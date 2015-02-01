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Android WhatsApp Nasıl Güncellenir ?

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Bu sayfamızda sizlere WhatsApp’ın güncellemesini nasıl yapacağınızı, WhatsApp’ın yeni sürümünü nasıl edinebileceğinizden bahsedeceğiz. 


WhatsApp’ı Neden Güncellemeliyim ?
WhatsApp , bildiğiniz üzere Akıllı telefonlarda en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından birisidir. WhatsApp, uygulamaya ait yeni eklentiler, düzeltmeler yaptığında bunu Play Store’a güncelleme olarak sunmaktadır.

Whatsapp nasıl güncellenir

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WhatsApp Nasıl Güncellenir ?
WhatsApp Android cep telefonumuza kurulu ise güncelleme işlemine başlayabiliriz. Google Play Store’a giriyoruz ve arama kısmına ” WhatsApp” yazıyoruz. Whatsapp’ın Play Store sayfasında bulunan yeşil renkte ki Güncelle butonuna basıyoruz.

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One thought on “Android WhatsApp Nasıl Güncellenir ?

  1. Emine Uysal Reply

    Çok sinir oldum bu uygulamayı kim getirdiyse o kullansın ben istemem kalsın

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