Telefon kendi kendine kapanıp açılıyor , ne yapmalıyım ? ( Android )

Telefon kendi kendine kapanıp açılıyor , çözüm yolları nelerdir ?
Telefonunuz kendi kendine kapanıp açılıyor ise veya kapanıp açılmıyorsa, bu sorunu kolayca çözebilirsiniz.Öncelikle sürekli açılıp kapanıyor ise öncelikle bataryayı değiştirmenizi tavsiye ediyoruz. Bataryanın artık eski performansını gösterememesi ve temazsızlıklar bu sorunu doğurabilir.
Güzel bir hafta sonu telefonum ile güzelce oyun oynıyım, internette sörf yapayım derken telefon birden açılıp kapanmaya başladı. Cumartesi günü olan bu olaya çok şaşırdım. Neden oldu diye düşünmekten kendimi alamadım. En son yüklediğim uygulamaları aklıma getirmeye çalıştım ancak zararlı olabilecek bir uygulama yüklememiştim.
Her neyse diyip gidip bir kaç büyük telefoncuya sordum dedikleri tek şey, garantiye gönder oldu. Garanti bitti dediğim de ise bize bir kaç gün ver halledelim. Ne yapacaksınız diyorum, cevap yok. Bende güvenip veremedim tabi. Eve gelince bu sorunun Hard reset veya fabrika ayarlarına dönünce geçeceği aklıma geldi ve telefonumun tüm dosyalarını yedeklemeye başladım.
Yedek aldıktan sonra sıra format atmaya geldi. Yedekleri aldım ve format atmaya başladım. Telefonunuza nasıl format atıldığını Google’dan arayarak bulabilirsiniz. Biz bazı markalara nasıl format atılacağını burada ki sayfamızda anlattık , ziyaret edebilirsiniz. Format attıktan sonra benim cep telefonumun sürekli açılıp kapanma sorunu çözüldü. Sizde ya format atabilir ya da fabrika ayarlarına döndürebilirsiniz, tabi bunları yapmadan önce kesinlikle yedek alınız.
Yukarıda ki işlemleri yaptığınız halde , sorun düzelmedi ise bir kaç çözüm önerimiz daha var. Cep telefonunuz halen sürekli açılıp kapanıyor ise öncelikle bataryayı değiştirmenizi tavsiye ediyoruz. Bataryanın artık eski performansını gösterememesi ve temazsızlıklar bu sorunu doğurabilir. Özellikle telefonunuzu alalı 2-3 yıl oldu ise sorunun bataryadan olma ihtimali bulunmakta. Eğer cep telefonunuzun arka kapağı açılmıyor ise garantiden değiştirebilirsiniz, açılıyor ise orijinal bataryanızı satın alabilirsiniz.
Tabi garantiye göndereceğiniz telefon 1 hafta içerisinde falan gelecektir. Eğer telefon gün içerisinde size çok lazım olan bişey ise yedek telefon bulmanız da fayda var. Yedek telefonunuz ile ana telefonunuz gelene kadar idare edebilirsiniz.
Peki ” Telefon servisten geldi, halen sorun devam diyor ” diyebilirsiniz. Bunda bizim yapabilecek bir şeyimiz yok. Servis ile tekrar iletişime geçip durumu anlatmalısınız. Eğer telefonunuz servisten gelince düzelmiş ise hayırlı olsun diyebiliriz : ) Ancak servise göndermeden format ile kendiniz çözmüş iseniz size de kocaman bir elinize sağlık demek isteriz : )Cep telefonunuza nasıl format atabileceğinizi bilmiyor iseniz aşağıdan yorum atın sizinle paylaşalım.
129 thoughts on “Telefon kendi kendine kapanıp açılıyor , ne yapmalıyım ? ( Android )”
Samsung Wave Magical GT-S7250 Bada sürümü nasıl format atılıyor? Telefon hiç durmadan kapanıp açılıyor.
Telefon hiç durmadan kapanıp açılıyor ise tek çare format atmaktır. *2767*3855# tuşlarını tuşlayarak hard format atabilirsiniz.
Ayrıntılı bilgi: http://www.ceply.net/2013/04/samsung-galaxy-telefonlara-format-atma.html
s3 galaxy yazısı bende sürekli acılıp kapanıyor dediğiniz yolarda işe yaramıyor
ankarda bana yardımcı olabileceginiz bir yer var mı acaba . acil ceva lütfen
kardeşim aynı sorun bendede var çözebildinmi
O bendede oluyor o yuzden bir servise verin bir gunde yapiyor
Telefonu hiç kullanamıyorum ki ! Ana ekran geliyor 1-2 saniyeliğine fakat dokunmatiği calışmıyor. Ondan sonra tekrar tekrar açılıp kapanıyor.
Aynı sorun bende de var ekran almıyor kendi kendine kayıyor sonra yeniden başlıyor;ki garantiye gönderdim batarya değişip geldi ve sorun hala devam ediyor fabrika ayarlarına da gönderdim hala düzeltme yok
BİRDE BÖYLE DENEYİN.
Telefonunuzu kapalı konumuna getirip ortadaki tuşa basıp sonrasında açma / kapama tuşuna basarak telefonunuzu açın ve karşınıza çıkan ekranda wipe data/ seçeneğinden /factory reset seçilir ve reboot now ile format atarak telefonunuzu yeniden başlatabilirsiniz.
Aynı sorun bendede mevcut malesef sürekli açılıp kapanıyor ve dediğiniz şekilde orta tuşa basıp açtığımdada olmuyor başka bir yolu var mı?
Aynı sorun bendede var dediğiniz yöntemde orta tuşa basarakta açılmadı başka bir yöntemi var mı?
Orta tuşa basılı tuttuktan sonra açma kapama tuşuna basacaksınız.
Cok sagol kardeşim icini actim filan fine yapamadım ama senin dedigini yaptim oldu
Yaptım hocam ama malesef yine aynı sonuç, şöyle bir şey denedim ses tuşlarına +/- ve orta tuş ve açma kapama üçüne aynı anda bastım download yazısı çıkıyor ve öyle kalıyor müdahale edemiyorum herhangi birşeyde olmuyor. varmı başka seçenek yoksa servis yolumu gözüküyor buarada garanti süresi dolu, birde birşey daha muhtemel telefon hafızasındaki resim v.s. gider dimi?
dokunmatik arızalanmıştır. Üst dokunmatik ekran değişince düzeliyor.
Söylediğiniz gibi ve aklıma gelebilecek her kombinasyonu da denedim ama malesef sadece ses tuşlarına +/- , orta tuşa ve açma kapama tuşuna aynı anda basınca ekranda download yazısı çıkıyor ama bunada müdahale edemiyorum bir sonuç alamadım malesef:( varmı başka bir yol birde telefon hafızasındaki bilgiler resim v.s. herhalukarda silinir sanırım?
Format atmadan önce verilerini yedeklemen lazım aksi taktirde verilerin gidecektir. Birde telefon model markanı yazarsan daha iyi yardımcı olabiliriz.
Abi telefon kingzone k1 turbo birden bire surekli kapanmaya başladı ne yapmalıyım?
Kardeşim Benim Telefonum Turkcell Maxi Plus5 Kendi Kendine açılıp Kapanıyo Neyapmalıyım
Konuda bahsi geçen telefondan hocam wave m. oyüzden burada sordum, ve durumumda ilk soruyu soran arkadaşla aynı telefona müdahale edemiyorum 2sn ekran geliyor ve kapanıyor. Dün bir telefoncuya sordum format atmak gerek virüs varsa onlarıda temizleriz ama bilgiler gider dedi 20tl:) napiyim hocam yaptırıyımmı?
Kardeşim yaptınmı ya aynı şey bana da oldu
Garanti süreniz sizin dediğinize göre bitmiş, o yüzden garanti şansınız kalmamış :) Tek çare format atmak . İnternette araştırdım ancak sizin telefon markanıza ait tuşları kullanarak format atmayı göremedim. Sadece *2767*3855# kodlarını tuşlayarak format atılabiliyor. Sizin de telefonunuz açılmadığı için bu şekilde format atabilmeniz imkansız.
Samsung Kies adlı uygulama var. Bunu Google’da aratın ve indirin bilgisayarınıza. Bu uygulama ile Bada telefonunuza ” Cihaz sıfırlama ” işlemi yapabilirsiniz.
İlginiz ve yardımlarınız için çok teşekkür ederim, dün akşam telefoncuya verdim, (yol üzeri herhangi bir teknik servisi olan) bugün akşam olur dedi yazılım arızası imiş söylediğine göre 20tl verdim bugün akşam bakalım nolcak, tekrar teşekkürler saygılar.
Malesef sonuç kötü:( telefoncu yazılım degil anakart arızalı dedi servis yapar telefonun kendi fiyatınıda geçer dedi:((( işin kötü tarafı telefoncuya teslim ettiğimde telefon ekranı geliyor 2 sn duruyor (ama müdahale edilemiyor) ve sonra kapanıp tekrar açılıyor du.. şimdi ise sürekli kapanıp açılıyor ancak ekranda sadece samsung wave m … model yazısı çıkıyor okadar sonra tekrar kapanıyor yani ekrana kadar gelemiyor, içinme kurt düştü acaba telefoncumu anakartı yedi?de bana blaa blaa dedi?
Geçmiş olsun. Samsung Kies Programını bir dene istersen.
Telefonum SAMSUNG WAVE M GT_S7250D.Açtıktan sonra hava durumunun ve altında bir görüntünün olduğu sayfayı açtım.WİFİ açıktı.hava durumunu güncelledim.altında ki resmin üzerinde kırmızı harflerle Ap Mobile yazılı yerin yanında ki yenile işaretine bastım veeeeee telefonum kendi kendine kapanıp 2 saniyeliğine açılıp kapanmaya başladı. Bu 2 saniyede dokunmatiği çalışmıyor.
Dediklerinizden pek bişey anlamadım ancak cep telefonunuzu kapatıp tekrar açın. Sorun halen devam ediyorsa son yüklediğiniz uygulamalara göz atın zararlı bir şey var mı diye. Problem sürekli oluyor ise fabrika ayarlarına döndürebilirsin. Verilerini yedekledikten sonra fabrika ayarlarına döndürebilir veya format atabilirsiniz.
Arama motorunda Ap mobile yazarken yenile işaretine bastım.sonra telefonum kendi kendine açılıp kapanmaya başladı. işlem yapacak kadar açık kalmıyor ve dokunmatiği çalışmıyor.
Sizin telefon modelinizde telefon kapalı iken tuşları kullanarak format atılamıyor. Ancak yinede telefonunuz açılır ise bunu deneyiniz. ” Telefonumuz açıkken *2767*3855# tuşluyoruz ve onaylıyoruz.Formatlama işlemi başlamış oluyor. ” Telefonun hiç açılmıyor ise Samsung’un Bada işletim sistemli telefonları için sunduğu Samsung Kies adlı uygulamayı bilgisayarına indirip telefonunu bilgisayarına bağlayabilirsin.
benim telefonum samsung wave 2 bende aynı sorunu yaşadım bügün telefon açılıyor ana ekran geliyor 2 saniye sonra tekrar kapanıyorr ne yapmam lazımm yardımcı olursanır sevinirim
Merhabalar Emre Bey.
samsung wave 2 Cep telefonu Bada işletim sistemli olduğu için tuşlarla format atma şekli bulunmaktadır. Sadece telefon açıkken tuşlama yaparak format atabilirsiniz, sizinde telefonunuz hiç açılmadığı için böyle bir şansınız yok.
Tek yapmanız gereken Samsung kies adlı uygulamayı indirmek ve cep telefonunuzu bilgisayarınıza bağlayıp bu program üzerinden sorununuzu halletmeniz.
İyi günler .
samsung wave 3 Cep telefonu Bada işletim sistemli telefonum var açılıp kapatılıyor açma tuşuna bastığımda telefon açılıyor masa üstü geldiğinde tekrar yeniden başlatılıyor yardımcı olur musunuz tşklr
Telefonunuza format atmanız gerekmekte. Format atmadan önce tüm verilerinizi yedekleyin ve şarjınızın en az %80’de olmasına dikkat edin. Formak atmak için arama tuşlama kısmında *2767*3588# yazınız ve bekleyiniz. Bu tuşlamayı girdikten sonra format başlar ve telefonunuz kapanır açılır. Sorun düzelecektir.
yalnız kardeşim telefon açılıyor 1 sn sonra kapanıyor o yüzden yapamıyorum tşklr yardımcı olursanız sevinirim
samsung wave 3 cep telefonu için tuşlar ile format atma seçeneği maalesef yok. Samsung kies adlı uygulamayı araştır belki çare olabilir.
telefonun yazılımını güncelledikten sonra kapanıp açılmaya başladı önceden sadece bluetooth açıkken bu oluyodu bende kullanmıyodum şimdi kullanamıyorum bile ne yapıcam
Telefonunuzda ki verileri yedekledikten sonra format atabilirsiniz. Telefon marka model yazın, nasıl format atılacağını yazalım. İyi günler.
Ya telefon açılıyo 2 dk. durmadan geri kapanıyo nası yedekleme yapıcaz??
Telefon marka modeliniz nedir ? Eğer kendinize ait dosyalarınız hafıza kartında ise hafıza kartını çıkarıp format atabilirsiniz. Rehberinizde Hafıza kartına kayıtlı olmalı. Rehber hafıza kartına kayıtlı değilse formattan sonra kişiler silinir.
tolga kardeşim herkese çok yardımlarınız olmuş teşkkür ederim benim sorunumada y yardımcı olursanız sevinirim.telefonum çin malı s5 2 sorun var 1.ncisi telf birden bire kapanıp kendliğinden geri açılıyo 2ncsi uygunsuz uygulama ındirmediğim halde uygulama açarken tam ekran uygunuz reklam geliyo üstelik kapatılmıyoda ancak ortaya basıp çıkıyo ama bu kezde uygulamadanda çıkılıyo…bu 2 konuda bana yardımcı olursanız sevinirim…slm
Telefonunuz birden bire kapanıp açılıyor ise verilerinizi yedekleyip telefonunuza format atmayı deneyin. Format attığınız halde bu sorun devam ediyor ise bataryanız da sorun olabilir. İkinci sorun tüm uygulamalarda mı oluyor ? yoksa sadece bir uygulamada mı oluyor ?
Belli uygulamalara girince kapaniyo
telefon kendi kendine dünden beri kapanıyo açmadüğmesine basıyorum telefon açılıyormuş gibi oluyo samsung yazısı yanıp sönüyor ama açılmıyor şarza taktığımda şarz doluyo kırmızı ışık yanıyo ama açılmıyor lütfen hemen evap yaın nasıl açılmasını sağlamam gerekiyo
bendede aynı sorunn var.. bi çare bulabildiniz mi acaba??
Merhaba, telefonuma root attım başarılı oldu ,bazı gereksiz sistem uygulamalarını sildim ,galiba silmemden dolayımıdır bilmiyorum ama telefonum her 10 dakikada bir kendi kendine kapanıyor, telefonum bu arada Xperia ZR C5503 yardımcı olursanız çok sevinirim sevinirim.
Format atmayı deneyiniz. Kilit ve ses açma tuşuna basarak format atabilirsiniz. Format öncesinde yedek almayı unutmayınız.
Telefonum samsung grand 2 a101 marketten aldim telefonum 1 aylik kendiliginden kapaniyor bataryayi cikarip taktimmi aciliyor batarya bazen kokuyor sizce sorun ne olabilir garantiye gondermek iatemiyorum ne yapmam gerek format atin derseni nasil yapmam gerek
Bataryayı çıkarıp taktığınızda telefonunuz açılıyor ise sorun yazılımsal değil. Sorun Bataryanızda, eğer garantisi devam ediyorsa garantiye göndermeniz faydalı olacaktır.
telim s4 ve ekran kilitliyken tuşa bastıktan 10 saniye sonra tepki verio ve sürekli kapanıo açtıgımda %0 oluo bıktım rom degiştiriorum bi süre sonra tekrar oluo ne yapabilrm garantiside bitti
Arkadaşlar telefonum samsung galaxy s5 kendi kendine birseyler indiriyor yardimci olursaniz çok sevinirim ☺ ?
Kendi kendine bir şeyler indiriyorsa virüs olabilir. Yedeklerinizi alıp format atmanızı öneririm.
HTC desire 816 Arkadaşlar telefonum 10 dk da kapanıyor virüs programı var şimdi bilmiyorum bizim bilgisayarımızda format atmaya çalıştık checking media falan diyordu telefon aılıyor biraz sonra kapanıyor tekrar açılıyor telefonun şifresini girdikten sonra Google play hizmetlerinde sorun oluştu diyor sonra uygulama silmeye çalışıyorum siliyor 2. yi silerken sildi demeden telefon donuyor ve kapanıyor sonra tekrar açılıyor fabrika ayarlarını seçerim ama telefon 1dk da reset atıyor yani kapanıp açılıyor
Konu içinde ki önerilerimizi yapın. Olmaz ise format atın bu da olmaz ise garantiniz var ise garantiye göndermeyi deneyin.
Meraba
Benim tel general mobil 4g andiroit sorun;günde en az iki kez kendiliğinden kapanıp aciliyo ne yapabilir.
telefonumun markası galaxy grand 2 kendi kendine açıp kapanıyor napmalıyım
Benim telefon lg g2 kendı kendıne kapanıp açılıyor 3 sn kadar acık kalıyor ben naasıl mudahele edebılırım yardımcı olursanız sevınırım
Selamun Aleykum arkadaşlar telefonum galaxy young açılıp kapanıyo Resetledim Formatladım tekrar başa dönüyo bi çare
telefonym galaxy young acililyor 2 sonra kapanuyor ne yapmam lazim
lutfen cevap
telefonun samsung açe2 sürekli açılıp kapaniyor neden böyle oluyor yardımcı okursanız. sevinirim format için bildiginiz bir şifre varsa gönderirseniz sevinirim teşekkür ler şimdi den
Samsung galaxy s3 mini telefonum durduk yere kapandi (ayruca cok isiniyor bunu yazarken bile :( )
ve samsung yazisinda bi sure kaldi ve yeniden ne pin kodu isteei nede bursey bazi uygulamalari kullanirken uygulama kendini kapatiyor arkadaşım bellek yuku fazladir dedi ama bellek yarisina kadar diluydu daha oncede bi sure boyle oldu ve birdaha asla acilamadi samsung yazisinda kaldı careyi teknik servuse goturmekle buldum. Oda 14 gun sonra geldi gondereli 1-2 ay oluyir ama simdi yine ayni sorunmu olacak? Surekli servise goturmekle olmaz ki kalici bir cizumunuz varsa onerebilirmisiniz lutfen??
selam sony xperia l var bende güç dügmesi bozuldu sürekli telim açılıp kendi kendine kapanıyor fomat attım olmadı sebeb nedir acaba teşekürler
Telefonumun modeli Huawei Ascend G-610. Defalarca format atmama ramen hiçbir değişme yok. hatta açıldığında hiçbirşey silinmemiş oluyor. zerre değişiklik olmuyor. Eskisinden farekı yok. Sürekli açılıp kapanıyor hemde durmadan. Ne yapmalıyım delirmek üzereyim
epey de zaman geçmiş ama benim telefonda şimdi aynısını yapıyor. telefonunuz ne alemde şuan,çözüm bulabilmiş miydiniz acaba?
telefon kontrolden cıktı hiçbir işlem gerceklestiremiyorum 0 orjinal batarya taktım yine aynı telefonun garantisi bitti komple söktüm herşeyine varana kadar temizledim taktım aynı güç tusu saglam hard reseti telefonda kontrol sağlayamadıgım için atamıyorum bataryayı taktıgım gibi baslıyor acılıp kapanmaya
Telefonumun markasi nokia fly 459 ben format atmaya calisiyorum ilk bolum cikiyo ama android simgesinin altinda komut yok yazisi cikiyo daha sonra devam edemiyorum kafayi yicem yardimci olursanuz cok sevinirim tesekkurler ..
Telefonun lg g3 kendini bazen bastan başlatıyor bazen kapanıp açılmıyor sarza taktigimda açılıyor sa dece
Telefonum discivery 2 bir haftadır kendi kendine açılıp kaoaniyo batarya %80 ken kaoaniyo aciliyo bi bakiyon anında % 20 lere düşmüş yardım lutfenn
Iyi gunler benim samsung galaxy s5 im var telefon kendi kendine cebimdeyken birisi aradiginda telefon mesgule atiyor
Merhaba, 1 ay 1 haftalık mevzu mx5 cihazın Mart ayı başından beri kapanıp açılmaya başladı, fabrika ayarlarına çevirdim fakat sorun devam ediyor, Ne yapmalıyım?
Arkadadlar batarua yada format ise yaranaz en iyisi telefon degistirmek
valla bir bataryayı deniyeyim inşallah olur…
Tel general mobile tel kendi kendine kapanıp aciliyo onceden acilip 1 dk sonra kapniyodu simdi ise acilip kapaniyo acil caree lutfen
Ben lg g3 kullanıcısıyım. Yaklaşık 15 gün önce telefonumda oluşan çatlaklar sebebiyle servise gönderdim. Orta kasa ve bataryayı değiştirip geri gönderdiler. Ancak bu sefer telefonum kendi kendine kapanıyor ve açılmıyordu. Bataryayı söküp taktığımda açabiliyordum telefonu. Ancak yine kendi kendine kapanıyordu. Bende tekrar servise gönderdim şuan beklemedeyim. Sorun ne olabilir ben bataryadan diyorum ama 0 batarya takıldı. Ve ben daha önceden hiç böyle bir sorun yaşamamıştım.
Samsung e7 telefonum düştü ekran siyah telefon aradığında çalıyor fakat görüntü yok ne yapmalıyım yardımcı olurmusunuz
Merhabalar benm telefonum Lenova,surekli ekranı kararıyor snrada kendi kendine kapanıyor,telefonm daha yeni sizce ne yapmalıyım lütfen yardımcı olur musunuz
Telefonum galaxy ace surekli açılıp kapaniyor kapatma tusu bazeb calismiyor devredisi kaliyor yardimci olurmusunuz
Merhaba benim telefonun galaxy s4 telefon birden bire kapanip acilmaya basladi ara sira ana ekran geliyor fakat hemen geri kapaniyor format atmaya calistik ama atamadik telefoncuya goturduk yazilim atilmasi gerek dedi yazilim atilinca sorun duzelirmi yardimci olursaniz sevinirim
Telefoncu yazılım derken büyük ihtimal format atacak. İlk olarak format atmayı denemelisiniz, eğer siz atamıyorsanız çevrenizde bu olaylardan anlayan bir tanıdığınız varsa yaptırabilirsiniz, yoksa bi telefoncuya verebilirsiniz.
Merhabalar telefonum Lenova sürekli ekranı kararıyor napabilrm lütfen yardımcı olun
Merhaba yaklaşık 1 haftadır telefonum kendi kendine kapanıp açılıyor şarj aleti takılı iken bunu yapmıyor fakat. Ayrıca telefonum cok fazla ısınıyor. Telefonuma format attım bu da ise yaramadı. Telefonum LG G3 bu arada. Yardımcı olursanız sevinirim…
galaxy alpha sahibiyim.telefonum sürekli restart halinde.batarya cıkartıp taktıgımda bile üşenmeden tekrar baslamaya kalkışıyor.format işi görür mü?
bataryada performans sıkıntım var.2 yıla yakın oldu.garanti kapsamında.
Merhabalar dediginiz format yolunu yaptım lakin olmuyor ne yapmam gerekiyor? … Yardımlarınızdan dolayı tşk
Ya benimde telefonum j2 model Telefonum bi ara kendiliginden dondu Bataryayi cikarip taktim calisiyordu Ondan sonra telefonum sürekli krndiliginden kapanmaya basladi Bu sefer ne yaptiysam tekrardan baslatamadim Samsung ekrani cijiyor ama acilmiyor bi türlü Tüm resimlerimde telefonun icinde Ne yapabilirim Yardimci olursaniz cok sevinirim
bnm telefonum samsung galaxy ace gt-s5830i bim telefonum sürekli kapanıp açılıyor ne hep kendini tekrar ediyor telefon açılmıyor samsung yarısı çıkıyor formatta attım ama hala böyle ne yapmalıyım
TURCELL T50 KAPANIYOR AÇİLİYOR GERİ KAPANIYOR YARDIMCI OLURMUSUNUZ
Oyun açtiğimda telefon kapaniyor bir türlü oyunlara giremiyorum neden acil cevap bek
WiFi açık ama internete girince otomatik tel kapanıyor daha sonra açılıyor
Lg g4 telefonu alani 1 ay oldu daha yeni ve surekli kendi kendine acilip kapaniyor kardesim formatla duzelirmi yeni aldm elimde kaldi aq ya cnm sikildi
Telefonum galaxy ace ekran kitlendigi an telefon kapamip tekrardan aciliyo lutfen yardim edin
Benim telefonumda aynı sorun var bir kac kez kapandı tekrar acıldı özellikle resim ve vidolara gırınce kapanıyor şu an tamamen kapalı hıç acılmıyor. telefonumun bataryasını çıkarmam mükün degil sadece yetkili servis çıkarır denildi ne yapacagım bilgi verırseniz çok sevinirim.
telefonum kapanıp açılıyor 10 defa tekrarladı şimdi kapalı hiç açılmıyor samsung galaksy e 7 ne papabilirim.
telefonun sürekli açılıp kapanıyor su an kapalı 4 saattir açılmadı samsung e7 ne yapmam gerekir
Vestel venus 5.5 v telefon surekli acilip kapaniyo format attim ama malesef android app pus durduruldu uyarasi cikiyo ne yapmam gerek
merhabalar samsung galaxy s5 sürekli açılıp kapanıyor format attım duzeldi gibi oldu fakat tekrar basladı servise verdim sorun bulunamadı diyip verdiler ama sorun giderilmedi bende garantisi olduğu için tekrar verdim servise henüz çıkmadı telefon ama yinede hiç ümidim yok sizce ne yapmalıyım?
Samsung galaxy j7 kullanıyorum birden bire kapanıp acılıyo kilit ekranında ki sifreyi dogru girmeme ragmen hata veriyor ne yapabilirim.
Samsung galaxy j7 kullanıyorum birden bire kapanıp acılıyo kilit ekranında ki sifreyi dogru girmeme ragmen hata veriyor ne yapabilirim.
Ben Azerbaycandan Yaziyorum Benim telefonum samsung galaxy S5 G900H kendi kendine acilip kapanma problemi var.Fakat Sarjda iken kapanmiyor 3 tane batarya degisdirdim yine ayni sorun telefona format atdim,firmware degisdirdim yine ayni sorun.Lutfen yardim ediniz.
telefonum samsung galaxy s3neo batarya orjinal ve yeni kapanıp açılyo i türlü açılmıyor format nasıl atabilirim
telefonum galaxy s3neo bataryada sorun yok yeni ve orjınal fakat kapanıp açılyo nasıl fotmat atbilirim
Merhaba benim sorunum, Asus zenfone go telefonum açılır gibi olup tam Asus yazısı çıktığı anda başa dönüyor. Bu durum sürekli tekrar ediyor. Tuş kombinasyonlarını kullanarak format işlemi yaptım fakat sonuç aynı. Yapmam gereken başka bir şey var mıdır acaba. Yardımlarınız için teşekkürler şimdiden.
Telefonum s3 kendi kendini kapatıp acıyor neden oluyor acaba 2 defa batarya değiştirdim ama ikiside 2 ayda şişti kapanıp açılması bundan mi kaynaklanıyor
Benim telefon kapanmıyor ama ekran kapanıyor ne yapa biliririm
Ekran kapanıyor sonra donuyor sonra kilit ekranı geliyor ne yapa bilirim 2dk da bir oluyor
Bu soruna çözüm gelirse cidden çok duacınız olurum telefonum vestel venüs v3 5010 telefonumu alalı bir ay olmadı telefon çantada Kendiliğinden kapanıyor ve bataryayı çıkarmadan açılmıyor nasıl halledebilirim bunu lütfen cevap verin…
Bu soruna çözüm bulursanız çok duacınız olurum telefonum vestel venüs v3 5010 telefonu alalı bir ay olmadı çantada Kendiliğinden kapanıyor bataryayı çıkarmadan açılmıyor nasıl halledebilirim bunu lütfen cvb verin
1 hafta önce vestel venus 5010 telefonu aldım ancak aldıktan 2 gun sonra kendı kendıne kapandı guc kaynagı tusundan da acılmadı bataryayı cıkarıp takınca açıldı ancak aynı şey bugunde tekrarlandı neden olabilir
Selam herkese benim tlf Samsung note 4 edge bende de aynı sorun var açılıp kapanıyor durmadan sarja taktimmi geçiyor format attım bir iki gün iyi sonra yine yapmaya başladı sarja %55 de olmasina rağmen yine kapanıyor aciliyor durmadan şarja taktımmı geçiyor ne yapmali
merhaba benim telefonum samsung duos benim telefonum kendi kendine gri ekran veriyor açma düğmesine basıncada samsung yazıp gri ekran veriyo napmalıyım lütfen söyleyin çok acil
Samsung galaxi grand prime telefon aldım daha 10 gün oldu iki defa kendikendine kapanıp açıldı ne yapmalıyım
Telefonum huwai y320-u10 sürekli kapanip aciliyor yardmci olun lütfen
Lg3 var bende bıraz oynadıktan sonra kapanıp otomatıkmen acılıyor. Tam sıfreyı gırecem gene kapanıyo
Serdar gökdemir karşim eger telefonunda volume tuşu varsa hem orta tuş hem volume + tuşuna hemde açma kapatma tuşlarına
Aynı andabasarak format atabilirsin
Benim telefon um samsung Galaxy s 3 mini aynısı banada oldu telefonla konuşur ken ken di kendine kapanıp açılıyor konuştuğum kişilerin suratına kapanıyor telefon ne yapabilirim
Galaksi j2 ye format nasl atlır atnca tlfonu ma bişey olurmu
Benim telefonum sony Xperia T3 şarj da iken kapanmıyor şarj dan çıkarınca ve ısınınca kapanıyor bi yardım et bataryadan olabilirmi
Merhabalar. Benim telefonum tt175 alali iki gun oldu ve surekli kapanip aciliyor. Nedir acaba sorun ve nasil hallederim?
Öncelikle merhabalar telefonunuz kendi kendine kapanıp açılmasının en büyük nedeni güç tuşunun takılı kalmasıdır bunu anlamanız için telefon açıldığında güç tuşuna dokunmatik gibi dokunduğunuzda açılıyosa güç tuşunuz takılı kalmıştır demek servise veya tamirciye vermeyin böyle küçük şeyler için sizden baya para koparırlar öncelikle telefonunuzun içini açmanız gerekecek açacak tornavidanız yoksa bıçak yardımıyla vidaları sökebilirsiniz (takabilirsiniz) ben öyle yaptım telefonun içini açtıktan sonra güç tuşunun olduğu elektronik kartı biraz kaldırın bu işlemi biraz tekrarlayın sonra telefona o halde bataryayı takıp deneyin %80 telefon düzelecektir düzelmezsede tamirciye vermenizi önermem mutlaka servisine gönderin yardımcı olduysam teşekkürler
s.a benim telefon lg g3 benim telde de aynı sorun vardı bende fabrika ayarlarına geri döndürdüm telefon sıfırlandı acıldı ama tam acılmadan (sıfırladıktan sonra gelen sözlesmeler fln kabul ediyomusunuz gibi) bildirimleri onaylarken telefon yine kapandı şimdi ise sadece ekranda telefon acılırken cıkan logo var ne yapmalıyım.bundan sonra bataryayı cıkarsam telefonda sorun olurmu.bundan sonraki adım ne olmalı yardım
Merhava benim
v3 5010 telefonum venus yazisina kadar aciliyor servise ginderdim acaba icindekiler silinir mi
Samsung galaxy s3 mini telefonum sammsung yazisi cikiyor yeniden kapaniyor . ne yapmaliyim.
Arkadaşlar bende galaxy s4 var
Telefon cebybimdeyken yada elimdeyken yani boş durumdayken kapanıp açılıyor yada kapanıyor açılmıyor ama oynarken hiç kapanmıyor ne zaman tekfonu ceybe atsam kapanıyor bii bilgisi olan varmı garanti bitti telefon 4.5 senelik…
SELAMUN ALEYKUM SAMSUNG S5 TEL KULLANMAKTAYIM.
KASMA YAPTIGI VE SAYFA GEC ACTIGI İÇİN FORMAT ATTIM .
VE SONRA ARA SIRA CİHAZ KENDİ KENDINE CEBİMDE IKEN KAPANIYOR .
CEBIMDE SIKISMA FELAN DURUMU OLMAMAKTADIR TELEFONCU YA SORDUM
ODA BI BAKTI AMA SORUNUN NE OLDUGUNU BİLEMEDI BIRAK SONRA AL DEDİ GÜVENEMEDİM GUC TUSUNA BASTIGIMDA ACILIYOR KULLANABILIYORUM SADECE KENDİ KENDİNE KAPANMA SIKINTISI VAR SİMDİDEN TESEKKÜR EDERİM
benm telefonum vestel venüs v3 5020 kendilinden kapanıp bataryaya dokunup bastirıldıktan sonra acılıyo bi süre sonra tekrar kapaanıyo ne yapabilirim.
Merhaba benim telefonum galaxy J7 2016 model yaklaşık bi kaç gündür kendi kendine kapanmaya başladı ve kapandığında açma kapama tuşu tamamen devre dışı kalıyor sadece şarza takınca açabiliyorum ve sadece şarzda iken kapanmıyor pil dolu boş değil ondan kapanmıyor şarzı %90dan aşağı inmiyor napabilirim format atsam düzelir mı yoksa bataryayımı değiştireyim bilemedim yardımcı olursanız sevinirim
Telefonun samsung galaxy wonder açılıyor bir 2 saniyelik sonra geri Kapanıyor acaba içindeki şeyleri nasıl alabilirim kapalı 12 saniyelik sürede nasıl yedekleyebilirim ve telefonun içen 1 kere parfüm bir kere azcık kola girdi lütfen yardım edin
Sony Xperia Z1 telefonum var durup dururken kapanıyor kendiliğinden açılıyor verileri yedekliycek kadar bile zaman olmuyor ne yapabilirim sorun ne olabilir
Telefonum General Mobile Android one 4G . Herhangi birini aradığımda kendi kendine yeniden başlatılıyor fakat arama devam ediyor.Çozumu hakkında bilginiz var mı?? Çok Acil Lütfen.
LG g2 kapanıp açılmıyor ve bazen açılıyor uygulamaya girince donup tekrar kapanıyor telefoncuya götürdüm ufak bişeyin düştüğünü sanıyor sizce bundan dolayımı yoksa format mı atmalıyım
mrb arkadaşlar bende SONY experia T3 var kapandı ve açılmıyor sadece açılma ejranı geliyor ölece kalıyor
sorun nedir ne yapmalıyım
Merhaba, benim telefonumda Samsung Galaxy Grand 2 ve yaklaşık 10 dakikadır sürekli açılıp kapanıyor. Hani telenu her açışınızda marka model ve model kodu siyah beyaz bir ekranda gösterilir ve ardından da samsung logosu ve müziği gösterildikten sonra ana ekran gelir ya, daha o siyah beyaz marka/model ekranını göstermeyi bitirmeden kendini yeniden başlatıyor. Volume tuşlarını basılı tutarak command emirlerine bile giremiyorum. Ne yapabilirim acaba? Üstelik bataryamı da daha yeni değiştirmiştim, 1 ay bile olmadı….