Galatasaray 4. Yıldız Duvar Kağıtları ve Zil Sesleri

Galatasaray, ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve artık son maçta yapacakları gösteriyi bekliyorlar. Galatasaray takımı bu şampiyonluk ile armasına 4.yıldızı takarak , 4.yıldıza ulaşan ilk Türk takımı olacak. Galatasaray’ın bu 4 yıldız zaferini telefonunun da duvar kağıdı ve zil sesi olarak yaşatmak isteyenler için aşağıda ki içerikleri sunduk. Galatasaray duvar kağıtları sayfamıza 29 Eylül 2015 tarihinde yeni resimler eklenmiştir. Bunları cep telefonunuzda duvar kağıdı olarak kullanabilirsiniz. Galatasaray 2016 sezonunda 4 yıldızlı formalar ile mücadele edecek.

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Galatasaray 2016’ya az kala Derbi maçlarda mücadele etmeye başladı. 25 Ekim 2015 tarihinde Fenerbahçe ile yaptığı Derbi maçta 1-1’lik beraberlik elde etti. Bizde bu derbiden sonra yeni galatasaray duvar kağıtları eklemeye karar verdik.

RESİMLERİN ÜZERİNE BASILI TUTARAK RESİMLERİ TAM BOY GÖREBİLİRSİNİZ. TAM BOY GÖRDÜKTEN SONRA TELEFONUNUZA KAYDEDEBİLİRSİNİZ.

NOT: Resimler internet üzerinden Google Görsellerden temin edilmiştir. Telif hakkı olduğunu düşündüğünüz görsel varsa iletişimden mail atınız. Herhangi bir hak söz konusu değildir. Bazı resimler https://twitter.com/GalatasaraySK/media adresinden alıntılanmıştır.

Galatasaray 4 Yıldız Duvar kağıtları / 4 Yıldız GS resimleri

Galatasaray’a 4.yıldızı kazandıran Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu

4 Yıldızlı Galatasaray Forması resmi

Cep telefonunuz için özellikle iPhone modelleri için güzel sade bir galatasaray duvar kağıdı

GALATASARAY 4.yıldız marşları