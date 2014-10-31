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Platin Okey Android indir

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Platin Okey apk

Android cep telefonlarınız ile nerde olursanız olun Okey oynayabilirsiniz. Platin okey Android oyunu ile daha gelişmiş bir okey oyunu oynayabilirsiniz.

Facebook hesabınla oyuna bağlanarak arkadaşlarını oyuna davet edebilir ve onlar ile okey oynayabilirsin. Oyunda okey oynaman için bir çok okey masası var. Bunlardan birini seçerek hemen oyuna başlayabilirsin ve rakiplerine nasıl okey oynandığını gösterebilirsin.

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Platin Okey Android indir

Platin Okey - screenshotPlatin Okey - screenshotPlatin Okey - screenshot

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