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Galatasaray 4. Yıldız Duvar Kağıtları ve Zil Sesleri

Galatasaray, ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve artık son maçta yapacakları gösteriyi bekliyorlar. Galatasaray takımı bu şampiyonluk ile armasına 4.yıldızı takarak , 4.yıldıza ulaşan ilk Türk takımı olacak. Galatasaray’ın bu 4 yıldız zaferini telefonunun da duvar kağıdı ve zil sesi olarak yaşatmak isteyenler için aşağıda ki içerikleri sunduk. Galatasaray duvar kağıtları sayfamıza 29 Eylül 2015 tarihinde yeni resimler eklenmiştir. Bunları cep telefonunuzda duvar kağıdı olarak kullanabilirsiniz. Galatasaray 2016 sezonunda 4 yıldızlı formalar ile mücadele edecek.

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Galatasaray 2016’ya az kala Derbi maçlarda mücadele etmeye başladı. 25 Ekim 2015 tarihinde Fenerbahçe ile yaptığı Derbi maçta 1-1’lik beraberlik elde etti. Bizde bu derbiden sonra yeni galatasaray duvar kağıtları eklemeye karar verdik.
RESİMLERİN ÜZERİNE BASILI TUTARAK RESİMLERİ TAM BOY GÖREBİLİRSİNİZ. TAM BOY GÖRDÜKTEN SONRA TELEFONUNUZA KAYDEDEBİLİRSİNİZ.

NOT: Resimler internet üzerinden Google Görsellerden temin edilmiştir. Telif hakkı olduğunu düşündüğünüz görsel varsa iletişimden mail atınız. Herhangi bir hak söz konusu değildir. Bazı resimler https://twitter.com/GalatasaraySK/media adresinden alıntılanmıştır.

Galatasaray 4 Yıldız Duvar kağıtları / 4 Yıldız GS resimleri

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Galatasaray’a 4.yıldızı kazandıran Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu

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4 Yıldızlı Galatasaray Forması resmi

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Cep telefonunuz için özellikle iPhone modelleri için güzel sade bir galatasaray duvar kağıdı

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GALATASARAY 4.yıldız marşları

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34 thoughts on “Galatasaray 4. Yıldız Duvar Kağıtları ve Zil Sesleri

  1. ceyhun galatasara tarih yazdiysa geri yapar ben ceyhun 10 yasindayim belciqada yasiyorum Reply

    galatasaray tarih yazdiysa geri yazacaa eminim ben belcika da yasiyorum selamlar

  12. beyaz gül Reply

    Galatasaraya canım feda toprağın içinde kefen kefenin içinde ben benim içimde sen varsın galatasaray laf diye konuşana kapak olsun

  19. AHMED Reply

    GS adamın dibi. Bana sorsalar sana 50000 bin altın verelim beşiktaşlı ol . Ben hayır derim.

  20. Emirhan Reply

    Galatasaray senin için ölürüm yen mesende seni çok seviyorum sende bizim için kaza maçları

  21. GS Beria Keria Reply

    İŞTE GALATASARAYA YAKIŞAN RESİMLER VE DESTELER BAŞKA HİÇ TAKIM BÖYLE DEĞİL…..

  23. Berat karaozan Reply

    Tüm engelleri aşacaksın.
    Kupaları alacaksın.
    Evrenin şampiyonu.
    Haydi bastır.
    GALATASARAY

  24. ultra galatasaray Reply

    Biz olene kadar galatasaray liyiz hep galatasaray bayragini asariz fener ve besiktas gibi aglamayiz biz avrupa kupalarina almaya devam edecegiz 1 yada2mac yenilip kafaya tak mayiz biz onumuzdeki maca bakariz sadece maclarda biz yenilmeyiz fener ve besiktas yenilir fenerin ve besiktasin allah belesini versin

  25. Nur Reply

    Aşktır GALATASARAY ŞEREFTİR SENİ SEVMEK SENLE AĞLAYIP SENLE GÜLMEK

  30. AYLA Reply

    2017 ŞAMPİYONU KİM ACABA fenerbahçe” beşiktaşmı “mı acaba çok beklersiniz şampiyon GALATSARAY….

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