adresimi unuttum şuan giriş yapamıyorum. Yardımcı olun lütfen
Bu sayfamızda sadece Parola hatırlatma işlemini yapabilirsiniz. Mail adresinizi hatırlamanız lazım maalesef.
Snapchat hesabım numarama kayıtlıydı ama numaramı değiştirdim şu an girmeye çalışınca numaraya kod gönderiyor giremiyorum
aynı sorunu bende yasıyorum bir yolunu buldunmu
Bende suan ayni sorunu yasiyorum bi cozum bulabildinmi
Hesabimi geçici süreliğine dondurmak istemiştim silme talebini aldik die mail aldim Sifremi unuttum mail adresiyle iliskili hesap bulunamadi diyor telefon mumarasiyla da yardim istediğimde görseller yüklenmiyor ne yapmam gerekiyor?
Mrb ben snapchat uyumlu num ve mail adresimi unuttum nasil sifremi ogrene bilirim ?
Merhabalar.. Sfremi unuttum e posta da olmuyor numaramda ne yapmam gerekk yardimm edermisnzz