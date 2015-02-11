Android telefonlarda Ekran Titremesi sorunu

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Android cep telefonunuzda ekran titremesi sorunumu var ? Bunun çözümü oldukça basit. Ekran titremesi sorunu aniden ortaya çıkabilir ve sizde hemen heyecan yapabilirsiniz. Heyecan yapmada oldukça haklısınız. Bu sayfamızda sizlere telefonunuzda oluşan ekran titremesinin sorununu hep beraber çözeceğiz.

Ekran titremesi sorunu nasıl çözülür ?



Cep telefonunuzu kapatın ve telefonunuzun bataryasını çıkarıp takın. Bataryayı taktıktan sonra telefonunuzu şarja takınız. Telefon şarj oldukça ekran titremesi sorunu ortadan kalkacaktır. Telefonunuzun bataryası çıkmıyor veya yazılımsal-donanımsal sorun teşkil ediyor ise garantiniz varsa servise göndermeyi unutmayınız.

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Şarj işlemi bittikten sonra telefonunuzda halen düzelme olmadı ise verilerinizi yedekleyip format atmayı deneyin.

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