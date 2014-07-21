﻿

Google Play Store Hesap Şifremi unuttum

Google Play Store, Android oyun ve uygulama indirmenizi sağlayan oldukça kaliteli bir platformdur. Buradan açtığınız üyelikler ile oyun ve uygulama indirebilirsiniz. Ancak giriş yaparken giriş yapamıyorsanız , büyük ihtimal şifrenizi unuttunuz. Telaşlanmayın kısa bir çözümü var.

Reklamlar
Google Play Store Hesap Şifremi unuttum

Google Play Store Hesap Şifremi unuttum , ne yapabilirim ?

Buraya tıklayarak ilgili sayfaya ulaşın. Şifremi bilmiyorum seçeneğini seçin ve ilerleyin. Gelen ekrana eposta adresinizi giriniz. Daha sonra üye olurken verdiğiniz bilgileri eksiksiz doldurmanız istenecek , bu bilgileri eksiksiz şekilde doldurun ve ilerleyin. Daha sonra sizden hatırladığınız şifreyi girmenizi isteyecek ve sonra sizden email veya cep telefonu ile doğrulama kodu talep edecek. Doğrulama kodunu girdikten sonra artık yeni bir şifre oluşturabilirsiniz.

Bu Sayfayı Gezen Bu içeriklere de Baktı :)

33 thoughts on “Google Play Store Hesap Şifremi unuttum

  14. Selim Murat Reply

    Yahu ben e mailimi giriyom Google sifremi bilmiyorum canak okeyden cip alicam bana zorunlu google sifresi istiyor parasini alicak niye bana boyle sart kosuyoki bilmiyorum bende sifremi bilmiyorum ve oyuna cip alamiyorum bana lutfen yardimci olun tesekkurler Tesekkurler ederim

  30. Anonim Reply

    Yada sifremi ve ve en postayı unuttum amama kullanıcı adımı biliyorum yardımcı olun

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.