Android için En iyi Korku oyunları

Reklamlar



Android cihazlar gelişmeye devam ederken Android için Play Store’a eklenen oyunlarda orantılı olarak gelişmeye devam ediyor. Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz korku oyunlarının en iyilerini sizler için inceledik ve sizlere sunuyoruz. Bilgisayarlarda oynadığınız Outlast tarzı bir korku oyunu arıyorsanız aşağıda sunacağımız Android korku oyunlarını deneyebilirsiniz.

Android için en iyi 5 Korku oyunu:

1) Dungeon Nightmares

Reklamlar



K Monkey tarafından Play Store’a eklenen bu oyunda karanlık zindanda olabildiğince ilerlemeye çalışıyorsunuz. Oyunda ilerledikçe daha çok büyük kabuslar görmeye başlıyor ve oyun daha da çıkılmaz bir hale geliyor. Oyunda bulunan yoğun korkutucu atmosfer ile 3 boyutlu grafiklerin tadını çıkarın. Kaliteli 3D Surround ses kalitesi ile kulaklığınızı takıp oyunu daha da korkunç bir hale getirebilirsiniz. Unity 3D ile yapılmış bu oyunu denemenizi tavsiye ediyorum.

Oyunu buradan apk olarak indirebilirsiniz.

2) The Fear Lite

The Fear Lite Apk oyunu ile Türk yapımı Korku oyununun tadını çıkartın. Bu oyunda eşini ve kızını bilmediğin biri öldürdü. Eve akşam dinlenmek için geldiğinde oyun içerisinde eşinin ve kızının öldürüldüğünü görüyorsun. Bu oyunda ki katil bu işi kısa bir süre önce yapmış ve senide yok etmek isteyecektir. Ancak sen asla pes etmicek ve bu katili bulmak için çabalayacaksın. O seni bulamadan sen onu bul ve yok et.4 Adet farklı oyun haritası ve yüksek kaliteli efekt sesleri ile oyunun tadını çıkarın.

Oyunu indir

3) Eyes – The Horror Game

Korku oyunları arasında benimde çok sevdiğim bir oyun olan Eyes oyunu ile korkuyu sizde hissedeceksiniz. Bu oyunda gizemli olayların peşinde gidiyor ve bundan önce yapmanız gereken çok önemli bir şey bulunuyor. Terk edilmiş bir evde ki değerli eşyaları toplaman gerekiyor ancak bu o kadar da kolay değil. Sen değerli eşyaları toplarken değişik olaylar ve karakterler ile karşılaşabilirsin. Oldukça dikkatli olman gerekmekte.

Oyunu yükle

4) Curse Breakers Horror Mansion

Reklamlar



Bu oyunda bir köşkte oturan ailenin üzerine olan laneti kırmaya çalışıyorsunuz. Bu laneti kaldırmak için oyun içerisinde verilen zorlu ve bir o kadar korkunç görevleri yerine getirmeye çalışıyorsunuz. Oyunda laneti kaldırmak için yaptığı görevlerin çoğu mezarlık gibi korku temalı yerlerde geçtiği için oyunda korku seviyesini en yüksek noktada yaşayacaksınız.

oyunu yükle

5) Into The Dead

Diğer oyunlara göre Into The Dead oyunu biraz daha farklı diyebilirim. Bu oyunda sürekli kaçarak bir gerilim yaşıyorsunuz. Siz kaçtıkça sizi yok etmeye çalışan zombiler daha da çok artacak ve sizin peşinizden gelmeye devam edecekler. Ayrıca karakteriniz ile koşarken oyunu karakterinizin gözünden görüyorsunuz. Oldukça adrenalin yaşayacağınız bu oyunu denemenizi tavsiye ederim.

apk olarak indir

6) Mental Hospital 3

Şaşırtıcı grafik ve korkutucu atmosferi ile 2014 yılının en iyi korku oyunu. Türkçe adı ile Akıl hastahanesi olan bu oyunda hastahane içinde korku dolu anlar sizleri bekliyor. Oyunda bu akıl hastahanesinden kaçmanın ve kurtulmanın yolunu arıyorsunuz. Ancak bu o kadar da kolay değil.

Oyun içerisinde duvarlarda ki işaretlerin sırlarını çözerek hastahaneden kaçış planını hazırlamalısın. Ancak bu o kadar da kolay değil. Sen bu sırları çözmeye çalışırken bir çok canavar karşına çıkacak ve senin bu ipuçları çözmene engel olacaktır.

Ücretli versiyonu indir

Ücretsiz versiyonu indir

7) Slender Man Origins

Slender Man hikayesinden esinlenerek yapılan bu oyunda grafiklerin ve korku dolu anların tadını çıkaracaksınız. Slender Man adlı karakter uzun boylu ve bir o kadar da uzun kollara sahip. Uzun kolları ile çocukları hedef aldığı anlatılan hikayelerde oldukça korkunç olarak akıllara kazınmış.

Slender Man Origins oyununda Slender karakterinin elinden çocukları kurtarmaya çalışıyorsunuz ancak bu görevi yaparken karakterin yüzüne bakmamaya çalışın.

Yükle