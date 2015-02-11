Android cep telefonunuzda ekran titremesi sorunumu var ? Bunun çözümü oldukça basit. Ekran titremesi sorunu aniden ortaya çıkabilir ve sizde hemen heyecan yapabilirsiniz. Heyecan yapmada oldukça haklısınız. Bu sayfamızda sizlere telefonunuzda oluşan ekran titremesinin sorununu hep beraber çözeceğiz.
Ekran titremesi sorunu nasıl çözülür ?
Cep telefonunuzu kapatın ve telefonunuzun bataryasını çıkarıp takın. Bataryayı taktıktan sonra telefonunuzu şarja takınız. Telefon şarj oldukça ekran titremesi sorunu ortadan kalkacaktır. Telefonunuzun bataryası çıkmıyor veya yazılımsal-donanımsal sorun teşkil ediyor ise garantiniz varsa servise göndermeyi unutmayınız.
Şarj işlemi bittikten sonra telefonunuzda halen düzelme olmadı ise verilerinizi yedekleyip format atmayı deneyin.
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3 thoughts on “Android telefonlarda Ekran Titremesi sorunu”
Peki ya bataryası çıkatılamayan bir telefon kullanıyorsak? Benimki somy z2
Arkadaşlar konu açılalı epey olmuş ama bende aynı sorun oldu e çözümü buldum varsa sorunu olanlara yardimci olmak için yazıyorum. Ekranın pır pır etmesinin tek nedeni telefon camına yapistirdigimiz ekran koruyucu çıkarıp atın bir gün koruyucusu kullain sonra isterseniz başka koruyucu takın bende s5 arkadaşta s4 vardı sorun ortadan kalktı. Şu an hiç titreme pır pır etme yok
Ya telefonda oyun oynarken araba oyunu düz gidiyor sağa veya sola dönmüyor sorunumu çözebilecek birisi varmı 😣