Google Play Store, Android oyun ve uygulama indirmenizi sağlayan oldukça kaliteli bir platformdur. Buradan açtığınız üyelikler ile oyun ve uygulama indirebilirsiniz. Ancak giriş yaparken giriş yapamıyorsanız , büyük ihtimal şifrenizi unuttunuz. Telaşlanmayın kısa bir çözümü var.

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Google Play Store Hesap Şifremi unuttum , ne yapabilirim ?

Buraya tıklayarak ilgili sayfaya ulaşın. Şifremi bilmiyorum seçeneğini seçin ve ilerleyin. Gelen ekrana eposta adresinizi giriniz. Daha sonra üye olurken verdiğiniz bilgileri eksiksiz doldurmanız istenecek , bu bilgileri eksiksiz şekilde doldurun ve ilerleyin. Daha sonra sizden hatırladığınız şifreyi girmenizi isteyecek ve sonra sizden email veya cep telefonu ile doğrulama kodu talep edecek. Doğrulama kodunu girdikten sonra artık yeni bir şifre oluşturabilirsiniz.