Bu sayfamızda sizlere WhatsApp’ın güncellemesini nasıl yapacağınızı, WhatsApp’ın yeni sürümünü nasıl edinebileceğinizden bahsedeceğiz.
WhatsApp’ı Neden Güncellemeliyim ?
WhatsApp , bildiğiniz üzere Akıllı telefonlarda en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından birisidir. WhatsApp, uygulamaya ait yeni eklentiler, düzeltmeler yaptığında bunu Play Store’a güncelleme olarak sunmaktadır.
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WhatsApp Nasıl Güncellenir ?
WhatsApp Android cep telefonumuza kurulu ise güncelleme işlemine başlayabiliriz. Google Play Store’a giriyoruz ve arama kısmına ” WhatsApp” yazıyoruz. Whatsapp’ın Play Store sayfasında bulunan yeşil renkte ki Güncelle butonuna basıyoruz.
One thought on “Android WhatsApp Nasıl Güncellenir ?”
Çok sinir oldum bu uygulamayı kim getirdiyse o kullansın ben istemem kalsın