Telefonda Konuşurken Karşı Tarafın Sesi Gelmiyor ( ÇÖZÜM )

Aramada karşı tarafın sesini tam duyamıyorum diyenlerdenseniz bu sayfa tam size göre. Karşı tarafın sesi gelmiyor veya kızık,çok az,az veya kısmen sesli geliyor diyorsanız sorunlar olabilir. Bu sayfamızda sizlere karşı tarafın sesi size neden az geliyor gibi sorunların neden kaynaklandığını sunacağız.



Telefonda Konuşurken Karşı Tarafın Sesi Gelmiyor sorunu çözümü :

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1) İlk olarak ses seviyesini kontrol etmelisiniz. Telefon görüşmesi yapıyor iken telefonunun yan tarafında bulunan ses açma / kapama tuşlarından sesin sonuna kadar açık olduğundan emin olun.



2) En son yüklediğiniz uygulamalara dikkat edin. Bu uygulama ne zamandan beri var ve o zamanlar hangi uygulamaları telefonunuz yüklediniz. Programlar sorun teşkil edebilir.

3) Telefonunuzu kapatıp tekrar açın. Ardından ayarlar kısmından ses bölümüne girerek ses seviyesini kontrol ediniz.

4) Telefonunuza arama gelmeden önce telefonunuza kulaklık takın. Kulaklıkta ses sorunsuz ve net geliyor ise problem telefonunuzun hoparlöründe olabilir.