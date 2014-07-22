Telefon kendi kendine kapanıp açılıyor , ne yapmalıyım ? ( Android )

Telefon kendi kendine kapanıp açılıyor , çözüm yolları nelerdir ?

Telefonunuz kendi kendine kapanıp açılıyor ise veya kapanıp açılmıyorsa, bu sorunu kolayca çözebilirsiniz.Öncelikle sürekli açılıp kapanıyor ise öncelikle bataryayı değiştirmenizi tavsiye ediyoruz. Bataryanın artık eski performansını gösterememesi ve temazsızlıklar bu sorunu doğurabilir.

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Güzel bir hafta sonu telefonum ile güzelce oyun oynıyım, internette sörf yapayım derken telefon birden açılıp kapanmaya başladı. Cumartesi günü olan bu olaya çok şaşırdım. Neden oldu diye düşünmekten kendimi alamadım. En son yüklediğim uygulamaları aklıma getirmeye çalıştım ancak zararlı olabilecek bir uygulama yüklememiştim.

Her neyse diyip gidip bir kaç büyük telefoncuya sordum dedikleri tek şey, garantiye gönder oldu. Garanti bitti dediğim de ise bize bir kaç gün ver halledelim. Ne yapacaksınız diyorum, cevap yok. Bende güvenip veremedim tabi. Eve gelince bu sorunun Hard reset veya fabrika ayarlarına dönünce geçeceği aklıma geldi ve telefonumun tüm dosyalarını yedeklemeye başladım.



Yedek aldıktan sonra sıra format atmaya geldi. Yedekleri aldım ve format atmaya başladım. Telefonunuza nasıl format atıldığını Google’dan arayarak bulabilirsiniz. Biz bazı markalara nasıl format atılacağını burada ki sayfamızda anlattık , ziyaret edebilirsiniz. Format attıktan sonra benim cep telefonumun sürekli açılıp kapanma sorunu çözüldü. Sizde ya format atabilir ya da fabrika ayarlarına döndürebilirsiniz, tabi bunları yapmadan önce kesinlikle yedek alınız.

Yukarıda ki işlemleri yaptığınız halde , sorun düzelmedi ise bir kaç çözüm önerimiz daha var. Cep telefonunuz halen sürekli açılıp kapanıyor ise öncelikle bataryayı değiştirmenizi tavsiye ediyoruz. Bataryanın artık eski performansını gösterememesi ve temazsızlıklar bu sorunu doğurabilir. Özellikle telefonunuzu alalı 2-3 yıl oldu ise sorunun bataryadan olma ihtimali bulunmakta. Eğer cep telefonunuzun arka kapağı açılmıyor ise garantiden değiştirebilirsiniz, açılıyor ise orijinal bataryanızı satın alabilirsiniz.

Tabi garantiye göndereceğiniz telefon 1 hafta içerisinde falan gelecektir. Eğer telefon gün içerisinde size çok lazım olan bişey ise yedek telefon bulmanız da fayda var. Yedek telefonunuz ile ana telefonunuz gelene kadar idare edebilirsiniz.



Peki ” Telefon servisten geldi, halen sorun devam diyor ” diyebilirsiniz. Bunda bizim yapabilecek bir şeyimiz yok. Servis ile tekrar iletişime geçip durumu anlatmalısınız. Eğer telefonunuz servisten gelince düzelmiş ise hayırlı olsun diyebiliriz : ) Ancak servise göndermeden format ile kendiniz çözmüş iseniz size de kocaman bir elinize sağlık demek isteriz : )Cep telefonunuza nasıl format atabileceğinizi bilmiyor iseniz aşağıdan yorum atın sizinle paylaşalım.