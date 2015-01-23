Samsung Galaxy Şarj Olmuyor Sorunu ( ÇÖZÜM )

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Bazen istemeseniz de Samsung Galaxy s2 – s3 – s4 – s5 ve Mini modelleriniz şarj olmayabilir. Telefonunuzun şarj sorunu olduğunu düşünüyor iseniz aşağıda anlatacaklarımıza kulak vermenizde fayda var.

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Cep telefonum şarj olmuyor sorunu çözüm önerileri :

Şarj aletiniz deşarj olabilir.

Samsung Galaxy telefonlar ortalama olarak 100 dk içerisinde şarj olmaktadır. Samsung telefonunuzun şarj aleti belli bir kullanım süresinden sonra telefonunuzu tam verimli bir şekilde şarj edemez. Yapmanız gereken ise yeni şarj aleti almak ve belli sürelerden sonra kullanımı için değiştirmek.



Arada şarjı tam bitirip full doldurun.

Telefonunuzu 2 haftada bir kere şarjını tam bitirip telefonunun kendini kapatmasını sağlayın. Ardından kapalı bir şekilde %100 şarj olmasını bekleyin. Ancak bu işlemi sadece 2 haftada 1 kere yapın. Ancak her zaman batarya seviyeniz %10’a düşmeden şarj etmenizi öneririm.

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Bilgisayardan USB ile şarjı kullanmayın.

Usb ile telefonu bilgisayarınıza bağladığınızda hem şarj edebilir hemde dosya aktarımı yapabilirsiniz. Ancak Usb kablosu ile telefonunuzu şarj etmenizi önermiyoruz.

Hızlı şarj sistemini kullanmak

Anlatımına geçmeden önce bunu kullanmanızı önermem ama yinede kullanacağım diyenler var ise anlatalım. Sorumluluk size ait. Tuşlama bölümüne giriyoruz ve *#0228# tuşların kodluyoruz. Açılan menüden Quick Restart’a basıyoruz. Telefonunuzu yeniden başlatın ve şarja takın tam olarak dolmasını bekleyin.

Farklı kişilerden şarj aleti edinin.

Yakınınızda ki kişilerde aynı telefon modelinizden var ve şarj aleti orjinal ise 2-3 günlüğüne ödünç alın . Ödünç aldığınız şarj aleti ile telefonunuzu şarj edin bakalım verimli bir şekilde şarj edecek mi. Eğer verimli ve doğru bir şekilde şarj eder ise sorun sizin şarj aletinizdedir.

Orijinal olmayan şarj aletlerinden uzak durun.

Orijinal dışında ki şarj aletlerini kullanmayınız. Telefonculardan veya başka yerlerden alınan 5-10 TL’lik şarj aletleri , telefonunuza zarardan başka bir şey veremeyecektir.

Son çare

Yukarıda anlattığımız maddelere dikkat ederseniz hepsi tavsiye niteliğindedir. Ancak bunların hiç birisi işe yaramamış ise telefonunuzu servise gönderin.