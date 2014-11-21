Telefonun Dokunmatiği Bozuldu Çalışmıyor

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Eskiden cep telefonları bir minik ekrandan ve üzerinde harf ve sayıların yer aldığı tuşlardan oluşmaktaydı. Zaman içerisinde gelişen ve değişen bu yapı sonrasında tamamen dokunmatik modeller ortaya çıkmaya başladı. Dokunmatik telefonlar daha rahat ve iyi olduğu için de tercih edildi ve bu böyle devam etti. Günümüzde neredeyse herkes dokunmatik telefon tercih ediyor. Ama bu telefonların kötü bir sorunu var bu da bozulmaları. Önceden tuşlar bozulsa yerine yenileri takılabiliyordu ama şimdi cep telefonumun dokunmatiği algılamıyor diyenler böyle kolayca bu işten sıyrılamıyor.

İnternette yer alan birçok farklı yöntem bulunmakta. Bunlar arasında herkesin bahsettiği bir yöntem var. Bu yönteme toplu iğne yöntemi diyebiliriz. Burada amaç dokunmatiği yeniden algılanabilir hale getirmek olduğu için de dokunmatik ekran üzerinde bir işlem yapılıyor. Öncelikle bir iğne alınır ve dokunmatik ekranın çerçevesi üzerinde en sondaki yerine koyulur. Bu sağ ya da sol olabilir hiç fark etmez, kenarlardan birisine koyulan toplu iğne birazcık içeriye itilir ve ekranın oynatılması sağlanır. Azıcık oynaması yeterlidir. Bu şekilde bu sorunu çözen kişiler bulunmaktadır. Bu genelde düşmeler sonrasında yaşanan temassızlıklardan süregelen bir sorundur. Ancak bunu yaparken dikkatli olun, telefonunuz garanti kapsamı dışında kalabilir. Kesinlikle bunu bilerek bu işlemi yapın ya da yapmayın.

Eğer sorun bunu yapmanıza rağmen devam ediyorsa ya da bu işlemi yapmak istemiyorsanız bu defa servise gitmeniz gerekecektir. Serviste eğer kolay bir iş ise zaten size çabuk döneceklerdir. Ki genelde bu işlemlerde uzun süre çalışma yapılmıyor. Ama dokunmatiğin bulunduğu kısımda donanımsal problem büyükse o zaman bu süreç maalesef ki uzayabiliyor. Bu sebeple öncelikle durumun ne olacağı ve süre konusunda bilgi alın ve ona göre telefonunuzu teslim edin. Bu arada bir süre telefonsuz yaşamaya da alışın.