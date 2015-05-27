Galatasaray, ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve artık son maçta yapacakları gösteriyi bekliyorlar. Galatasaray takımı bu şampiyonluk ile armasına 4.yıldızı takarak , 4.yıldıza ulaşan ilk Türk takımı olacak. Galatasaray’ın bu 4 yıldız zaferini telefonunun da duvar kağıdı ve zil sesi olarak yaşatmak isteyenler için aşağıda ki içerikleri sunduk. Galatasaray duvar kağıtları sayfamıza 29 Eylül 2015 tarihinde yeni resimler eklenmiştir. Bunları cep telefonunuzda duvar kağıdı olarak kullanabilirsiniz. Galatasaray 2016 sezonunda 4 yıldızlı formalar ile mücadele edecek.
Galatasaray 2016’ya az kala Derbi maçlarda mücadele etmeye başladı. 25 Ekim 2015 tarihinde Fenerbahçe ile yaptığı Derbi maçta 1-1’lik beraberlik elde etti. Bizde bu derbiden sonra yeni galatasaray duvar kağıtları eklemeye karar verdik.
RESİMLERİN ÜZERİNE BASILI TUTARAK RESİMLERİ TAM BOY GÖREBİLİRSİNİZ. TAM BOY GÖRDÜKTEN SONRA TELEFONUNUZA KAYDEDEBİLİRSİNİZ.
NOT: Resimler internet üzerinden Google Görsellerden temin edilmiştir. Telif hakkı olduğunu düşündüğünüz görsel varsa iletişimden mail atınız. Herhangi bir hak söz konusu değildir. Bazı resimler https://twitter.com/GalatasaraySK/media adresinden alıntılanmıştır.
Galatasaray 4 Yıldız Duvar kağıtları / 4 Yıldız GS resimleri
Galatasaray’a 4.yıldızı kazandıran Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu
4 Yıldızlı Galatasaray Forması resmi
Cep telefonunuz için özellikle iPhone modelleri için güzel sade bir galatasaray duvar kağıdı
34 thoughts on “Galatasaray 4. Yıldız Duvar Kağıtları ve Zil Sesleri”
galatasaray tarih yazdiysa geri yazacaa eminim ben belcika da yasiyorum selamlar
Galatasaray sen bilişim herseyinlmizsim galatasaray cimbombom
Süper
güzel bir görsel
hastasıyım bu takımın resimineeeeee
Gercek kral
GERÇEK KRAL GS
En büyük GS. başka büyük yok HASTAYIM SANA GS HASTAYIM
cim bom bom diyene sarı yüz vurduk sarının yanına kırmızı koyduk cim bom bom sen bizim herşeyimizsin
4 Yıldızı takan ilk takım belii
nurcan galatasaraya canımız feda abicim
Galatasaraya canım feda toprağın içinde kefen kefenin içinde ben benim içimde sen varsın galatasaray laf diye konuşana kapak olsun
sari canimiz kirmizi kanimiz
galatalıyılula
kazansanda kazanmasanda seni çok seviyorum gsm
Esra
Bu takımı bırakmayız abi
Galatasaray ubesss
senı cok sevıyorum cımbom
GS adamın dibi. Bana sorsalar sana 50000 bin altın verelim beşiktaşlı ol . Ben hayır derim.
Galatasaray senin için ölürüm yen mesende seni çok seviyorum sende bizim için kaza maçları
İŞTE GALATASARAYA YAKIŞAN RESİMLER VE DESTELER BAŞKA HİÇ TAKIM BÖYLE DEĞİL…..
Sen cok yaşa aslannn
Tüm engelleri aşacaksın.
Kupaları alacaksın.
Evrenin şampiyonu.
Haydi bastır.
GALATASARAY
Biz olene kadar galatasaray liyiz hep galatasaray bayragini asariz fener ve besiktas gibi aglamayiz biz avrupa kupalarina almaya devam edecegiz 1 yada2mac yenilip kafaya tak mayiz biz onumuzdeki maca bakariz sadece maclarda biz yenilmeyiz fener ve besiktas yenilir fenerin ve besiktasin allah belesini versin
Aşktır GALATASARAY ŞEREFTİR SENİ SEVMEK SENLE AĞLAYIP SENLE GÜLMEK
Tek aşk GALATASARAY AŞKI
En büyük gs
galatasay yaşa ulan
ÇOK YAŞA GALATASARAY……………….
2017 ŞAMPİYONU KİM ACABA fenerbahçe” beşiktaşmı “mı acaba çok beklersiniz şampiyon GALATSARAY….
Seni seviyorum
CÎMBOM
Büyüksün
Gercek kiralimizzzz:-):-):-):-):-):-):-)