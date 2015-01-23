Samsung Galaxy Şarj Olmuyor Sorunu ( ÇÖZÜM )

Bazen istemeseniz de Samsung Galaxy s2 – s3 – s4 – s5 ve Mini modelleriniz şarj olmayabilir. Telefonunuzun şarj sorunu olduğunu düşünüyor iseniz aşağıda anlatacaklarımıza kulak vermenizde fayda var.
Cep telefonum şarj olmuyor sorunu çözüm önerileri :
Şarj aletiniz deşarj olabilir.
Samsung Galaxy telefonlar ortalama olarak 100 dk içerisinde şarj olmaktadır. Samsung telefonunuzun şarj aleti belli bir kullanım süresinden sonra telefonunuzu tam verimli bir şekilde şarj edemez. Yapmanız gereken ise yeni şarj aleti almak ve belli sürelerden sonra kullanımı için değiştirmek.
Arada şarjı tam bitirip full doldurun.
Telefonunuzu 2 haftada bir kere şarjını tam bitirip telefonunun kendini kapatmasını sağlayın. Ardından kapalı bir şekilde %100 şarj olmasını bekleyin. Ancak bu işlemi sadece 2 haftada 1 kere yapın. Ancak her zaman batarya seviyeniz %10’a düşmeden şarj etmenizi öneririm.
Bilgisayardan USB ile şarjı kullanmayın.
Usb ile telefonu bilgisayarınıza bağladığınızda hem şarj edebilir hemde dosya aktarımı yapabilirsiniz. Ancak Usb kablosu ile telefonunuzu şarj etmenizi önermiyoruz.
Hızlı şarj sistemini kullanmak
Anlatımına geçmeden önce bunu kullanmanızı önermem ama yinede kullanacağım diyenler var ise anlatalım. Sorumluluk size ait. Tuşlama bölümüne giriyoruz ve *#0228# tuşların kodluyoruz. Açılan menüden Quick Restart’a basıyoruz. Telefonunuzu yeniden başlatın ve şarja takın tam olarak dolmasını bekleyin.
Farklı kişilerden şarj aleti edinin.
Yakınınızda ki kişilerde aynı telefon modelinizden var ve şarj aleti orjinal ise 2-3 günlüğüne ödünç alın . Ödünç aldığınız şarj aleti ile telefonunuzu şarj edin bakalım verimli bir şekilde şarj edecek mi. Eğer verimli ve doğru bir şekilde şarj eder ise sorun sizin şarj aletinizdedir.
Orijinal olmayan şarj aletlerinden uzak durun.
Orijinal dışında ki şarj aletlerini kullanmayınız. Telefonculardan veya başka yerlerden alınan 5-10 TL’lik şarj aletleri , telefonunuza zarardan başka bir şey veremeyecektir.
Son çare
Yukarıda anlattığımız maddelere dikkat ederseniz hepsi tavsiye niteliğindedir. Ancak bunların hiç birisi işe yaramamış ise telefonunuzu servise gönderin.
20 thoughts on “Samsung Galaxy Şarj Olmuyor Sorunu ( ÇÖZÜM )”
Arkadaslar siZe bi onerim var ben o sorunu yasiyodum ama kendi çözüm umu buldum.
Ilk elinizebi toplu igne alin sonra ince olsun bu arada ardindan telin sarj yuvasini gurcalayin tuy falan cikar sonra deneyin Güle güle kullanin
Adamsın kardeşim harbiden düzeldi sorun
Samsung galaxy a5 kullanıyorum telefonum açıkken sarj olmuyor fakat kapatın ca şarj oluyor sıkıntı nedir bilen varsa yardimci olsun lütfen
Arkadaşlar telofonu şarza takıyom cihazınız şarj etmiyor samsung uyumlu şarj cihazı kullandınızdan ve cihazınızın şarj cihazınıza düzgün şekilde baglandıgınızdan emin olun diyor şarj etmiyor diyo bilen varsa acil söylesin lütfen
bendede aynı sorun var şarj doluyor görünüyor ama dolmuyor servise gönderdim hiç bir şey yapmadan geri göndermişler ne yapmalıyım sizce ?
Tuğçe abla benimkide a7 bendede aynı oluyor
Servise gönderdim bişey yapmadan verdiler onlarda
Şuan naptın abla
İğne işe yaradı, sağolun
ya benim telefonumda bir kere yere düşmüştü.şarjıda 50 lerdeeydi düşünce kapandı telefon ozamanda bi yeree gidiyordum şarja koyup gitmiştim geldğimde açmaya çalıştım açılmadı yeni batarya aldım onu denedim gene olmuyo ne yapmalıyım nolur söyleyin ???
İğne gerçekten işe yaradı allah razı olsun
İğne işe yaradı allah razı olsun
gerçekten iğne işe yaradı teşekkür ederim
Bende yaptım ama yaramadı iğneya
Harbiden ben de *#0228# yaptım sorun çözüldü
benim telefonum samsung s2 telefonumu cok kullandığımda sarjı olmasına rağmen kapanıyor ve açılmıyor sarja takıyorum % 0 ı gösteriyor . bir kaç keresinde hafıza kartını sim kartını çıkartıp yeniden başlattım 360 security indirdim düzeldi fakat şuan aynısı yine oldu ve bern yine aynı yötemleri denedim olmadı telefonum iki saatdir şarjda fakat % 0 ‘ ı gösteriyor
Bataryayı çıkartın olmadimi arkadaşın dediği gibi iğne ile kurcalayin olmadıysa bataryayı değiştirmeyi veya telefonu kapatıp şarj takın bataryayı çıkartıp takın ama telefonu açmayın 20 dk sonra bakın olduysa ne mutlu bana olmadıysa servise postalayin.
allah razı olsun kardeşim
iğne işe yaradıi
işe yaradı
Telefon samsung galaxy J5 sim kartı değiştirdik sonra tekrar aynısını geri taktık telin şarjı%10 du şarja takalım dedik şarj olmuyor teli alalı bir hafta daha yeni doldu çok yeni yani yukarınsan inen bildirim ekranında sanki görünmez bir bildirim var gibiydi tıklıyorum açılmıyor filan sonra basılı tuttum açıldı ama gene de bi’şey yapmadım çıkan ekranda sonra bu siteyi buldum biri tel kapalıyken şarj oluyor demiş ben de denedim oldu hemen geri açtım takılı halde oluyordu bi de şarj aletini çıkartayım bakalım ne olacak dedim o şimşek işareti gitmedi kaldı ben de tekrar kapattım şarjı dolunca açtım düzeldi sanki tel açık halde şarj aletini algılıyor artık o görünmez bildirim de gitti bu akşam şarjı azalınca tekrar denicem bakalım inşallah aynı şekilde olmaz ? haber veririm?
Bataryayı çıkardım bataryanın şarj yerine dokunan plastik ayrıştırıcılarından biri kırılmış düşünce telefon onu düzelttim tam oturttum bataryayı şarj sıkıntısı giderildi. Bilginize arkadaşlar