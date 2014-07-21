Google Play Store, Android oyun ve uygulama indirmenizi sağlayan oldukça kaliteli bir platformdur. Buradan açtığınız üyelikler ile oyun ve uygulama indirebilirsiniz. Ancak giriş yaparken giriş yapamıyorsanız , büyük ihtimal şifrenizi unuttunuz. Telaşlanmayın kısa bir çözümü var.
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Google Play Store Hesap Şifremi unuttum , ne yapabilirim ?
Buraya tıklayarak ilgili sayfaya ulaşın. Şifremi bilmiyorum seçeneğini seçin ve ilerleyin. Gelen ekrana eposta adresinizi giriniz. Daha sonra üye olurken verdiğiniz bilgileri eksiksiz doldurmanız istenecek , bu bilgileri eksiksiz şekilde doldurun ve ilerleyin. Daha sonra sizden hatırladığınız şifreyi girmenizi isteyecek ve sonra sizden email veya cep telefonu ile doğrulama kodu talep edecek. Doğrulama kodunu girdikten sonra artık yeni bir şifre oluşturabilirsiniz.
33 thoughts on “Google Play Store Hesap Şifremi unuttum”
sifremi unuttum
Şifreyi unuttum
Şifreyi unuttum
Sifremi bilmiyorum cevap
Sorun yasiyorum
Şifreyi unuttum
oturum acamiyorum sifremi ve e maili unuttum
Avea
Okmeydan
Şifremi unuttum
Unutum
Unuttum
Sifremi unuttum
Yahu ben e mailimi giriyom Google sifremi bilmiyorum canak okeyden cip alicam bana zorunlu google sifresi istiyor parasini alicak niye bana boyle sart kosuyoki bilmiyorum bende sifremi bilmiyorum ve oyuna cip alamiyorum bana lutfen yardimci olun tesekkurler Tesekkurler ederim
Hesabimi sifremi bilmiyorum
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Şifremi unuttum
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Sifremi unuttum çip alamıyorum.
Şifremi unuttum
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Yada sifremi ve ve en postayı unuttum amama kullanıcı adımı biliyorum yardımcı olun
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Şifremi unuttum
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